  मनोरंजन
Rihanna च्या बेवर्ली हिल्समधील बंगल्याबाहेर गोळीबार; महिला शूटरला अटक

Firing at Rihanna’s House: बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्नियामधील पॉप स्टार Rihanna च्या घराबाहेर घडलेल्या गोळीबारामुळे परिसरात सनसनी पसरली. पोलिसांनी आरोपी महिला शूटरला ताब्यात घेतले आणि तिच्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 9, 2026, 11:59 AM IST
जगभरात आपल्या म्युझिकने स्वतंत्र ओळख निर्माण करणारी पॉप सिंगर Rihanna आज एका धक्कादायक घटनेमुळे चर्चेत आली आहे. कैलिफोर्नियातील बेवर्ली हिल्समध्ये असलेल्या तिच्या घराबाहेर रविवारी गोळीबार झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या घटनेमागे 30 वर्षांची महिला शूटर होती, ज्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या गोळीबारात Rihanna किंवा इतर कोणीही जखमी झाला नाही.

Rihanna हे जगभरात लोकप्रिय असून, त्यांच्या संगीतामुळे प्रत्येक देशात त्यांचे लाखो चाहते आहेत. परंतु, रविवारी घडलेल्या या घटनेने चाहत्यांमध्ये आणि स्थानिक लोकांमध्ये भीती निर्माण केली आहे.

घटना कधी घडली?

Rihanna च्या घराबाहेर ही घटना रविवार, 8 मार्च रोजी दुपारी सुमारे 1:21 वाजता घडली. या दरम्यान अंदाजे 5 ते 7 गोळ्या फेकल्या गेल्या होत्या, ज्या घराच्या गेटवर लागल्या. या घटनेत कोणीही जखमी झालं नाही, तरीही परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला. पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ घटना स्थळी धाव घेतली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गोळीबार का झाला?

सध्या पोलिसांनी या घटनेमागील कारणाबाबत कोणताही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. तसेच, त्या वेळी सिंगरचे पती ASAP Rocky आणि मुले RZA, Riot Rose आणि Rose घरावर होते की नाही, हेही स्पष्ट नाही. पोलिस अधिकारी सध्या या घटनेमागील उद्देश समजून घेण्यासाठी तपास करत आहेत.

पोलिसांनी शूटरची चौकशी सुरू केली आहे आणि तिच्या मागील इतिहासाबाबत, मानसिक स्थिती आणि कारण यांचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. स्थानिक प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणा सध्या बेवर्ली हिल्स परिसरात सुरक्षा वाढवण्यावर भर देत आहेत.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

ही घटना समोर आल्यावर सोशल मीडियावरही ती प्रचंड चर्चेत आली आहे. चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, अशा परिस्थितीत सुपरस्टारच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य उपाय करणे गरजेचे आहे. अनेकांनी Rihanna आणि त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी पोलिसांना दंडात्मक आणि तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

विशेष म्हणजे, या घटनेमुळे बेवर्ली हिल्समधील सार्वजनिक सुरक्षा, पोलिसांचे तत्परतेचे महत्त्व, तसेच सेलिब्रिटींच्या घराजवळील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा लक्ष वेधले आहे. Rihanna च्या चाहत्यांना आनंद देणारा हा प्रसंग अशा धक्कादायक पद्धतीने झाला, हे चिंताजनक आहे.

या घटनेने स्पष्ट केले की, सुपरस्टार्सच्या घराजवळील सुरक्षा कठोर असणे आवश्यक आहे आणि अशा प्रसंगांमध्ये त्वरित आणि प्रभावी प्रतिसाद देणे फार महत्वाचे आहे.

