Eatha Teaser: विठाबाईच्या भूमिकेतील श्रद्धा कपूर; अंगावर काटा आणणारा 'ईठा'चा टिझर प्रदर्शित! सगळीकडे पहिल्या लूकची चर्चा

Shraddha Kapoor Eatha Teaser: दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण कथा रुपेरी पडद्यावर घेऊन येत आहेत. छावा नंतर आता ते तमाशासम्राज्ञी विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित ‘ईठा’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर आणणार आहेत. या चित्रपटात श्रद्धा कपूर मुख्य भूमिकेत असून, तिच्यासोबत रणदीप हुड्डा देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. चित्रपटाचा पहिला टीझर कालपासून कॉकटेल 2च्या प्रदर्शनासोबत निवडक चित्रपटगृहांत दाखवण्यात आला. टीझरमधील श्रद्धाचा पहिला लूक सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
टीझरमध्ये विठाबाईंच्या आयुष्यातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रसंगाचे चित्रण करण्यात आले आहे. श्रद्धा कपूरने या भूमिकेसाठी घेतलेली मेहनत पहिल्याच दृश्यातून जाणवते. ती गर्भवती असतानाही रंगमंचावर लावणी सादर करताना दिसते. कार्यक्रम सुरू असतानाच प्रसूतीची वेळ जवळ आल्याची जाणीव तिला होते. मात्र, सादरीकरण अर्धवट सोडण्याऐवजी ती शांतपणे रंगमंचामागे जाते. तेथे बाळाला जन्म दिल्यानंतर पुन्हा मंचावर परतून आपली कला सादर करताना दाखवण्यात आले आहे. हा प्रसंग पाहून उपस्थित प्रेक्षक तिच्या जिद्दीला आणि कलाप्रेमाला सलाम करताना दिसतात.
उपलब्ध ऐतिहासिक माहितीनुसार, प्रसूतीनंतर विठाबाईंना विश्रांती मिळावी म्हणून संबंधित कार्यक्रम थांबवण्यात आला होता. चित्रपटातील वास्तववादी वातावरण जपण्यासाठी मुंबईतील मध आयलंड, सोलापूर, औंधेवाडी, सातारा, नाशिक आणि भोर या ठिकाणी चित्रीकरण करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्राच्या लोककला परंपरेतील एक मानाचे नाव म्हणजे विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर. पंढरपूर येथे कलाकारांच्या कुटुंबात जन्मलेल्या विठाबाईंनी तमाशा, लावणी, गवळण आणि भेदिक गायन या लोककला प्रकारांना नवी ओळख मिळवून दिली. त्यांच्या वडिलांची आणि काकांची ‘भाऊ-बापू मांग नारायणगावकर’ ही प्रसिद्ध तमाशा फडाची परंपरा होती. लहानपणापासूनच कलाविश्वात वाढलेल्या विठाबाईंनी पुढे महाराष्ट्राच्या लोककलेवर अमिट ठसा उमटवला.
#Eatha teaser in the theatre with #cocktail2, #ShraddhaKapoor once again proves her screen presence is unmatched pic.twitter.com/3kzN2OKB1p— Screen & State (@screen_state) June 19, 2026
‘ईठा’ हा चित्रपट 28 ऑगस्ट 2026 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. सध्या त्याचा टीझर केवळ थिएटरमध्ये दाखवण्यात येत असून, लवकरच तो अधिकृतपणे डिजिटल माध्यमांवरही प्रदर्शित केला जाण्याची शक्यता आहे.