English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • श्रेया घोषालचा मोठा निर्णय: चिकनी चमेलीसारख्या गाण्यांना आता म्हणणार नो!

श्रेया घोषालचा मोठा निर्णय: 'चिकनी चमेली'सारख्या गाण्यांना आता म्हणणार 'नो'!

Shreya Ghoshal On Chikni Chameli Song: सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध गायिका Shreya Ghoshal सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. अलीकडेच तिने तिच्या करिअरमधील प्रसिद्ध गाणे 'चिकनी चमेली' (Chikni Chameli) बद्दल एक विधान केले होते. यावेळी तिने अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी अधोरेखित केल्या. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 5, 2026, 01:17 PM IST
श्रेया घोषालचा मोठा निर्णय: 'चिकनी चमेली'सारख्या गाण्यांना आता म्हणणार 'नो'!
(photo Credit- Social Media)

Shreya Ghoshal: मनोरंजन क्षेत्रातील आघाडीच्या गायीकांपैकी एक असलेली गायीका श्रेया घोशाल तिच्या सुरेल आवाजासाठी ओळखली जाते. अलीकडेच श्रेया घोषालने उद्योजक आणि पॉडकास्ट होस्ट Raj Shamani यांच्या पॉडकास्टमध्ये या विषयावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. 'अग्निपथ' या चित्रपटातील Agneepath 'Chikni Chameli' या गाण्याच्या यशानंतर तिला अशाच प्रकारची अनेक गाणी ऑफर झाली होती. मात्र त्यातील काही गाणी महिलांचे अतिरेकी वस्तूकरण करणारी असल्याचे तिला वाटले.

Add Zee News as a Preferred Source

त्यामुळे अशा अनेक ऑफर्स तिने थेट नाकारल्याचेही श्रेयाने सांगितले. त्या काळात ती करिअरमध्ये पुढे जात होती आणि अनेक गोष्टी शिकत होती. त्यामुळे आता ती गाणी निवडताना शब्द आणि आशय याबाबत अधिक सजग झाली आहे.

गाण्याबद्दल श्रेयाचे वक्तव्य

या चर्चेदरम्यान श्रेयाने असे सांगितले:
"ते गाणं फक्त मजेसाठी असलेलं गाणं नाही; त्यामध्ये खूप कलात्मकता आहे. त्या गाण्याच्या काही सौम्य आवृत्त्याही होत्या. चित्रपटात जे अंतिम गाणं वापरलं गेलं ते मूळ मसुद्यांपेक्षा थोडं सौम्य होतं, जरी त्यात सूचक अर्थ होते. त्या वेळी मी काय गात आहे हे मला नेहमी पूर्णपणे समजत नव्हतं. काही ओळींचा खरा अर्थ समजून घेण्यासाठी मी तेव्हा पुरेशी परिपक्व नव्हते."

टीकेला दिले थेट उत्तर

पॉडकास्टमध्ये राज शमानी यांनी श्रेयाला विचारले की काही लोक तिच्यावर टीका करत आहेत, कारण ती महिलांच्या वस्तूकरणाविरोधात बोलते पण कॉन्सर्टमध्ये हेच गाणे सादर करते. त्यावर श्रेयाने स्पष्टपणे सांगितले:

"हो, मी ते गाणं सादर केलं आहे. मला ते गाणं आवडतं. मला वाटतं ते चांगलं गाणं आहे. पण आता मी अशा प्रकारची गाणी पुन्हा रेकॉर्ड करणार नाही. मला त्याबद्दल लाज वाटत नाही. त्या काळात मी ते गाणं गायले. हे एक असं गाणं आहे ज्यासोबत मला आयुष्यभर राहावं लागेल. कधी कधी प्रेक्षकांमध्ये लहान मुलंही त्या गाण्यावर नाचताना दिसतात. तेव्हा कधी कधी मी डोळे बंद करते. पण मी त्या गाण्याला नाकारू शकत नाही. ते माझं गाणं आहे आणि मी ते स्वीकारलं आहे."

यापूर्वीही व्यक्त केले होते मत

यापूर्वी 2025 मध्ये यूट्यूबर आणि होस्ट Lilly Singh यांच्यासोबतच्या संभाषणातही श्रेयाने या विषयावर मत व्यक्त केले होते. त्या वेळी ती म्हणाली होती:

"संवेदनशील, आकर्षक आणि थेट महिलांचे वस्तूकरण करणारे यामध्ये खूप बारीक रेषा असते. काळानुसार मी अधिक जागरूक झाले आहे. कारण मला अनेकदा लहान मुली ही गाणी गाताना दिसतात आणि त्यांना त्याचा अर्थ समजतही नसतो. त्या फक्त त्यावर नाचत असतात आणि माझ्याकडे येऊन म्हणतात, ‘आम्हाला तुमचं गाणं खूप आवडतं, आम्ही ते तुमच्यासाठी गाऊ का?’ तेव्हा मला थोडं अवघडल्यासारखं वाटतं. 5 किंवा 6 वर्षांची मुलगी त्या ओळी गाताना ऐकायला थोडं विचित्र वाटतं."

हे ही वाचा: थलपती विजयच्याच गर्लफ्रेंडला आधी लपूनछपून भेटायचा महेश बाबू; मराठमोळ्या बायकोनं रंगेहाथ पकडलं; नेमकं काय घडलं?

या संपूर्ण प्रकरणानंतर श्रेया घोषालने स्पष्ट केले की ती तिच्या जुन्या गाण्यांचा आदर करते, मात्र भविष्यात गाणी निवडताना ती अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेणार आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Shreya GhoshalbollywoodEntertainmentश्रेया घोषाल

इतर बातम्या

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा राज्यसभा उमेदवार ठरला, कोण आहे ह...

महाराष्ट्र बातम्या