50 वर्षांनी रि-रिलीज झाल्यावरही 'शोले' ची क्रेझ कायम; तिसऱ्या दिवशी केली बक्कळ कमाई

Sholay Movie Day 3 Collection: शोले चित्रपट 50 वर्षांनी रि-रिलीज झाल्यावरही त्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या आठवण्यींना उजाळा देण्यासाठी रि-रिलीज केलेल्या चित्रपटाला चाहत्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.   

Updated: Dec 15, 2025, 01:09 PM IST
शोले या आयकॉनिक चित्रपटाचा चाहत्या वर्ग खूप मोठा आहे. अशी व्यक्ती क्वचितच सापडेल ज्याने शोले चित्रपट पाहिला नसेल किंवा एकदाच पाहिला असेल. तब्बल 50 वर्षांनी पुन्हा रिलीज झाल्यावरही या चित्रपटाने लक्षणीय कामगिरी केली आहे. या चित्रपटात चहात्यांनी लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र यांना पाहिले. चित्रपटाची कमाई पाहुन 'रमेश सिप्पी दिग्दर्शित शोलेमधील जय विरुच्या मैत्री आणि धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची केमिस्ट्री आजही खूप आवडते' हे सिद्ध झाले.

किती कमाई केली?
शोले चित्रपटाचे बजेट 2 ते 3 कोटी रुपयांच्या दरम्यान होते आणि बॉक्स ऑफिसवर त्याने 15 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली होती. त्या काळात एखाद्या चित्रपटाने इतकी मोठी कमाई करणे सोपे नव्हते.  चित्रपटाचे संवाद आणि गाणी तेव्हाही लोकप्रिय होती आणि आजही आहेत. 

बऱ्याच बलांसह प्रदर्शित झाला शोले
शोले चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित झाला खरा पण, काही बदलांसह चाहत्यांच्या भेटीला आला. 50 वर्षांपुर्वी प्रमाणेच शोलेला चहत्यांना भरभरुन प्रतिसाद मिळाला.

शोलेचं आत्ता पर्यंतचं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर, तो प्रदर्शित होताच जबरदस्त हिट ठरला, मर्यादित तिकिट विक्री असूनही पहिल्या दिवशी 30 लाख कमावले. दुसऱ्या दिवशी चित्रपटाने लक्षणीय वाढ करून 50 लाख कमावले. याचा अर्थ असा की चित्रपटाने फक्त दोन दिवसांत 80 लाख कमावले आहेत. या रविवारी चित्रपटाने 1 कोटीचा टप्पा ओलांडला असून चक्क तिसऱ्या दिवशी 60 लाखांची कमाई केली.

Sholay the final cutSholay the final cut Box office collectionSholay Re ReleaseSholay Box Office Collection Day 3Trending Movie

