English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर अंधाधुंद गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर अंधाधुंद गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

Rohit Shetty House Firing: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर अंदाधुंद गोळीबार झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या अनेक पथके घटनास्थळी दाखल झाली आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 1, 2026, 09:14 AM IST
रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर अंधाधुंद गोळीबार, नेमकं काय घडलं?

प्रसिद्ध बॉलीवूड निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेर गोळीबाराच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथके या घटनेचा तपास करत आहेत. तथापि, या घटनेमुळे पुन्हा एकदा देशातील सेलिब्रिटींच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अलिकडच्या काळात सेलिब्रिटींवर गोळीबाराच्या घटना वारंवार घडत आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर चार राउंड गोळीबार करण्यात आला. देशातील सेलिब्रिटींवर गोळीबार होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. अनेक सेलिब्रिटींना त्यांच्या घरात किंवा त्यांच्या आस्थापनांमध्ये लक्ष्य करण्यात आले आहे. सिद्धू मूसेवाला आणि बाबा सिद्दीकी यांचा अशाच घटनांमध्ये मृत्यू झाला आहे. सलमान खानचे घर आणि कॅनडामधील कपिल शर्माच्या कॅफेलाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.

रोहित शेट्टीच्या एका जवळच्या मित्राने सांगितले की, एका अज्ञात व्यक्तीने घराबाहेर गोळीबार केला आणि घटनास्थळावरून पळून गेला. गोळीबार का झाला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, सर्वजण सुरक्षित आहेत.

पोलिस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची चौकशी केली जात आहे आणि जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले जात आहेत. आरोपींना शोधण्यासाठी पोलिस काम करत आहेत.

रोहित शेट्टी मुंबई पोलिसांसोबत प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये दिसला होता. तो मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या बायोपिकवर काम करत आहे, जे जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. रोहित शेट्टी फेब्रुवारीमध्ये अजय देवगण अभिनीत "गोलमाल" चित्रपटाचे चित्रीकरण देखील सुरू करणार आहे.

दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानाबाहेर गोळीबार झाल्याची घटना घडल्यानंतर पोलिस आणि फॉरेन्सिक पथके त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचली. अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Rohit Shetty house firingcelebrity securitySalman Khan house firingBaba Siddiqui MurderSidhu Moosewala Murder

इतर बातम्या

EV कार ते फोन, टीव्हीपर्यंत सर्व झालं होतं स्वस्त; GST 2.0...

भारत