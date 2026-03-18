कधी होणार श्रद्धा कपूर आणि राहुल मोदीचं लग्न? अभिनेत्री तेजस्विनी कोल्हापुरेनी दिली उपडेट

मुंबई – बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री श्रद्धा कपूर सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून, श्रद्धा आणि व्यवसायी राहुल मोदी यांच्या अफेअरची चर्चा जोर धरली आहे. श्रद्धा आणि राहुल यांच्या रिलेशनशिपबद्दल मीडिया आणि चाहत्यांमध्ये विविध अफवा पसरल्या असून, त्या दोघांच्या लग्नाच्या चर्चांना ताजे वाव मिळाले आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर या चर्चांवर आपले विचार व्यक्त केले असले तरी, श्रद्धाने यावर अद्याप कोणतीही खुली प्रतिक्रिया दिली नाही. आता, श्रद्धाची मावशी आणि लोकप्रिय अभिनेत्री तेजस्विनी कोल्हापुरे यांनी या चर्चांवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
फ्री प्रेस जर्नलला दिलेल्या मुलाखतीत, तेजस्विनी कोल्हापुरे यांनी श्रद्धा आणि राहुलच्या लग्नाच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिले. 'खरं सांगायचं तर, मला याबद्दल काहीच माहिती नाही. मला यावर काहीच कल्पना नाही,' असं स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलं. ही प्रतिक्रिया दिल्यानंतर, त्यांना प्रश्न विचारण्यात आले की, श्रद्धा इंडस्ट्रीमध्ये सध्या कौटुंबिक वारशाचा ठसा सोडत आहे, त्यावर त्यांनी सांगितलं, 'ही एक खूप छान भावना आहे. मला वाटतं की, प्रत्येकाने यामध्ये आपापली भर घातली आहे. पद्मिनी कोल्हापुरे यांचे स्टारडम वेगळं होतं, आणि त्याची तुलना सध्याच्या काळाशी करता येणार नाही. त्यावेळी ते दुसऱ्या पिढीचे कलाकार होते. श्रद्धा आता इंडस्ट्रीमध्ये आहे आणि तिच्या मेहनतीच्या जोरावर घराण्याचं नाव मोठं होतंय, त्यामुळे आम्ही खूप आनंदी आहोत.'
श्रद्धा आणि राहुल मोदी यांच्यातील रिलेशनशिपबद्दल चर्चांना विशेष वाव मिळाल्याचं दिसत आहे. २०२४ पासून दोघे एकमेकांशी रिलेशनशिपमध्ये असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांना अनेक वेळा कॅज्युअल आऊटिंग्स आणि डिनर डेट्सवर एकत्र पाहिलं गेलं आहे. सोशल मीडियावर देखील श्रद्धा आणि राहुल यांच्याबद्दल चर्चा सुरू असतात. श्रद्धाने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता, ज्यामध्ये राहुल मोदीची झलक दिसली होती. या व्हिडिओनंतर दोघांच्या अफेअरच्या चर्चांना बळ मिळालं आणि त्यांना सर्वत्र अधिक प्रचंड मीडिया कव्हरेज मिळालं.
श्रद्धा कपूरने 2010 मध्ये आपल्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केली. 'तीन पत्ती' चित्रपटामधून तिचा पदार्पण झाला, पण 'आशिकी २' चित्रपटाने तिला खूप प्रसिद्धी दिली. या चित्रपटामध्ये तिच्या अभिनयाची सर्वत्र चर्चा झाली. त्यानंतर 'गोरी तेरे प्यार में', 'एक व्हिलन', 'हैदर', 'उंगली', 'बागी', 'ए फ्लाइंग जट', 'रॉक ऑन २', 'ओके जानू', 'हाफ गर्लफ्रेंड', 'बागी ३', 'भेडिया' आणि 'छिछोरे' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये ती दिसली. प्रत्येक चित्रपटामध्ये तिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. श्रद्धा कपूरने कायमच दमदार भूमिका साकारल्या असून, तिच्या अभिनयाचे विशेष कौतुक झाले आहे.
श्रद्धा कपूर शेवटचा चित्रपट 'स्त्री २' मध्ये दिसली होती. त्यानंतर, ती सध्या 'ईथा' या आगामी चित्रपटात काम करत आहे. हा चित्रपट एक रोमँटिक ड्रामा आहे आणि त्याच्या शूटिंगची सुरुवात नुकतीच झाली आहे. या चित्रपटात श्रद्धा एका नव्या लूकमध्ये आणि चांगल्या भूमिकेत दिसणार आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये विविध प्रकारच्या भूमिकांमध्ये स्वतःला सिद्ध केले आहे आणि आगामी चित्रपटात देखील तिच्या अभिनयाला वेगळं वळण मिळणार आहे.