Marathi News
सचिन पिळगावकरांवर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर लेक श्रिया पहिल्यांदाच झाली व्यक्त, म्हणाली, 'माझ्या बाबांना...'

Shriya Pilgaonkar On Sachin Pilgaonkar: सचिन पिळगावकर यांना कराव्या लागणाऱ्या ट्रोलिंगसंदर्भात पहिल्यांदाच श्रिया पिळगावकर ही व्यक्त झाली आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 9, 2025, 11:21 AM IST
Shriya Pilgaonkar Talk About Father Sachin Pilgaonkar trolling says It was all very sad

Shriya Pilgaonkar On Sachin Pilgaonkar: मराठीसह बॉलिवूडमध्येही आपल्या सिनेमांतून चाहत्यांच्या मनात घर करणारे अभिनेते म्हणजे सचिन पिळगावकर. सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. त्यांनी त्यांचे अनुभव अनेक मुलाखतीतूनही मांडले आहेत. मात्र अनेकदा त्यांच्या या किस्स्यांवरुन त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. सचिन पिळगावकर यांच्या ट्रोलिंगवरुन त्यांची लेक श्रिया पिळगावकर हिने पहिल्यांदाच भाष्य केले आहे. 

एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत श्रिया पिळगावकर हिने पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगबाबत स्पष्टपणे वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत तिला सचिन पिळगावकर यांच्यावर होणाऱ्या ट्रोलिंगबाबत प्रश्न विचारण्यात आला,  त्यावर श्रियाने उत्तर दिलं की, 'आम्हा कलाकारांना ट्रोलिंगची इतकी सवय झालीये की आम्हाला त्याबद्दल काही वाटेनासं झालंय.'

ते सगळंच खेदजनक होतं. पण आम्हा कलाकारांना ट्रोलिंगची इतकी सवय झालीये की, आम्हाला त्याबद्दल काही वाटेनासं झालंय. ट्रोलर्सना काहीच काम नसतं, म्हणून ते आम्हा कलाकारांवर टीका करतात. शेवटी बाबांना मायबाप प्रेक्षकांकडून अमाप प्रेम मिळतंय. त्यापुढे ट्रोलिंग काहीच नाही. लक्ष वेधून घेण्यासाठी ट्रोलर्स कोणत्याही थराला जाऊ लागले आहेत. सोशल मीडियावरचं जग असंच आहे. त्यामुळं तिथल्या गोष्टी फारशा मनाला लावून घ्यायच्या नाहीत. कृतज्ञ राहून चांगलं काम करत रहायचं, हे आम्ही आमच्या मनावर बिंबवून घेतलं आहे, असं श्रिया पिळगावकरने म्हटलं आहे. 

FAQ

1. सचिन पिळगावकर यांच्या ट्रोलिंगबाबत कोणी भाष्य केले आहे?

सचिन पिळगावकर यांच्या ट्रोलिंगबाबत त्यांची मुलगी, अभिनेत्री श्रिया पिळगावकर यांनी प्रथमच खुलासा केला आहे.

2. श्रिया पिळगावकर यांनी ट्रोलिंगबाबत काय म्हटले आहे?

श्रिया म्हणाल्या की, "आम्हा कलाकारांना ट्रोलिंगची इतकी सवय झालीये की आम्हाला त्याबद्दल काही वाटेनासं झालंय. ट्रोलर्सना काहीच काम नसतं, म्हणून ते आम्हा कलाकारांवर टीका करतात. शेवटी बाबांना मायबाप प्रेक्षकांकडून अमाप प्रेम मिळतंय. त्यापुढे ट्रोलिंग काहीच नाही."

3. श्रिया पिळगावकर यांनी ट्रोलिंगला कसे सामोरे जावे याबाबत काय सांगितले?

श्रिया यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगला फारसे मनाला लावून घेऊ नये. त्याऐवजी कृतज्ञ राहून चांगले काम करत राहावे, असे त्यांनी मनावर बिंबवले आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Shriya Pilgaonkar Talk About Father Sachin PilgaonkarSachin Pilgaonkar trollShriya PilgaonkarSachin Pilgaonkar newsSachin Pilgaonkar live news

