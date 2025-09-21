English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'माझं अंत्यसंस्कार..' झुबिन गर्गची शेवटची इच्छा, स्कुबा डायविंग करताना झाला मृत्यू

गायक झुबिन गर्गचा सिंगापूरमधील स्कुबा डायविंग करताना मृत्यू झाला आहे.चाहत्यांसाठी आणि झुबीनच्या कुटुंबांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 21, 2025, 02:02 PM IST
'माझं अंत्यसंस्कार..' झुबिन गर्गची शेवटची इच्छा, स्कुबा डायविंग करताना झाला मृत्यू
zubeen garg last wish

लोकप्रिय गायक झुबिन गर्गचा सिंगापूरमध्ये मृत्यू झाला आहे. स्कुबा डायविंग करताना झुबीनला श्वसनाचा त्रास होऊ लागला. त्यानंतर झुबिनला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. 

प्रसिद्ध गायक झुबिन गर्ग यांची एक जुनी मुलाखत व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांची शेवटची इच्छा व्यक्त केली. झुबिन म्हणाला होता की, त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या अस्थी ब्रह्मपुत्र नदीत विसर्जित कराव्यात. त्याला आसाममध्येच जगायचे आणि मरायचे होते. "या अली" या गाण्याने लोकप्रिय झालेला प्रसिद्ध आसामी गायक झुबिन गर्ग याचे अचानक निधन देशातील प्रत्येक नागरिकाला धक्का देणारे आहे. झुबिन गर्ग याचे 19 सप्टेंबर रोजी सिंगापूरमध्ये स्कूबा डायव्हिंग करताना निधन झाले. तो २०-२१ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होण्यासाठी तेथे गेले होते.

झुबिन गर्ग याच्या निधनाने आसाममध्ये शोक व्यक्त केला आहे. लोक शोक व्यक्त करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आणि दुकानेही बंद करण्यात आली. झुबिनचे अनेक व्हिडिओ आणि जुन्या मुलाखती व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे चाहते आणखी भावनिक झाले आहेत. अशीच एक मुलाखत आहे ज्यामध्ये झुबिन गर्ग यांनी मृत्यूनंतर त्याची शेवटची इच्छा व्यक्त केली.

(हे पण वाचा - Zubeen Garg : लाईफ जॅकेट काढायला बाहेर आला अन्... गायक झुबीन गर्गचा मृत्यूपूर्वीचा शेवटचा 'तो' व्हिडीओ) 

झुबिन गर्गची शेवटची इच्छा 

जानेवारी 2025 मध्ये POP Pavelopedia ला दिलेल्या मुलाखतीत झुबिन गर्ग यानी त्याचे शेवटचे दिवस कसे आणि कुठे घालवायचे हे उघड केले होते. तो म्हणाला, "मी वेडा आहे. मला माझ्याकडे असलेले सर्व काही लोकांना द्यायचे आहे, स्वतःकडे ठेवायचं नाही. मी येथे आनंदी आहे. माझा स्वतःचा स्टुडिओ आहे, हे माझे घर आहे. मला माझे शेवटचे क्षण टिल्लामध्ये घालवायचे आहेत. हे ठिकाण महाबाहू ब्रह्मपुत्र नदी हेरिटेज सेंटरमध्ये येते." झुबिन म्हणाला होता की, "मला माझ्या अस्थी ब्रह्मपुत्रात विसर्जित करायच्या आहेत, किंवा तिथेच त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करायचे आहे."

झुबिन गर्ग पुढे म्हणाला की, "हे एक चांगले ठिकाण आहे. हे सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक आहे. माझा येथे एक छोटा बंगला असेल. मी तिथेच राहीन आणि तिथेच मरेन. मी मरेन तेव्हा लोक माझे तिथे अंत्यसंस्कार करू शकतात. आणि माझे अंत्यसंस्कार हे ब्रह्मपुत्रेत होऊ शकते.

19 सप्टेंबर रोजी मृत्यू 

अधिकृत निवेदनानुसार, झुबिन गर्ग यांना स्कूबा डायव्हिंग करताना श्वास घेण्यास त्रास होत होता आणि त्यांना सिंगापूर जनरल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. 19 सप्टेंबर, शुक्रवारी दुपारी 2.30 वाजता त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या अचानक निधनाने देशभरात शोककळा पसरली आहे. झुबिन यांचे पार्थिव परत आणण्याची तयारी सध्या सुरू आहे. झुबिन यांचे पार्थिव रविवारी त्यांच्या कुटुंबियांना सोपवण्यात येईल आणि त्यानंतर अंतिम संस्कारांसाठी गुवाहाटी येथे नेण्यात येईल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

