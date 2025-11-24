लावणीचा ठेका धरताना श्रद्धा कपूरला दुखापत! चित्रपटाच्या सेटवर असं काही घडलं की...

Shradhha kapoor Injury Update: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर तिच्या आगामी 'विठा' चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान जखमी झाली. तिने आता तिच्या प्रकृतीबद्दल स्वतःच अपडेट दिले आहे. तिने सोशल मीडियाद्वारे चाहत्यांशी संवाद साधला, आपण टर्मिनेटरसारखे फिरत असल्याचं तिनं विनोदी अंदाजा सांगितलं. तिच्या दुखापतीबद्दल विचारले असता श्रद्धा कपूर म्हणाली, "मी टर्मिनेटरसारखी फिरत आहे. माझ्या स्नायूंना दुखात झाली असून, ते ठीक होतील. मला फक्त थोडी विश्रांती घेण्याची गरज आहे, पण मी ठीक होईन."
'विठा'च्या शूटिंगदरम्यान...
'विठा' चे चित्रीकरण या महिन्याच्या सुरुवातीला नाशिकजवळील औंधेवाडी येथे सुरू झाले. लावणीच्या सीनदरम्यान अभिनेत्रीला दुखापत झाली आणि तिचा डावा पाय फ्रॅक्चर झाला. श्रद्धाचे चाहते तिच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रर्थना करत आहेत. काहींच्या मते, श्रद्धाची चित्रपटासाठी मेहनत पाहुन असंच वाटत आहे की हा चित्रपट चांगलीच धुमाकूळ घालणार.
श्रद्धाचा नऊवारी थाट
लावणी तिच्या संगीत, वेगवान ताल आणि मजबूत लयीसाठी ओळखले जाते त्यामुळे एक तेजस्वी नऊवारी साडी, जड दागिने आणि कंबर पट्टा घातलेली श्रद्धा उत्साही स्टेप्स करत होती. एका कठीण स्टेप दरम्यान तिने चुकून तिचे सर्व वजन डाव्या पायावर टाकले आणि तिचा तोल गेला म्हणूनच ही लावणी शुट करताना श्रद्धाला दुखापत झाली. या लावणीतील विशेष बाब म्हणजे संगीत धमाकेदार अजय अतुलच्या जोडीचे आहे. ती या चित्रपटात प्रसिद्ध लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर यांची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
शूटिंग रद्द झाली
या घटनेनंतर लगेचच दिग्दर्शक लक्ष्मण उतेकर यांनी 'विठा'चे नाशिकमधील वेळापत्रक रद्द केले. तथापि, श्रद्धाला कोणतेही शूटिंग दिवस वाया घालवायचे नव्हते, म्हणून तिने टीमला तिचे क्लॉज शुट उरकुन घेण्याचे सुचवले. श्रद्धा शेवटी 2024 मध्ये आलेल्या 'स्त्री 2: सरकटे का आतंक' या चित्रपटात दिसली होती. या चित्रपटातही तिने राजकुमार राव सोबत स्क्रिन शेअर कली.