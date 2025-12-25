English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आलियालाही मागे टाकत श्रद्धाचं मानधन जास्त! शक्ती कपूर यांचा खुलासा

Shraddha Kapoor gets paid more than Aalia Bhatt : श्रद्धाला काम मिळत नसल्याच्या चर्चा सातत्याने होत असतात. शिवाय आलिया भट आणि अनन्या पांडेसोबत तिची तुलना केली जाते. या सगळ्या चर्चांवर आता शक्ती कपूर यांनी ठाम शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 25, 2025, 12:31 PM IST
श्रद्धा कपूर ही बॉलिवूडमधील लोकप्रिय आणि आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. आपल्या साध्या स्वभावामुळे आणि दमदार अभिनयामुळे तिने प्रेक्षकांमध्ये विशेष स्थान निर्माण केलं आहे. श्रद्धा ही सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि बॉलिवूडमध्ये खलनायकाच्या भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे शक्ती कपूर यांची कन्या आहे. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत तिने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि मेहनत व सातत्याच्या जोरावर स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केलं.

श्रद्धाने आपल्या अभिनयाची सुरुवात 2010 साली केली. ‘आशिकी 2’ या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आणि पहिल्याच चित्रपटाने तिला जबरदस्त लोकप्रियता मिळवून दिली. हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला आणि श्रद्धा रातोरात स्टार बनली. यानंतर श्रद्धाने अनेक वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारत स्वतःला एक अष्टपैलू अभिनेत्री म्हणून सिद्ध केलं. ‘स्त्री’, ‘बागी’, ‘ओके जानू’, ‘हाफ गर्लफ्रेंड’, ‘एक व्हिलन’ यांसारख्या यशस्वी चित्रपटांमधून श्रद्धाने आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. काही चित्रपटांमध्ये ती ग्लॅमरस भूमिकेत दिसली, तर काही चित्रपटांमध्ये साध्या आणि वास्तववादी भूमिका तिने साकारल्या. अभिनयाबरोबरच तिचं नृत्य आणि गायन यालाही प्रेक्षकांची पसंती मिळाली आहे.

मात्र, अलीकडच्या काळात श्रद्धा कपूरच्या करिअरबाबत विविध चर्चा रंगताना दिसतात. श्रद्धाला अपेक्षेप्रमाणे काम मिळत नसल्याच्या चर्चाही सोशल मीडियावर सातत्याने होत असतात. याशिवाय तिची तुलना आलिया भट आणि अनन्या पांडे यांसारख्या नव्या पिढीतील अभिनेत्रींसोबत केली जाते. या सर्व चर्चांमुळे श्रद्धाच्या करिअरबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते.

या पार्श्वभूमीवर आता श्रद्धाचे वडील शक्ती कपूर यांनी स्पष्ट आणि ठाम शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. शक्ती कपूर यांनी ‘द पॉवरफुल ह्युमन्स’ या मंचाला दिलेल्या मुलाखतीत श्रद्धाच्या करिअरबाबत सविस्तर भाष्य केलं. मुलाखतीदरम्यान श्रद्धाला काम मिळत नसल्याच्या चर्चांबाबत आणि आलिया भट व अनन्या पांडेसोबत होणाऱ्या तुलनेबाबत त्यांना थेट प्रश्न विचारण्यात आला होता.

यावर उत्तर देताना शक्ती कपूर म्हणाले, 'श्रद्धा मुद्दाम कमी चित्रपट करते. ती जे काही करते, ते पूर्ण मनापासून आणि सर्वोत्तम पद्धतीने करते. श्रद्धा वर्षातून एक किंवा दोनच चित्रपट निवडते. मात्र मानधनाच्या बाबतीत ती आलिया भट आणि अनन्या पांडेपेक्षा अधिक मानधन घेते. श्रद्धा स्वभावाने खूप हट्टी आहे. तिला जे हवं तेच ती करते. ती स्वतःचे नियम स्वतः ठरवते आणि त्यानुसारच निर्णय घेते.'

ते पुढे म्हणाले की, 'आमच्यात वडील-लेकीचं नातं खूप चांगलं आहे. कधी आमच्यात मतभेद होतात, तर कधी आम्ही एकत्र वेळ घालवतो. कधी सुट्ट्यांवर जातो, तर कधी एकमेकांसोबत बसून सिनेमांवर चर्चा करतो. एक वडील म्हणून मला तिचा अभिमान आहे. ती एक उत्तम अभिनेत्री असून स्वतःच्या मेहनतीवर पुढे जाते.' शक्ती कपूर यांच्या या वक्तव्यानंतर श्रद्धा कपूरच्या करिअरबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. श्रद्धा सध्या निवडक प्रकल्पांवर काम करत असून दर्जेदार भूमिकांना प्राधान्य देत असल्याचंही या मुलाखतीतून स्पष्ट होतं.

दरम्यान, श्रद्धा कपूरच्या आगामी चित्रपटांकडे तिच्या चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. कमी काम करूनही प्रभावी उपस्थिती दाखवणारी अभिनेत्री म्हणून श्रद्धाची ओळख अधिक ठळक होत चालली आहे. भविष्यात श्रद्धा कोणत्या नव्या भूमिका साकारणार, याकडे बॉलिवूडसह प्रेक्षकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे

