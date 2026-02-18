English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • प्रसिद्धीच्या शिखरावर असताना वडिला हरवल्यानंतर शुभम जाधवने पोस्ट केल्या आठवणी

प्रसिद्धीच्या शिखरावर असताना वडिला हरवल्यानंतर शुभम जाधवने पोस्ट केल्या आठवणी

Shubham Jadhavs Heartfelt Tribute to his Father: शुभम जाधवच्या वडिलांचं निधन झाल्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर एक हळवा संदेश पोस्ट केला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 18, 2026, 12:18 PM IST
Shubham Jadhav's emotional post : प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आणि रिलस्टार शुभम जाधवने आपल्या वडिलांना गमावले आहे. या दुःखद घडामोडीने मराठी इंडस्ट्रीतील अनेकांना शोकात बुडवले आहे. शुभम जाधवच्या वडिलांच्या निधनाच्या बातमीने एक मोठा धक्का दिला आहे. शुभमने आपल्या वडिलांच्या निधनाची बातमी सोशल मीडियावर एका भावनिक पोस्टद्वारे दिली आणि त्याच्या वडिलांसोबतच्या अनेक अनमोल क्षणांचा अनुभव काढला.

वडिलांच्या निधनानंतर शुभमची भावनिक पोस्ट

शुभम जाधवने आपल्या पोस्टमध्ये आपल्या वडिलांसोबत असलेले अनेक खास क्षण आणि कुटुंबासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. त्याने पोस्टमध्ये वडिलांच्या रुग्णालयातील फोटो देखील शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये वडिलांशी संबंधित अंतिम आठवणी दिसत आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या वडिलांच्या जीवनातील संघर्ष आणि त्यांच्या सहनशीलतेचे दर्शन होत आहे. शुभमने आपल्या पोस्टमध्ये भावनात्मक शब्दांत लिहिले आहे, 'Rest in pappa… तुम्ही खूप लवकर गेलात…' हे कॅप्शन दिलं आहे, ज्यात त्याने त्याच्या वडिलांसोबतच्या सोडलेल्या अनमोल क्षणांची गोड आठवण व्यक्त केली आहे.

शुभम जाधव आणि त्याचे वडील

शुभम जाधव हा मराठी सोशल मीडियावर एक प्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर आहे. त्याने आपल्या रिल्स आणि इतर सोशल मीडियावरील कंटेंटद्वारे लाखो चाहत्यांना आकर्षित केलं आहे. त्याच्या पोस्ट आणि व्हिडिओजमध्ये त्याच्या कुटुंबाचा आणि विशेषतः त्याच्या वडिलांचा मोठा सहभाग असतो. वडिलांसोबत असलेल्या त्याच्या रिल्सच्या आणि व्हिडिओच्या सर्वात सुंदर आठवणी त्याच्याकडे आहेत. जाधवने आपल्या वडिलांच्या निधनावर तीव्र दुःख व्यक्त करत सोशल मीडियावर अनेक फोटोंसह त्याच्या भावनांना शब्द दिले आहेत.

रुग्णालयातील उपचार आणि गंभीर आजाराचे संकेत

नितीन जाधव, शुभमचे वडील, गेल्या काही दिवसांपासून रुग्णालयात उपचार घेत होते. परंतु, त्यांच्यावर कोणत्या विशिष्ट आजारावर उपचार सुरू होते याची माहिती अद्याप सार्वजनिक केली गेलेली नाही. रुग्णालयातील त्यांचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत शुभमने असा संकेत दिला की, वडील गंभीर आजाराशी झुंज देत होते. या फोटोंमध्ये वडिलांची अत्यंत गंभीर स्थिती दर्शवली आहे, जी नक्कीच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी एक मोठा धक्का ठरली आहे.

इन्फ्लुएंसरच्या जीवनातील शोकाचा क्षण

शुभम जाधवच्या वडिलांचे निधन म्हणजे एक मोठा पर्सनल धक्का त्याच्या आयुष्यात. त्याचे वडील त्याच्या जीवनातील एक अविभाज्य हिस्सा होते आणि त्यांना गमावल्यामुळे शुभमच्या आयुष्यात एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. वडिलांच्या निधनामुळे शुभमच्या जीवनातील सुरक्षेचे आणि आधाराचे प्रतीक हरवले आहे, ज्यामुळे त्याला एक वेगळा अनुभव आला आहे.

सेलिब्रिटींनी दिलं श्रद्धांजली

शुभम जाधवच्या वडिलांच्या निधनावर मराठी फिल्म इंडस्ट्रीतील अनेक प्रसिद्ध कलाकारांनी सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गज कलाकारांनी शुभमला सांत्वन दिलं आणि त्याच्या दुःखात सहभागी झाले. अनेक सेलिब्रिटींनी शुभमच्या पोस्टवर कमेंट करून त्याच्या वडिलांना श्रद्धांजली अर्पण केली. विशेष म्हणजे, शुभमच्या चाहत्यांनी देखील त्याला आपल्या भावना व्यक्त केल्या असून, अनेकांनी त्याच्या वडिलांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

शुभमच्या चाहत्यांचा पाठिंबा

शुभम जाधवचा सोशल मीडियावरील चाहतावर्ग खूप मोठा आहे आणि त्याच्या प्रत्येक पोस्टवर हजारो लाईक्स आणि कमेंट्स येतात. त्याच्या वडिलांच्या निधनावर त्याचे चाहते आणि फॉलोवर्स शोक व्यक्त करत त्याला सांत्वन देत आहेत. अनेक चाहत्यांनी शुभमच्या वडिलांच्या आत्म्याला शांती मिळो, अशी प्रार्थना केली आहे. शुभमच्या जीवनात या गहिर्या दुःखाच्या काळात त्याला त्याच्या चाहत्यांचा आणि कुटुंबाचा पाठिंबा मिळतो आहे, जो त्याला या वाईट वेळी धैर्य देत आहे. शुभम जाधवच्या वडिलांच्या निधनाने एक मोठा धक्का दिला आहे आणि मराठी इंडस्ट्रीतील अनेकांना शोक सापडला आहे. त्याच्या भावनिक पोस्टने अनेकांच्या हृदयाला स्पर्श केला आहे आणि त्याच्या दु:खात प्रत्येकाने त्याला दिलं सांत्वन. आपल्या वडिलांच्या निधनावर शुभमने आपल्या भावना आणि स्मृती व्यक्त केली असून, या क्षणी त्याच्या कुटुंबीयांना आणि चाहत्यांना तोडली गेलेली पोकळी पुसण्यासाठी त्याच्या आशीर्वादाची गरज आहे.

