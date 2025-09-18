English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
श्रिया पिळगांवकरने लग्नाबद्दल पहिल्यांदा केला खुलासा; म्हणाली, 'आई-वडिलांनी सांगितलंय, लग्न नको…'

Shriya Pilgaonkar : 36 वर्षांची श्रिया पिळगांवकर अजूनही अविवाहित असून, लग्नाबाबत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना तिने नुकतंच मनमोकळेपणाने उत्तर दिले आहे.  

Intern | Updated: Sep 18, 2025, 08:53 PM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीतील लाडकं जोडपं सचिन आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांची लेक श्रिया पिळगांवकर सध्या तिच्या कामामुळे खूप चर्चेत आहे. ‘मिर्झापूर’, ‘गिल्टी माइंड्स’ आणि नुकत्याच आलेल्या ‘मंडला मर्डर्स’ या वेब सिरीजमुळे ती आता ‘वेब सिरीज क्वीन’ म्हणून ओळखली जाते. तिच्या अभिनयाला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही भरभरून दाद मिळाली आहे. श्रिया 36 वर्षांची असूनही अजूनही अविवाहित आहे. या कारणामुळे तिला नेहमीच ‘लग्न कधी करणार?’ असा प्रश्न विचारला जातो. मात्र, तिने नुकतंच यावर मनमोकळेपणाने उत्तर दिले आहे. एका यूट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत श्रियाने सांगितलं की, गेल्या वर्षभरापासून तिला हा प्रश्न सतत विचारला जातो, पण तिला याबद्दल कोणतंही दडपण नाही. ती म्हणाली, “माझ्या आई-वडिलांना पूर्ण कल्पना आहे की, जेव्हा मला असा मुलगा भेटेल ज्याच्यावर मी पूर्ण विश्वास ठेवू शकेन, तेव्हाच मी लग्न करेन. हा निर्णय घाईत घ्यायचा नाही, असं माझं ठरलं आहे.' श्रियाने हसत एक मजेशीर किस्सा सांगितला. ती म्हणाली, “माझे आई-वडील मला नेहमी म्हणतात की, जर तुला लग्नच करायचं नसेल, तरी आम्ही तुझ्यासोबत आहोत. पण जर करायचं असेल, तर समजू नकोस की, एखादा मुलगा चित्रपटासारख्या नाट्यमय पद्धतीने तुझ्यासमोर येऊन उभा राहील.'

आई-वडिलांनी तिला पुढे विचारलं, ‘हे फक्त सिनेमातच चांगलं वाटतं. जर असं काही आपोआप झालं नाही तर तुलाही थोडे प्रयत्न करावे लागतील. तू तसे प्रयत्न करत आहेस का?’ यावर श्रिया हसत म्हणाली, 'अनेकदा लोक म्हणतात की, जेव्हा तुम्ही प्रयत्न करत नसता, तेव्हा कोणीतरी अचानक भेटतं. म्हणून मी नेहमी खाली बघून चालते, म्हणजे मी त्याचा शोध घेत नाहीये, असं दाखवते.' तिने स्पष्ट केलं की, तिचं लग्न हा निर्णय पूर्णपणे विश्वासावर आधारित असेल. तिला घाई नाही आणि ती योग्य व्यक्तीच्या शोधात आहे. श्रियाने हेही नमूद केलं की, जरी तिने अजून लग्न केलेलं नसेल, तरी तिला तिच्या आयुष्याबद्दल समाधानी आहे आणि ती तिच्या करिअरवर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करत आहे. श्रिया पिळगांवकरच्या या मनमोकळ्या उत्तरामुळे चाहते आणि चाहतेगट या चर्चेत अधिक उत्सुकता बाळगत आहेत. तिचं हे स्पष्ट आणि प्रामाणिक वक्तव्य तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुल्या मनाचे दर्शन घडवते.

श्रिया पिळगांवकरची सध्याची वैयक्तिक स्थिती काय आहे?

श्रिया पिळगांवकर 36 वर्षांची असूनही अजून अविवाहित आहे. ती तिच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील निर्णय पूर्णपणे विश्वासावर आधारित आहे.

श्रियाने लग्नाबाबत काय वक्तव्य केले?

श्रियाने सांगितलं की, ती फक्त त्या व्यक्तीशी लग्न करेल ज्यावर तिला पूर्ण विश्वास असेल. ती घाईत नाही आणि योग्य व्यक्तीच्या शोधात आहे. तिच्या आई-वडिलांना तिच्या निर्णयाबाबत पूर्ण कल्पना आहे.

लोकांनी ‘लग्न कधी करणार?’ असा प्रश्न का विचारला?

श्रिया 36 वर्षांची असूनही अविवाहित आहे. तिचे करिअर आणि सार्वजनिक उपस्थिती यामुळे लोकांनी या प्रश्नाचे नेहमीच स्वागत केले. मात्र तिने स्पष्ट केले की, तिला या प्रश्नामुळे दडपण वाटत नाही आणि ती त्यावर सहजतेने उत्तर देते.

