मराठी सिनेसृष्टीत काय चाललंय? घटस्फोट अन् दुर्दैवी अंत... कुणाची लागलीय नजर

गायक राहुल देशपांडे पाठोपाठ आणखी एका गायक कलाकाराने घटस्फोट घेतला आहे. 'संगीत देवबाभळी' या संगीत नाटकातून प्रेक्षकांच्या पसंतीला पोहोचलेल्या शुभांगी सदावर्तेचा घटस्फोट झाला आहे. शुभांगीने संगीतकार आनंद ओक यांच्याशी लग्न केलं होतं. पण या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटस्फोटाचं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही पण आनंद ओक यांनी एक पत्रक जाहीर करुन याची माहिती दिली आहे.
आनंद ओक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये घटस्फोट घेतल्याची माहिती दिली आहे. “आम्ही काही वर्षांपूर्वीच वेगळे झालो होतो, पण आता हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी योग्य वेळ आहे. आम्ही एकत्र घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाबद्दल मी कृतज्ञ आहे. तसेच मी शुभांगीला तिच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. शुभांगी एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि चांगली व्यक्ती आहे. भविष्यात जेव्हा संधी मिळेल, तेव्हा आम्ही दोघेही पूर्वीसारखेच एकत्र काम करू” या आशयाची पोस्ट आनंद यांनी केली आहे.
संगीत देवबाभळी या नाटकात शुभांगी सदावर्ते महत्त्वाची आवडीची भूमिका साकारत आहे. नाटकातून प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर शुभांगीने संगीतकार आनंद ओकशी लग्न केलं. लग्नाच्या 5 वर्षांनंतर या दोघांनी वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. आनंद आणि शुभांगीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच गायक राहुल देशपांडेने आपला 17 वर्षांचा संसार मोडला आहे. राहुल देशपांडेने सोशल मीडियावर पोस्ट करत याची माहिती दिली. चाहत्यांसाठी हा सर्वात मोठा धक्का होता. राहुल आणि नेहा या दोघांना गोंडस अशी रेणुका नावाची मुलगी आहे. या दोघांनी इतक्या टोकाचा निर्णय का घेतला असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता?
गेल्या काही दिवसांपासून मराठी सिनेसृष्टीतून अशा धक्कादायक बातम्या समोर येत आहे. कुणी अनेक वर्षांचा संसार मोडत आहे तर कुणाचं दुर्देवी निधन होत आहे. त्यामुळे चाहत्यांसाठी दिवसेंदिवस धक्केच मिळत आहेत.
राहुल देशपांडे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, “प्रिय मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येकजण माझ्या प्रवासाचा तुमच्या पद्धतीने अर्थपूर्ण भाग राहिला आहात आणि म्हणूनच मी तुमच्यासोबत एक वैयक्तिक आणि महत्त्वाची अपडेट शेअर करू इच्छितो. मी तुमच्यापैकी काहींना ही गोष्ट आधीच सांगितली आहे. 17 वर्षांच्या लग्नानंतर आणि असंख्य आठवणींनंतर, नेहा आणि मी परस्पर वेगळे झालो आहोत आणि स्वतंत्रपणे आमचे जीवन सुरू ठेवत आहोत. सप्टेंबर 2024 मध्ये आम्ही कायदेशीर पद्धतीने मैत्रीपूर्णपणे वेगळे झालो आहोत".
शुभांगी सदावर्ते यांनी घटस्फोट घेतल्याची बातमी खरी आहे का?
होय, 'संगीत देवबाभळी' फेम अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते यांनी त्यांचे पती, संगीतकार आनंद ओक यांच्यापासून परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला आहे. याबाबत आनंद ओक यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून माहिती दिली आहे.
शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक यांचं लग्न केव्हा झालं होतं?
शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक यांचं लग्न २०२० मध्ये, कोरोना काळात झालं होतं. त्यांनी लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्यानंतर लग्न केलं होतं.
शुभांगी आणि आनंद यांच्या घटस्फोटाचं कारण काय आहे?
शुभांगी सदावर्ते आणि आनंद ओक यांच्या घटस्फोटाचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही. त्यांनी परस्पर संमतीने वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला असल्याचं आनंद ओक यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.