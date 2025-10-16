English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कपिल शर्माशी संबंधित मोठी बातमी समोर आली आहे. कॉमेडियनच्या कॅनडातील कॅफेवर तिसऱ्यांदा गोळीबार झाला आहे. समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती सतत गोळ्या झाडताना दिसत आहे.  

Oct 16, 2025, 06:48 PM IST
कपिल शर्माच्या कॅनडातील रेस्टॉरंटवर तिसऱ्यांदा गोळीबार; समोर आला धक्कादायक व्हिडिओ!

Kapil Sharma's Canada Restaurant Firing: कॉमेडियन कपिल शर्मा यांच्याशी संबंधित एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दिवाळीच्या अगोदरच त्यांच्या कॅनडातील सुरे (Surrey) शहरात असलेल्या कॅफेवर तिसऱ्यांदा गोळीबार झाला आहे. या घटनेची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गॅंगशी संबंधित गोल्डी ढिल्लों गॅंगने घेतली आहे. समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती कारमध्ये बसून सतत गोळ्या झाडताना दिसतो, तर दुसरा व्यक्ती फोनवरून हा प्रकार रेकॉर्ड करताना दिसतो. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या घटनेनंतर कपिल शर्माचे चाहते चिंतेत आहेत. कारण, याच कॅफेवर यापूर्वीही दोन वेळा गोळीबार झालेला आहे. पहिली घटना 10 जुलैला आणि दुसरी 7 ऑगस्टला घडली होती. त्या दोन्ही वेळेसही गोल्डी ढिल्लों गॅंगनेच जबाबदारी घेतली होती.

त्या वेळी सोशल मीडियावर गँगकडून एक पोस्ट शेअर करण्यात आली होती, ज्यामध्ये लिहिले होते  'जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को. आज जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के सरे स्थित कैप्स कैफे पर, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है. हमने इसको फोन किया था, लेकिन फोन नहीं उठाया. इसलिए एक्शन लेना पड़ा. अब जब जवाब नहीं मिलेगा तो एक्शन मुंबई में होगा.'

या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर खळबळ माजली होती. पोलिसांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. मात्र, अद्याप कपिल शर्माकडून या घटनेवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
FAQ
कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेवर गोळीबार कधी झाला?
कपिल शर्माच्या कॅनडातील सुरे (Surrey) येथील कॅफेवर तिसऱ्यांदा गोळीबार झाला आहे. पहिली घटना १० जुलैला, दुसरी ७ ऑगस्टला आणि तिसरी घटना नुकतीच घडली.

या गोळीबाराची जबाबदारी कोणी घेतली आहे?
या घटनेची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गॅंगशी संबंधित गोल्डी ढिल्लों गॅंगने घेतली आहे.

या घटनेवर कपिल शर्माने काय प्रतिक्रिया दिली आहे?
अद्याप या प्रकरणावर कपिल शर्माने कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र त्यांच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

