/ट्रेनमध्ये पहिल्यांदा पीरियड आले अन् वडिलांनी दिला धीर, श्रेया घोषालने सांगितला कधीही न विसरणारा अनुभव

बॅालिवूडची प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल संगीत क्षेत्रात एक मोठे नाव आहे. ती आज या स्थानावर तिच्या कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे पोहोचली आहे असे तिने अनेकदा सांगितले आहे. मागील अनेक वर्षापासून गायिकेने तिच्या चाहत्यांच्या मनात एक निर्माण केली आहे. अनेक टेलिव्हिजन शोमध्ये ती जज म्हणून देखील काम करताना दिसते, त्याचबरोबर ती अनेकदा तिचे असे आयुष्यातील किस्से सांगितले आहे ते नव्या पिढीला प्रोत्साहित करतात. महिलांच्या आयुष्यातील मासिक पाळी ही एक असा अनुभव आहे जर एखाद्या तरुणीला आली तर ती सुरुवातीला घाबरते. गायिका श्रेया घोषाल हिने तिच्या पहिल्या मासिक पाळीचा अनुभव शेअर केला आहे.
अनेक तरुणी असतात त्यांचा मासिक पाळीचा पहिला अनुभव हा फार काही चांगला नसतो असे अनेकदा आपण ऐकले आहे. श्रेया तिच्या वडिलांच्या खूप जवळ आहे. हॉटरफ्लायला दिलेल्या एका मुलाखतीत, या गायिकेने तिच्या पहिल्या मासिक पाळीचा अनुभव सांगितला. मुलाखतीमध्ये श्रेयाने सांगितले की, 'सारेगमपा'च्या शूटिंगवरून घरी परत येत असताना ट्रेनमध्ये तिला पहिल्यांदा मासिक पाळी आली. मला मासिक पाळी आल्याबरोबरच माझ्या लक्षात आलं की काहीतरी गडबड आहे. मी माझ्या वडिलांना त्याबद्दल सांगितलं. यावेळी त्यांनी मला दिलासा दिला आणि काही व्यवस्था केली, कारण आम्ही ट्रेनमध्ये होतो आणि खाली उतरू शकत नव्हतो असे गायिकेने सांगितले.
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पुढे गायिकेने सांगितले की, जेव्हा आम्ही ट्रेनमधून उतरून घरी पोहोचलो, तेव्हा माझ्या वडिलांनी माझ्यासाठी सर्वात आधी सॅनिटरी पॅड्स विकत घेतले. श्रेया म्हणाली की, तिच्या वडिलांनी समाजाच्या संकुचित विचारसरणीचा स्वतःवर कधीही प्रभाव पडू दिला नाही. त्यांनी प्रत्येक व्यासपीठावर आपल्या मुलीला पाठिंबा दिला. ती लहान असताना, लोक म्हणायचे की तिने अभ्यासाऐवजी गायन क्षेत्रात करिअर करावे. ते तिला विचारायचे की ती आपल्या मुलीवर एवढी ऊर्जा का वाया घालवते असे अनेक टोमणे मारायचे पण तिच्या घरच्यांनी तिला नेहमीच पाठिंबा दिला असे गायिकेने अनेकदा सांगितले आहे.
श्रेया म्हणते, "माझ्या वडिलांनी त्यांच्या मुलीला कधीही कमी लेखले नाही. अशा प्रकारच्या टीका ऐकल्यानंतर, ते म्हणाले की ते आता तिला पूर्ण पाठिंबा देतील. बघूया. माझी मुलगी संगीत क्षेत्रातच काम करेल असे त्यांनी सुरुवातीपासूनच सांगितले आहे." गायिकेने मागील काही वर्षांमध्ये देशभरामध्ये बॅालिवूड गायन क्षेत्रामध्ये राज्य केले आहे, तिच्या अनेक कॅान्सर्टमध्ये देखील चाहत्यांची मजबूत गर्दी पाहायला मिळते.