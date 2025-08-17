English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्वत:चाच चित्रपट पाहायला गेलेल्या अभिनेत्रीला सुरक्षा रक्षकाने अडवलं. अभिनेत्रीसोबत जे झालं ते पाहून अनेकांना हसू अनावर. व्हिडीओ चर्चेत. 

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 17, 2025, 03:06 PM IST
'मला जाऊ द्या, मी हिरोईन...', स्वत:चाच चित्रपट पाहायला गेलेल्या अभिनेत्रीला गेटवर अडवलं, पुढे जे घडलं ते कौतुकास्पद

Shruti Haasan: सुपरस्टार रजनीकांतचा नवीन चित्रपट ‘कुली’ प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. या चित्रपटाने केवळ दोन दिवसांत तब्बल 118.50 कोटींची कमाई केली आहे. मात्र, या दरम्यान अभिनेत्री श्रुति हासनसोबत घडलेला एक किस्सा सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

चित्रपटामध्ये ‘प्रीती’ची भूमिका साकारणारी श्रुति हसन 14 ऑगस्ट रोजी चित्रपटाच्या पहिल्या शोसाठी चेन्नईतील वेट्री थिएटरमध्ये स्वतः चित्रपट पाहायला गेली होती. पण मजेशीर गोष्ट म्हणजे, थिएटरमध्ये प्रवेश करण्याआधीच तिची कार गार्डने मुख्य गेटवर थांबवली. त्यानंतर श्रुति आणि तिच्या मैत्रिणी हसून लोटपोट झाल्या.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये नेमकं काय? 

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या 23 सेकंदांच्या व्हिडिओत श्रुति हसन हसतमुखाने सिक्युरिटी गार्ड ‘रायल’ला म्हणते की 'प्लीज अन्ना! मी चित्रपटामध्ये आहे. मला जाऊ द्या. मी हिरोईन आहे सर'. हे ऐकताच तिच्या मागे बसलेल्या मैत्रिणी खळखळून हसू लागतात. काही क्षणांनी गार्डने कारला थिएटरमध्ये प्रवेश दिला.

थिएटरचे मालक राकेश गौतमन यांनी देखील हा व्हिडिओ ट्विटरवर शेअर केला आहे. यावेळी त्यांनी कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे की, 'माझा मित्र रायलने आपलं कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडलं. खूप मजेदार क्षण होता. आमच्यासोबत राहिल्याबद्दल धन्यवाद श्रुति हासन मॅडम. आशा आहे तुम्हाला शो आवडला असेल!'

चाहत्यांकडून होतंय कौतुक

हा व्हिडिओ सिंगापुरी-तमिळ रॅपर युंग राजा यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवरही पोस्ट केला होता. प्रेक्षकांना हा किस्सा अत्यंत मजेदार आणि गोड वाटत असून अनेकांनी त्यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका चाहत्याने लिहिले की, 'श्रुति ज्या आदराने ‘सर’ म्हणते ते तिच्या मनातील लोकांविषयीचा आदर दाखवते. 

दुसऱ्याने म्हटले की, 'अन्ना सांगतोय, आता फुकट तिकीट नाही'. तिसऱ्याने 'अन्ना फारच कडक आहेत' असं म्हटलं आहे. प्रेक्षकांना श्रुतीची 'मी हिरोईन आहे सर' ही ओळ खूप गोड आणि लक्षवेधी वाटली आहे.

