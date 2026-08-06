शिवांगी जोशीला हरवून 'लॉक अप 2' ची विजेती बनली श्रेया कालरा! विजेत्यावर पाडला पैशांचा पाऊस

नेटफ्लिक्सवरील बहुचर्चित रिॲलिटी शो 'लॉक अप 2' मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत होता. मागील काही दिवसांपासून या शोमध्ये असलेल्या स्पर्धकांचे अनेक धक्कादायक सिक्रेट्स देखील समोर आले होते. त्यामुळे स्पर्धकांचे हे धक्कादायक सिक्रेट्समुळे सोशल मिडियावर या शोची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळाली होती. आता हा शो संपला आहे आणि 'लॉक अप 2' च्या विजेत्याची काल घोषणा देखील केली आहे. सोशल मिडियावरील प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर आणि अभिनेत्री श्रेया कालराने 'लॉक अप 2' ची ट्रॅाफी नावावर केली आहे. तर या शोची उपविजेती शिवांगी जोशीला हरवून ट्रॉफी जिंकली आहे. 'लॉक अप 2'च्या विजेत्या स्पर्धकाला आता 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस रक्कम देखील देण्यात आले आहे.
आता सोशल मिडियावर 'लॉक अप 2' विजेत्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे, चाहते तिची भरभरून प्रशंसा करत आहेत तर काही नेटकरी तिला ट्रोल देखील करत आहेत. तिच्या स्पष्टवक्तेपणाने लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री शिवांगी जोशीलाही मागे टाकले आहे. आता कोण आहे श्रेया कालरा? आणि तिने शोमध्ये कशी प्रकारे तिचा खेळ राहिला यासंदर्भात सविस्तर तुम्हाला सांगणार आहोत. श्रेया कालराच्या लॉक अपमधील खेळाबद्दल सांगायचे झाले तर तिचा खेळ सुरुवातीला काही प्रेक्षकांना आवडला नाही पण त्यानंतर अनेकांना तिचे स्पष्ट वक्तेपणा त्याचबरोबर तिचा गेमप्ले प्रेक्षकांना आवडायला लागला होता.
हे ही वाचा
श्रेया कालराबद्दल सांगायचे झाले तर ती मुळची मध्य प्रदेशातील इंदौरची राहणारी आहे. तिने शिक्षण हे तिचे एमबीएमध्ये पूर्ण केल्यानंतर ती ग्लॅमरच्या दुनियेमध्ये आली. 2018 मध्ये ती टिकटॅाकवर डान्स व्हिडिओ तयार करुन प्रसिद्धी मिळवली होती. त्यानंतर रील्स आणि यूट्यूब व्लॉग्स बनवायला सुरुवात केली आणि तिचा चाहतावर्ग वाढू लागला. सोशल मिडियवर प्रसिद्ध मिळवल्यानंतर तिने 'रोडीज'ची ऑफर मिळाली आणि ती 'एमटीव्ही रोडीज रिव्होल्यूशन' रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी झाली होती. 'हार्टबीट्स: प्यार और अरमान' या मालिकेमध्ये तिने डॅा चेतनाच्या भूमिकेतून चाहत्यांचे मनोरंजन केले.
तिने अनेक शो केले आहेत तर काही रिअॅलिटी शोमध्ये तिने होस्टिंग देखील केली आहे. श्रेया कालराच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, ती अभिनेता आणि इन्फ्लुएन्सर ऋषभ जैस्वालला डेट करत आहे. ऋषभ 'लॉक अप २' मध्ये श्रेयाच्या पाहुण्याच्या भूमिकेत दिसला होता. तो सोशल मीडियावर श्रेयाच्या खेळाचा मोठा समर्थकही राहिला आहे. चाहत्यांना त्यांचे नाते खूप आवडत आहे