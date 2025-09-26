English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
50 वर्षांनंतर 'शोले' पुन्हा एकदा प्रदर्शित होणार, 'या' ठिकाणी पाहता येणार चित्रपट

Sholay Premiere: 1975 चा ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'शोले' आता पुन्हा एकदा 4K मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट नेमका कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार? पाहूयात सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 26, 2025, 06:35 PM IST
Sholay Premiere: बॉलिवूडचा सर्वांत मोठा ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘शोले’ आजही प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. या चित्रपटाचे नाव ऐकताच लोकांच्या चेहऱ्यावर उत्साह झळकतो. हा चित्रपट 1975 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाची कथा, पात्रं आणि संवाद आजही लोकांच्या लक्षात आहे. ते विसरलेले नाहीत.

अशातच आता या चित्रपटाबाबत एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. ‘शोले’ चित्रपटाचा भव्य प्रीमियर सिडनी येथे होणाऱ्या इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ सिडनी (IFFS) मध्ये होणार आहे.

सिडनीमध्ये होणार 4K प्रीमियर

मिळालेल्या माहितीनुसार, रमेश सिप्पी दिग्दर्शित ‘शोले’ हा चित्रपट 9 ते 11 ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या  इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ सिडनी महोत्सवात प्रदर्शित केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे या क्लासिक चित्रपटाला फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन आणि सिप्पी फिल्म्सच्या सहकार्याने नव्याने 4K फॉरमॅटमध्ये पुनर्निर्मित करण्यात आलं आहे. याचा जागतिक दर्जाचा प्रीमियर आता सिडनीत होणार आहे.

फेस्टिव्हल डायरेक्टरची प्रतिक्रिया

 इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ सिडनीच्या संचालिका मीतू भौमिक लांगे यांनी सांगितलं की, ‘शोले’ हा केवळ एक चित्रपट नाही तर भारतीय संस्कृती, स्मृती आणि पुराणकथांचा एक भाग आहे. इतक्या वर्षांनंतर या चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सला पुन्हा मोठ्या पडद्यावर आणणं म्हणजे फक्त एक वेगळा शेवट दाखवणं नव्हे तर चित्रपट निर्मात्यांचा दृष्टिकोनही प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणं आहे. 50 वर्ष पूर्ण होत असताना ‘शोले’सारख्या चित्रपटाचा पुनर्प्रदर्शन करणं ही खरी चित्रपट परंपरेला आदरांजली आहे.

'शोले'चा सुवर्ण इतिहास

1975 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘शोले’ चित्रपटाने भारतीय चित्रपटसृष्टीचा चेहरामोहरा बदलून टाकला होता. रिलीजच्या वेळी या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडले आणि अनेक रेकॉर्ड्स प्रस्थापित केले. यातील काही विक्रम आजही कायम आहेत.

जय-वीरूच्या मैत्रीवर आधारित ही कथा पुढे गब्बर सिंहविरुद्धच्या लढाईपर्यंत पोहोचते. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार आणि अमजद खान यांच्या दमदार भूमिका आजही प्रेक्षकांना तितक्याच भावतात. विशेषतः गब्बर सिंहच्या संवादांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीत अमर ठसा उमटवला आहे. अशातच आता ‘शोले’*चा 4K अवतार आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शित होणार असल्याने भारतीय चित्रपटांच्या चाहत्यांसाठी ही मोठी आनंदाची बातमी ठरली आहे. 

FAQ

‘शोले’ चित्रपटाचा 4K प्रीमियर कुठे होणार आहे?

‘शोले’ चित्रपटाचा 4K रिस्टोर्ड व्हर्जनचा जागतिक प्रीमियर इंडियन फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ सिडनी (IFFS) मध्ये होणार आहे.

फेस्टिव्हल कधी होणार आहे?

IFFS 9 ते 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी सिडनीत होईल, ज्यात ‘शोले’ हा सेंटरपीस फिल्म असेल.

चित्रपटाचे रिस्टोरेशन कोणी केले?

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन आणि सिप्पी फिल्म्सच्या सहकार्याने ‘शोले’ चा 4K फॉरमॅटमध्ये रिस्टोरेशन करण्यात आले आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

