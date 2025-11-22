English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
252 कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात श्रद्धा कपूरचा भाऊ सिद्धांत अडकला; मुंबई पोलिसांनी पाठवलं समन्स

Shraddha Kapoor's brother Siddhant in Rs 252 crore drug case : आणखी अनेक सेलिब्रिटींची नावं पुढे येत आहेत.    

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 22, 2025, 02:08 PM IST
2020 मध्ये अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर बॉलिवूडमध्ये ड्रग्ज प्रकरणाचा मोठा भडका उडाला होता. तपासादरम्यान एनसीबीने सलग कारवाया केल्या आणि अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटींची नावं या चौकशीत समोर आली. आर्यन खान, दीपिका पदुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, भारती सिंह यांसारख्या कलाकारांवर ड्रग्ज सेवन, खरेदी किंवा संपर्काचे आरोप झाले होते. त्या काळात बॉलिवूडमध्ये एक वेगळंच वातावरण पसरलं होतं आणि आता पुन्हा एकदा त्या काळाची आठवण करून देणारी मोठी कारवाई समोर आली आहे.

सिद्धांत कपूर अडचणीत

नवीन घडामोडीत, अभिनेता आणि दिग्दर्शक सिद्धांत कपूर जो श्रद्धा कपूरचा भाऊ आहे याचे नाव 252 कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात समोर आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या अँटी नारकोटिक्स सेल (ANC)ने त्याला चौकशीसाठी समन्स बजावलं आहे. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’च्या माहितीनुसार, सिद्धांतला २५ नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

चौकशीची सुरुवात कुठून झाली?

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात महिन्याच्या सुरुवातीला एका मोठ्या ड्रग्ज माफियाची चौकशी करताना झाली. पोलिसांनी अंडरवर्ल्डशी संबंधित सलीम डोला या ड्रग्ज नेटवर्कवर मोठा घाव घातला होता. सलीम डोलाचा मुलगा ताहिर डोला याने चौकशीत धक्कादायक खुलासे केले. ताहिरच्या मते 'बॉलिवूड कलाकार, मॉडेल्स, रॅपर्स, फिल्ममेकर्स आणि दाऊद इब्राहिमचे काही नातेवाईक देश-विदेशात होणाऱ्या खासगी ड्रग्ज पार्ट्यांमध्ये सहभागी होत असत.' या निवेदनानंतर पोलिसांनी संपूर्ण नेटवर्कची चौकशी सुरू केली आणि त्यातून अनेक सेलिब्रिटींची नावं समोर आली.

या ड्रग्ज केस मध्ये समोर आलेली नावं

या प्रकरणातील प्रकाशात आलेली नावं अशी: सिद्धांत कपूर, नोरा फतेही, झीशान सिद्दिकी, अलीशाह पारकर (हसीना पार्करचा मुलगा) , ओरी, अब्बास–मस्तान (दिग्दर्शक जोडगोळी), रॅपर लोका. मुंबई क्राईम ब्रँच या सर्व कलाकारांची चौकशी एकामागून एक करत आहे. त्यांचे तपशीलवार जबाब नोंदवले जात आहेत आणि त्यांच्या परदेशी दौर्‍यांची, आर्थिक व्यवहारांची आणि संपर्कांचीही स्वतंत्र तपासणी केली जात आहे.

ड्रग्ज सिंडिकेटचा मोठा पर्दाफाश

या कारवाईदरम्यान एएनसीने देशातील सर्वात मोठ्या ड्रग्ज सिंडिकेटपैकी एकाचा भंडाफोड केला. डोला नेटवर्ककडून अतिशय उच्च दर्जाच्या कोकेन आणि इतर सिंथेटिक ड्रग्जची मोठ्या प्रमाणात तस्करी होत असल्याचा संशय आहे. यातील काही ड्रग्ज खासगी बंगल्यांमध्ये आणि आलिशान यॉट पार्ट्यांमध्ये वापरल्या जात असल्याचं उघड झालं.

बॉलिवूडवर पुन्हा ड्रग्जचं सावट

या नवीन घडामोडीमुळे बॉलिवूडवर पुन्हा एकदा ड्रग्ज प्रकरणाचं गडद सावट पसरलं आहे. सिद्धांत कपूरसारख्या नावामुळे हा मुद्दा अधिकच चर्चेत आला आहे. पोलिसांनी अजून काही कलाकारांना चौकशीसाठी पाचारण करण्याची शक्यता आहे.

FAQ
सिद्धांत कपूरला कोणत्या प्रकरणात समन्स पाठवण्यात आले?
सिद्धांत कपूरचे नाव २५२ कोटींच्या ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात समोर आले असून मुंबई पोलिसांच्या अँटी-नारकोटिक्स सेलने त्याला चौकशीसाठी समन्स जारी केले आहेत.

या ड्रग्ज प्रकरणात कोणकोणत्या सेलिब्रिटींची नावं समोर आली आहेत?
सिद्धांत कपूरसोबत नोरा फतेही, झीशान सिद्दिकी, अलीशाह पारकर, ओरी, अब्बास–मस्तान आणि रॅपर लोका यांची नावं समोर आली आहेत.

तपासाची सुरुवात कशी झाली?
अंडरवर्ल्डशी संबंधित सलीम डोला याच्या ड्रग्ज नेटवर्कवरील कारवाईदरम्यान त्याचा मुलगा ताहिर डोलाने बॉलिवूड कलाकार ड्रग्ज पार्ट्यांमध्ये सहभागी असल्याचा दावा केला, त्यानंतर या प्रकरणाची विस्तृत चौकशी सुरू झाली.

