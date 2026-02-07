English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
श्रुती हासनने आई-वडिलांबद्दल सांगितलं मोठे रहस्य, 'कधी ते दोघे...'

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री श्रुती हासन हिने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील अनेक भावनिक पैलूंवर प्रकाश टाकला. लहानपणापासूनचे अनुभव आणि घरातील वातावरण याबद्दल तिने मनापासून सांगितले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 7, 2026, 01:56 PM IST
बॉलिवूड तसेच दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री श्रुती हासन सध्या तिच्या एका मुलाखतीमुळे जोरदार चर्चेत आहे. ज्येष्ठ अभिनेते आणि राजकारणी कमल हासन यांची कन्या असलेल्या श्रुतीने अभिनय, गायन आणि संगीत या तिन्ही क्षेत्रांत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. केवळ स्टारकिड म्हणून नव्हे, तर स्वतःच्या कष्टाच्या जोरावर तिने चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे स्थान निर्माण केल्याचे पाहायला मिळते.

श्रुती हासनने तामिळ, तेलुगू, हिंदी आणि कन्नड चित्रपटांमध्ये काम करत प्रेक्षकांचे मन जिंकले आहे. बॉलिवूडमध्येही तिने आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला असून तिच्या चित्रपटांना चाहत्यांचे भरभरून प्रेम मिळाले आहे. वडिलांच्या प्रसिद्धीवर अवलंबून न राहता ती दिवसरात्र मेहनत करत असल्याचे अनेकदा तिने स्पष्ट केले आहे.

नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत श्रुती हासन हिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक महत्त्वाचे खुलासे केले. या मुलाखतीत तिने आपले बालपण, आई-वडिलांचा विभक्त होण्याचा अनुभव, भाषिक संघर्ष, तसेच कुटुंबाची धार्मिक विचारसरणी यावर स्पष्टपणे भाष्य केले आहे. त्यामुळे ही मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर आणि मनोरंजन विश्वात मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे.

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादियासोबत संवाद साधताना श्रुती हासन हिने सांगितले की, ती लहानपणापासून तामिळ आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये वाढली. 'मुलांवर आईचा प्रभाव जास्त असतो. आमच्या घरी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत जास्त संवाद होत असे. माझी आई कायम काळजीत असायची की मी हिंदी शिकणार नाही आणि फक्त तामिळमध्येच अडकून राहीन. इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतल्यामुळे कुठेतरी माझी तामिळ भाषा थोडी कमकुवत झाली,' असे तिने सांगितले.

आई-वडील विभक्त झाल्यानंतरचे अनुभव सांगताना श्रुती हासन भावूक झाली. 'आई-वडील वेगळे झाल्यानंतर मी मुंबईला आले. माझे बालपण इतर मुलांसारखे सामान्य नव्हते. माझे आई-वडील कधीच माझ्या शाळेत येत नसत. त्यामुळे लहानपणापासूनच मला स्वतंत्रपणे अनेक गोष्टी हाताळायला शिकावे लागले,' असे ती म्हणाली.

याच मुलाखतीत श्रुती हासन हिने आपल्या कुटुंबाच्या धार्मिक विचारांवरही मोकळेपणाने भाष्य केले. 'मुळात आमचे कुटुंब धर्म, जात आणि देव यावर विश्वास ठेवत नाही. आम्ही नास्तिक आहोत आणि धर्म नसलेल्या वातावरणात वाढलो आहोत. आमच्या घरात देवाचे फोटो किंवा धार्मिक प्रतीके नाहीत,' असे तिने स्पष्ट केले.

वडिलांबद्दल बोलताना श्रुती हासन हिने सांगितले, 'जर तुम्ही माझ्या वडिलांशी ज्योतिषशास्त्र किंवा अंधश्रद्धांबद्दल बोललात, तर ते तुम्हाला लगेच थांबवतील. ते खूप वास्तववादी आहेत आणि देव-देवतांवर विश्वास ठेवत नाहीत.' तिच्या या वक्तव्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

श्रुती हासन हिची ही स्पष्टवक्ती आणि प्रामाणिक मुलाखत सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तिची जबरदस्त फॅन फॉलोइंग असून तिच्या विचारांचे अनेक जण कौतुक करत आहेत. अभिनयासोबतच तिचे विचार आणि व्यक्तिमत्त्वही चाहत्यांना प्रभावित करत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

