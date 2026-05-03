एक वर्षात चौथ्यांदा कपिल शर्माच्या कॅफेवर गोळीबार, कॅामेडियनला दिली धमकी! वाचा सविस्तर प्रकरण

भारतातील सर्वात मोठा कॅामेडियन कपिल शर्मा सध्या चित्रपट आणि त्याचा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' करण्यात व्यस्त आहे. शनिवारी त्याच्या शोचा नवा एपिसोड समोर आला आहे, यामध्ये त्याने समय रैना आणि रणवीर अलाबादिया यांना बोलवण्यात आले होते. तर शोमध्ये त्याने सनील पालला देखील बोलावले होते. आता तो त्याच्या शोमुळे नाही तर त्याचा कॅनडामध्ये असलेल्या कॅफेमुळे चर्चेत पाहायला मिळाला आहे. कपिल शर्माच्या कॅनडामधील ब्रिटिश कोलंबिया येथील कपिल शर्माच्या 'कॅप्स कॅफे'जवळ गोळीबाराची घटना झाली. आता फक्त एक वर्षामध्ये ही चौथ्यांदा धक्कादायक घटना घडली आहे. आता नक्की हे प्रकरण काय आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
सोशल मिडियावर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे, यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने हा गोळीबार केला आहे. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीमधील 'टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू' या फेसबुक अकाउंटने स्वत: जबाबदारी स्वीकारली आहे. यामध्ये काही धक्कादायक विधाने केली आहेत. फेसबुकच्या पोस्टमध्ये सांगितले आहे की फक्त नोकरीवरुनच नाही काढणार तर कपिल शर्माला देखील धमकावण्यात आले आहे.
लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने फेसबुक पोस्टमार्फत असेही सांगितले आहे की 'कपिल शर्माने लाईनमध्ये यावे आणि त्यांचा वेळ वाया घालवू नये, नाही तर त्याचे परिणाम फार वेगळे होतील' असे सांगितले आहे.
हे ही वाचा
Diljit Dosanjh Video : 'मी हे जग कधीच सोडलय, मागील डिसेंबरमध्येच...', दिलजीत दोसांझच्या व्हिडिओमुळे खळबळ! चाहत्यांनी व्यक्त केली चिंता
एक वर्षामध्ये कपिल शर्माच्या कॅफेवर 4 वेळा गोळीबार झाला आहे, त्यामुळे आता सोशल मिडियावर असे म्हटले जात आहे की, कपिल शर्मा आणि सलमान खान यांचे नाते चांगले असल्यामुळे कपिल शर्माला टारगेट केले जात आहे. टोळीने आरोप देखील केला आहे की 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' या शोच्या लाँचिंगसाठी सलमान खानला शो मध्ये बोलावले होते. लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने इशारा दिला आहे की ज्याचे सलमान खानसोबत चांगले नाते असेल आणि त्याचे जवळच्यांना पहिले निशाण्यावर घेतले जाईल.
मागील एक वर्षामध्ये कपिल शर्माच्या कॅफेवर आतापर्यत 4 वेळा गोळीबार झाला आहे. 2025 पासून हे गोळीबाराचे सत्र सुरुच आहे त्याचबरोबर कपिल शर्माला देखील धमकी दिली जात आहे. 10 जुलै 2025 रोजी रोजी कॅफे उघडल्यानंतर काही दिवसातच पहिला गोळीबार करण्यात आला होता. तर दुसऱ्यांदा 3 ऑगस्ट 2025 रोजी करण्यात आला होता. कॅफे सुरु केल्यानंतर चार महिन्यात तिसऱ्यांदा गोळीबार झाला हा गोळीबार ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आला. तर मे 2026 मध्ये चौथ्यांदा गोळीबार करण्यात आला.