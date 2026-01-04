English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मनोरंजन
"असू देत लाख महिषासुर... पुरे आहे फक्त एक मर्दिनी", मर्दिनी चित्रपटाच्या शूटिंगला अखेर सुरूवात

Mardini Marathi Movie: श्रेयस तळपदे प्रस्तुत मर्दिनी या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरूवात झाली आहे. दरम्यान अभिनेत्याने इन्स्टाग्राम पोस्टद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे. 

Updated: Jan 4, 2026, 04:58 PM IST
Shreyaas Talpane Mardini Movie Shooting Started: मराठी चित्रपटसृष्टीत एका नव्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात आज झाली. अभिनेता श्रेयस तळपदे प्रस्तुत आणि ॲफ्लुएन्स मोशन पिक्चर्स प्रा. लि. निर्मित 'मर्दिनी' या चित्रपटाच्या शूटिंगला आज अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे. हा चित्रपट महिला सक्षमीकरण आणि अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या एका स्त्रीच्या सामर्थ्यावर आधारित असून, प्रेक्षकांना प्रेरणा देणारी कथा सांगणार आहे.

चित्रपटात बालकलाकार मायरा वायकुल मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. 'माझी तुझी रेशीमगाठ' मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झालेली मायरा यात एका जबरदस्त व्यक्तिरेखेची भूमिका साकारताना दिसेल. तिच्यासोबत प्रथमेश परब, शशांक शेंडे, संजय नार्वेकर आणि मेघा शिंदे यांसारखे अनुभवी कलाकार महत्वाच्या भूमिकेत आहेत. या कलाकारांच्या फौजेमुळे चित्रपटाला अधिक ग्लॅमर आणि खोली मिळणार आहे.

 

दरम्यान, श्रेयस तळपदेने त्याच्या इन्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत आजपासून या चित्रपटाची शूटिंग सुरू झाल्याची मीहिती दिली आहे. 'मर्दिनी' चित्रपटाचे दिग्दर्शन मिलिंद झुंबर कवडे यांनी केले आहे. कथा आणि पटकथा देखील त्यांच्याच असून, संवाद संजय नवगीरे यांनी लिहिले आहेत. श्रेयस तळपदे यांनी या चित्रपटाबद्दल उत्साह व्यक्त करत सांगितले की, हा चित्रपट फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता, प्रत्येक स्त्रीमध्ये दडलेल्या शक्तीची आणि धैर्याची गाथा उलगडणार आहे. "असू देत लाख महिषासुर... पुरे आहे फक्त एक मर्दिनी" अशा संकल्पनेवर आधारित हा चित्रपट समाजातील वाईट प्रवृत्तींविरुद्ध लढणाऱ्या सामान्य स्त्रीच्या असामान्य शौर्याची कथा सांगणारा आहे.

 

सध्या चित्रपट निर्मितीच्या अंतिम टप्प्यात असून, शूटिंग सुरू झाली असून हा चित्रपट 2026 च्या अखेरीस हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मराठी सिनेमाच्या चाहत्यांसाठी ही एक खास भेट ठरणार असल्याचा विश्वास श्रेयस आणि टीमने व्यक्त केला आहे. 

