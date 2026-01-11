श्रिया पिळगावकर पुन्हा ‘स्वीटी’च्या भूमिकेत, ‘मिर्झापूर द फिल्म’चे शूटिंग सुरू; स्टारकास्टसोबतचा फोटो समोर

बॉलिवूड आणि वेब सिरीजच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. प्रचंड लोकप्रिय वेब सिरीज ‘मिर्झापूर’वर आधारित चित्रपट ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटात पहिल्या सीझनमध्ये साकारलेल्या स्वीटी गुप्ताच्या भूमिकेत अभिनेत्री श्रिया पिळगावकर पुन्हा दिसणार आहे. पहिल्या सीझनमध्ये स्वीटीची हत्या झाली होती, पण चित्रपटाच्या कथानकात तिला पुन्हा परत येताना पाहायला मिळणार आहे.
श्रियाने शनिवारी आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर शूटिंग सुरू असल्याची माहिती दिली. पोस्टमध्ये तिने दोन फोटो शेअर केले. पहिल्या फोटोमध्ये चित्रपटाचा क्लॅपबोर्ड दिसत आहे, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये श्रिया अली फजल, श्वेता त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल यांसह इतर कलाकारांसोबत उपस्थित दिसत आहे. तिच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले:
'8 वर्षांनंतर… विचार करा कोण मृत्यूच्या दाढेतून परत आले आहे. मिर्झापूर: द फिल्म. सध्या शूटिंग सुरू आहे. लवकरच भेटू.'
चित्रपटात पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित), दिव्येंदू शर्मा (मुन्ना त्रिपाठी), अभिषेक बॅनर्जी, जितेंद्र कुमार यांसारखे प्रमुख कलाकार दिसणार आहेत. दिग्दर्शन गुरमीत सिंग करत असून, कथा पुनीत कृष्णा यांनी लिहिली आहे. याची निर्मिती एक्सेल एंटरटेनमेंट करत आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सुमारे आठ आठवड्यांनी प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होईल.
चित्रपटाचे चित्रीकरण सप्टेंबर 2025 मध्ये सुरू झाले असून, श्रिया पिळगावकरसह संपूर्ण टीम खूप उत्साही आहे. चित्रपटात मिर्झापूरच्या अंधाऱ्या आणि धोकादायक जगाचे सजीव चित्रण करण्यात येणार आहे. कथानकातील भयानक घटनांचा, राजकारणाचा, गुन्हेगारी संघर्षाचा आणि पात्रांच्या वैयक्तिक भावनिक संघर्षाचा अनुभव प्रेक्षकांना थेट चित्रपटगृहात मिळेल.
श्रिया पिळगावकर म्हणाली 'स्वीटीच्या भूमिकेत पुन्हा परत येणे एक अत्यंत रोमांचक अनुभव आहे. प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळे आणि चाहत्यांच्या अपेक्षांमुळे ही भूमिका माझ्यासाठी खूप खास आहे. ‘मिर्झापूर: द फिल्म’मध्ये माझ्या पात्राचा संघर्ष, धैर्य आणि प्रेक्षकांसाठी दिलेला थरार अनुभव विशेष असेल.'
चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सांगितले की, ही फिल्म पूर्वीच्या सीझन्सच्या थरारक शैलीला कायम ठेवेल, पण या चित्रपटात कथानक अधिक मोठ्या कॅन्वासवर आणि प्रेक्षकांसाठी आणखी घनदाट, प्रभावशाली पद्धतीने सादर केले जाईल. ‘मिर्झापूर: द फिल्म’ ही वर्षाच्या सर्वात अपेक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरणार असल्याचे प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघेही मान्य करतात.
चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान, श्रिया आणि संपूर्ण स्टारकास्टने शूटिंग अनुभव, स्टंट सीन आणि सीनची तयारी याबद्दल सोशल मीडियावर थोडक्यात माहिती शेअर केली आहे. प्रेक्षक लवकरच मिर्झापूरच्या अंधाऱ्या गुन्हेगारी विश्वात थेट प्रवेश करू शकणार आहेत, जिथे पात्रांचे जीवन, संघर्ष आणि धोके प्रेक्षकांच्या समोर उलगडले जातील.
या चित्रपटाच्या रिलीजनंतर चाहत्यांना स्वीटीच्या पुन्हा परत येण्याचा आणि मिर्झापूरच्या थरारक जगात डोकावण्याचा अनुभव थेट चित्रपटगृहात मिळणार आहे.