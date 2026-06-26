श्रद्धा कपूरच्या 'ईठा' चित्रपटाचा टीझर येताच पेटला वाद! कुटुंबीयांनीही नोंदवला आक्षेप; नाव बदलण्याची मागणी, पण का?

Shraddha Kapoor’s Eetha movie controversy : हिंदी चित्रपट अनेक आले आहेत, काही चित्रपटांनी भरपूर कमाई देखील बॅाक्स ऑफिसवर केली आहे. पण आता श्रद्धा कपूरच्या आगामी सिनेमाची जोरदार चर्चा मागील काही दिवसांपासून होत आहे. सोशल मीडियावर लीक झाल्यानंतर श्रद्धा कपूरच्या ' इथा' या नवीन चित्रपटाचा टीझर अखेर ऑनलाइन प्रदर्शित झाला आहे. टीझरमधील श्रद्धाचा अभिनय आणि चित्रपटाची कथा कोणत्याही चित्रपटप्रेमीला चित्रपटगृहांकडे खेचून आणण्याची क्षमता ठेवते. श्रद्धा कपूरच्या या सिनेमाची देशात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे, त्याचबरोबर सोशल मिडियावर जेव्हापासून या सिनेमाचा टिझर प्रदर्शित झाला आहे तेव्हापासून अनेक वाद देखील समोर आले आहेत.
तमाशासम्रात्री विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जिवनावरील आधारित चित्रपटाच्या नावावरून आता नवा वाद सुरु झाला आहे. त्यांच्या जिवनावर आधारीत ईठा या चित्रपटाचा टिझर नुकताच रिलीज झाला आहे. आता या सिनेमाच्या नावावरुन अनेकजण विरोध करत आहे. या चिञपटाचे नाव ईठा नव्हे विठाबाई ठेवावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. त्याला आता विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कुटुंबियांनी देखील पाठिंबा दर्शवला आहे. ऑनरेकॉर्ड विठाबाई असं त्यांचं नाव असताना सिनेमाचे नाव ठरवताना त्याचा ईठा अशा अपभ्रंश कशासाठी? असा सवाल विठाबाईचे नातू मोहित नारायणकर यांनी विचारला आहे.
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'ईठा' हा सिनेमा महाराष्ट्रातील लावणी सम्राज्ञी, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर हा सिनेमा आहे. विठाबाई यांनी त्याच्या तमाशा आणि लावणी या लोककलेला जागतिक स्तरावर नेले आणि एक नवी ओळख निर्माण केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या सिनेमाच्या नावाला विरोध केला आहे, याबद्दल एनसीपीने सांगितले की, जर एखादा सिनेमा हा इतक्या महान व्यक्तीचा आहे तर त्याचे नाव ईठा का ठेवण्यात आले. त्यामुळे पक्षाने आता यावर आक्षेप घेतला आहे. हा वाद कोणत्याही दृश्यावरून किंवा गाण्यावरून नसून, थेट चित्रपटाच्या शीर्षकावरून सुरू झाला आहे.
'ईठा' सिनेमाबद्दल सांगायचे झाले तर हा सिनेमा 28 ऑऑगस्टला चित्रपट गृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सोशल मिडियावर या सिनेमाच्या संदर्भात मोठी चर्चा पाहायला मिळाली आहे. श्रद्धा कपूर या सिनेमासाठी चाहत्यांच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या आहेत. या सिनेमातील तिची भूमिका आणि तिच्या अभिनयाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक केले जात आहे.