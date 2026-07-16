'आता मुलीलाही दूध देणं बंद केलं...', राज्यभरात FDA कडून धाडी पडत असतानाच श्रेयस तळपदेचा मोठा निर्णय

मागील काही वर्षांमध्ये अन्नामध्ये होणाऱ्या भेसळीचे प्रमाण वाढत चालले आहे, काही दिवसांपूर्वीच दुध भेसळीचे प्रकरण समोर आले होते. त्यामुळे आता नागरिकांच्या जीवनाशी खेळ सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यभरात FDA कडून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कारवाई देखील करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता अभिनेता श्रेयस तळपदे याने त्याच्या जीवनशैलीमध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभिनेता श्रेयस तळपदे आगामी सिनेमा ‘द इंडिया स्टोरी’ हा पाहण्यासारखा असणार आहे, त्याचे कारण म्हणजेच हा फक्त हा एक सिनेमाच नाही तर समाजाला जाग आणणारा हा चित्रपट असणार आहे.
बॅालिवूडमध्ये मागील अनेक वर्षापासून विनोदी भूमिका आणि त्याने केलेल्या अभिनयाने त्याने देशातील अनेक लोकांच्या मनात जागा केली आहे. आता तो त्याच्या आगामी सिनेमामध्ये असा विषय घेऊन येणार आहे ज्यामध्ये नागरिकांना गांभीर्य आणि जागरूकता आवश्यक आहे. सिनेमाचे प्रमोशन करताना अभिनेता श्रेयस तळपदेने एका मुलाखतीमध्ये या विषयाबद्दल आणि त्याच्या अनुभवांबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. 'द इंडिया स्टोरी' या सिनेमामध्ये सामाजिक-राजकीय कोर्टरूम ड्रामामध्ये अभिनेता योगेश पाटीलची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
चित्रपटाबद्दल बोलताना, या अभिनेत्याने कृषी उत्पादन, खते, कीटकनाशके आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंधांबद्दल उघड केले आहे. त्याने नुकत्याच सुरु असलेल्या चित्रपटाच्या प्रमोशनाच्या वेळी एका मुलाखतीमध्ये सांगितले की, भेसळ ही एक अशी गोष्ट आहे जी विषासारखी काम करत आहे पण ही एक नागरिकांची गरज देखील आहे. पण जर तुम्हाला खायला मिळत असलेले अन्नात विष आहे तर ते खाण्यात काय अर्थ आहे ते कमी खाण्यापेक्षा पूर्णपणे टाळणेच चांगले आहे असे श्रेयसने स्पष्ट सांगितले.
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पुढे अभिनेता म्हणाला की, जेव्हापासून या सिनेमाचे काम सुरु केले तेव्हापासून मी माझ्या खाण्यापिण्याकडे जास्त लक्ष दिले आहे. याआधी मी कधीच एवढा खाण्याचा विचार केला नाही आज घरामध्ये अन्न खात असताना भाजीपाला कोणत्या ठिकाणावरुन आला आणि त्यामध्ये कोणते किटकनाशके आहेत हे देखील खाण्याच्यावेळी डोक्यात सुरु असते. एवढेच नाही तर घरामध्ये भाजीपाला चांगल्या प्रकारे धुतला गेला आहे की नाही यासंदर्भात देखील दखल घेत आहे. चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यानच्या स्वतःच्या अनुभवावर भाष्य करताना श्रेयसने सांगितले की, या विषयामागील वास्तवाने त्याच्यावर खोलवर परिणाम केला.
श्रेयसला जेव्हा घरामध्ये पनीर खाल्ले जाते का यावर त्याने सांगितले की, पनीरचे घरामध्ये प्रमाण खुप कमी करण्यात आले आहे आणि जर ते पनीर घरामध्ये आणले तर मग ते विश्वासू ठिकाणाहून मागवलेलं असतं. अभिनेत्याने असेही सांगितले की, दुधापासून तयार करण्यात आलेले पदार्थ, डेअरी प्रोडक्टस घरामध्ये आणण्याचे प्रमाण खुप कमी करण्यात आले आहेत. त्याने सांगितले की, सिनेमा करण्याआधी सात ते आठवेळा घरामध्ये पनीर आणि दुधाचा समावेश अहारामध्ये केला जात होता. आता मुलीलाही दूध देणं बंद केलं. मी पूर्वी दूधात हळद टाकून प्ययाचो. तेही कमी केलं.