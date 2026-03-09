श्रेया घोषालने केली पंजाबी गाण्यांवर टीका ; 'अधिकांश गाण्यांमध्ये कार, बंगला आणि मुलीच...'

प्रसिद्ध बॉलिवूड गायिका श्रेया घोषाल यांनी नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये पंजाबी गाण्यांवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, या गाण्यांमध्ये फक्त कार, बंगले, मुली आणि हाताच्या हालचाली दिसतात. त्याशिवाय, त्यांनी काही गायकांच्या हाताच्या हालचालींच्या शैलीवरही विनोद केला. श्रेयाच्या या विधानामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली आणि अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली.
श्रेयाने स्पष्ट केले की, जास्त लोकप्रिय पंजाबी गाण्यांचा विषयही समान प्रकारचा असतो, आणि या गाण्यांमध्ये तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी समृद्धी आणि सामर्थ्य दाखवण्यावर जोर दिला जातो. त्यांनी सांगितले की, या गाण्यांचा ट्यूनिंग, बीट्स आणि शोमनशिपची आकर्षकता प्रेक्षकांना आवडते आणि त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता वाढते.
या विधानावर पंजाबी प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर टीका केली. काहींनी म्हटले की, श्रेया असे फक्त त्यांच्या गाण्यांचे यश कमी असल्यामुळे सांगत आहेत. त्याचबरोबर, त्यांनी म्हटले की, पंजाबी लोकांनी कार, बंगला आणि संपत्ती मिळवण्यासाठी खूप मेहनत केली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे टीका करणे चुकीचे आहे.
श्रेयाची ही टीका ही पहिलीच नाही. ‘चिकनी चमेळी’ गाण्यावर वाद यामुळेही ती आधीच चर्चेत राहिल्या होत्या. 2012 मध्ये आलेल्या हिट आइटम सॉंगवर त्यांनी म्हटले की, आज त्या प्रकारचे स्त्रियांचे वस्तुवाद करणारी गाणी रेकॉर्ड करायला ते तयार नसतील. काहींनी सोशल मीडियावर त्यावर टीका केली कारण ती नंतर त्या गाण्याचे कॉन्सर्टमध्ये गायली होती.
त्याचबरोबर, लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये काही गायक लिप-सिंक करत असल्याबद्दलही श्रेया घोषालने टीका केली आणि ते 'आळशी वर्तन' म्हटले. त्यांनी सांगितले की, प्रेक्षक जेव्हा तिकीट खरेदी करतात, त्यांना प्रत्यक्ष लाइव्ह परफॉर्मन्स पाहायला मिळायला हवे. या विधानामुळे अनेक मोठ्या गायकांवरही प्रश्न उपस्थित झाले. करण जोहरसोबत ‘Tum Kya Mile’ गाण्याच्या प्रचारादरम्यान देखील क्रेडिट वाद निर्माण झाला. सुरुवातीला करण जोहरने अरिजीत सिंगचे नाव घेतले, पण श्रेया घोषालचा उल्लेख नव्हता. यावर त्यांच्या चाहत्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. श्रेया घोषालने चाहत्याचा ट्विट रिट्वीट करून आपली मान्यता दिली, त्यानंतर करण जोहरने क्रेडिट सुधारले.
श्रेया घोषालच्या विधानांमुळे पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला आहे. अनेक चाहत्यांनी श्रेयाला समर्थन दिले, तर काहींनी त्यांना ट्रोल केले. ही घटना बॉलिवूडमधील कलाकारांच्या टीकास्थितीबाबत चर्चा वाढविणारी ठरली आहे.