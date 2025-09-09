सचिन पिळगावकरांवर होणाऱ्या ट्रोलिंगवर लेक श्रिया पहिल्यांदाच झाली व्यक्त, म्हणाली, 'माझ्या बाबांना...'

Shriya Pilgaonkar On Sachin Pilgaonkar: मराठीसह बॉलिवूडमध्येही आपल्या सिनेमांतून चाहत्यांच्या मनात घर करणारे अभिनेते म्हणजे सचिन पिळगावकर. सचिन पिळगावकर यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. त्यांनी त्यांचे अनुभव अनेक मुलाखतीतूनही मांडले आहेत. मात्र अनेकदा त्यांच्या या किस्स्यांवरुन त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. सचिन पिळगावकर यांच्या ट्रोलिंगवरुन त्यांची लेक श्रिया पिळगावकर हिने पहिल्यांदाच भाष्य केले आहे.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत श्रिया पिळगावकर हिने पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगबाबत स्पष्टपणे वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत तिला सचिन पिळगावकर यांच्यावर होणाऱ्या ट्रोलिंगबाबत प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावर श्रियाने उत्तर दिलं की, 'आम्हा कलाकारांना ट्रोलिंगची इतकी सवय झालीये की आम्हाला त्याबद्दल काही वाटेनासं झालंय.'
ते सगळंच खेदजनक होतं. पण आम्हा कलाकारांना ट्रोलिंगची इतकी सवय झालीये की, आम्हाला त्याबद्दल काही वाटेनासं झालंय. ट्रोलर्सना काहीच काम नसतं, म्हणून ते आम्हा कलाकारांवर टीका करतात. शेवटी बाबांना मायबाप प्रेक्षकांकडून अमाप प्रेम मिळतंय. त्यापुढे ट्रोलिंग काहीच नाही. लक्ष वेधून घेण्यासाठी ट्रोलर्स कोणत्याही थराला जाऊ लागले आहेत. सोशल मीडियावरचं जग असंच आहे. त्यामुळं तिथल्या गोष्टी फारशा मनाला लावून घ्यायच्या नाहीत. कृतज्ञ राहून चांगलं काम करत रहायचं, हे आम्ही आमच्या मनावर बिंबवून घेतलं आहे, असं श्रिया पिळगावकरने म्हटलं आहे.
