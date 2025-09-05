English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठी सिनेसृष्टीत काय चाललंय? घटस्फोट अन् दुर्दैवी अंत... कुणाची लागलीय नजर

Shubhangi Sadavarte Rahul Deshpande Divorce : अभिनेत्री शुभांगी सदावर्तेने लग्नाच्या 5 वर्षांनंतर घटस्फोट घेतला आहे. तिच्या पतीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत माहिती दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 5, 2025, 08:52 AM IST
गायक राहुल देशपांडे पाठोपाठ आणखी एका गायक कलाकाराने घटस्फोट घेतला आहे. 'संगीत देवबाभळी' या संगीत नाटकातून प्रेक्षकांच्या पसंतीला पोहोचलेल्या शुभांगी सदावर्तेचा घटस्फोट झाला आहे. शुभांगीने संगीतकार आनंद ओक यांच्याशी लग्न केलं होतं. पण या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटस्फोटाचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही पण आनंद ओक यांनी एक पत्रक जाहीर करुन याची माहिती दिली आहे. 

आनंद ओक यांची पोस्ट 

आनंद ओक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये घटस्फोट घेतल्याची माहिती दिली आहे. “आम्ही काही वर्षांपूर्वीच वेगळे झालो होतो, पण आता हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी योग्य वेळ आहे. आम्ही एकत्र घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाबद्दल मी कृतज्ञ आहे. तसेच मी शुभांगीला तिच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. शुभांगी एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि चांगली व्यक्ती आहे. भविष्यात जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही दोघेही पूर्वीसारखेच एकत्र काम करू” या आशयाची पोस्ट आनंद यांनी केली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

संगीत देवबाभळी या नाटकात शुभांगी सदावर्ते महत्त्वाची आवडीची भूमिका साकारत आहे. नाटकातून प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर शुभांगीने संगीतकार आनंद ओकशी लग्न केलं. लग्नाच्या 5 वर्षांनंतर या दोघांनी वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. आनंद आणि शुभांगीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच गायक राहुल देशपांडेने आपला 17 वर्षांचा संसार मोडला आहे. राहुल देशपांडेने सोशल मीडियावर पोस्ट करत याची माहिती दिली. चाहत्यांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का होता. राहुल आणि नेहा या दोघांना गोंडस अशी रेणुका नावाची मुलगी आहे. या दोघांनी इतक्या टोकाचा निर्णय का घेतला असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता? 

(हे पण वाचा - 38 व्या वर्षी प्रिया मराठेसोबत नेमकं काय घडलं? 6 लक्षणांनी केला घात) 

गेल्या काही दिवसांपासून मराठी सिनेसृष्टीतून अशा धक्कादायक बातम्या समोर येत आहे. कुणी अनेक वर्षांचा संसार मोडत आहे तर कुणाचं दुर्देवी निधन होत आहे. त्यामुळे चाहत्यांसाठी दिवसेंदिवस धक्केच मिळत आहेत. 

राहुल देशपांडेने काय सांगितलं आपल्या पोस्टमध्ये? 

राहुल देशपांडे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, “प्रिय मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येकजण माझ्या प्रवासाचा तुमच्या पद्धतीने अर्थपूर्ण भाग राहिला आहात आणि म्हणूनच मी तुमच्यासोबत एक वैयक्तिक आणि महत्त्वाची अपडेट शेअर करू इच्छितो. मी तुमच्यापैकी काहींना ही गोष्ट आधीच सांगितली आहे. 17 वर्षांच्या लग्नानंतर आणि असंख्य आठवणींनंतर, नेहा आणि मी परस्पर वेगळे झालो आहोत आणि स्वतंत्रपणे आमचे जीवन सुरू ठेवत आहोत. सप्टेंबर 2024 मध्ये आम्ही कायदेशीर पद्धतीने मैत्रीपूर्णपणे वेगळे झालो आहोत".

(हे पण वाचा - प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडेंचा घटस्फोट, 17 वर्षाचा संसार मोडला) 

प्रिया मराठेचा दुर्दैवी अंत 

प्रिया मराठेला अडीच वर्षांपूर्वी कर्करोग झाला होता. सोशल मीडियावर आरोग्याच कारण देत प्रियाने काम थांबवलं होतं. 'तुझेच गीत मी गात आहे...' या मालिकेत प्रियाने काम केलं आहे. मात्र त्यानंतर कॅन्सरवर प्रियाने मात केली. पुन्हा कामावर रुजू झाली. मात्र पुन्हा एकदा कॅन्सरने डोकं वर केलं आणि प्रिया मराठेने काम थांबवलं. अखेर 31 ऑगस्ट 2025 रोजी पहाटे 4 वाजता तिचं निधन झालं. प्रियाला या दरम्यान 6 लक्षणे दिसत होती. या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करु नये. 

FAQ

शुभांगी सदावर्ते यांनी घटस्फोट घेतल्याची बातमी खरी आहे का?
होय, 'संगीत देवबाभळी' फेम अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते यांनी त्यांचे पती, संगीतकार आनंद ओक यांच्यापासून परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला आहे. याबाबत आनंद ओक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून माहिती दिली आहे.

शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक यांचं लग्न केव्हा झालं होतं?
शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक यांचं लग्न २०२० मध्ये, कोरोना काळात झालं होतं. त्यांनी लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्यानंतर लग्न केलं होतं.

शुभांगी आणि आनंद यांच्या घटस्फोटाचं कारण काय आहे?
शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक यांच्या घटस्फोटाचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. त्यांनी परस्पर संमतीने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं आनंद ओक यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

