शुभांगी सदावर्तेने घटस्फोटाची दिली माहिती; पोस्टमधून केला खुलासा

‘संगीत देवभाबळी’ नाटकातून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळी मात्र तिच्या अभिनयामुळे नव्हे, तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे. शुभांगीने लग्नाच्या पाच वर्षांनंतर संगीतकार आनंद ओक याच्यापासून घटस्फोट घेतला असल्याचे समोर आले आहे.
शुभांगीने 2020 मध्ये आनंद ओकशी विवाह केला होता. या जोडीला रंगभूमीवरील कामामुळे एकत्र येण्याची संधी मिळाली. शुभांगीने ‘संगीत देवभाबळी’ या लोकप्रिय नाटकात संत तुकारामांच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती, तर आनंद ओक या नाटकाचा संगीतकार होता. दोघांनी एकत्र रंगभूमीवर उत्तम कामगिरी करताना वैयक्तिक आयुष्यातही संसाराची नवी सुरुवात केली. परंतु, केवळ पाच वर्षांतच या दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आनंद ओकची भावनिक पोस्ट, घटस्फोटाची अधिकृत माहिती आनंद ओकने सोशल मीडियाद्वारे दिली. आपल्या पोस्टमध्ये तो म्हणतो,'आम्ही काही वर्षांपूर्वीच वेगळे झालो होतो, पण हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी योग्य वेळ आत्ताच आहे. आम्ही एकत्र घालवलेल्या प्रत्येक क्षणाबद्दल मी कृतज्ञ आहे. शुभांगी एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आणि चांगली व्यक्ती आहे. तिच्या भविष्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा. भविष्यात संधी मिळाली तर आम्ही नक्कीच एकत्र काम करू.” या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. चाहत्यांनी या जोडप्याला दिलेल्या शुभेच्छांबरोबरच त्यांच्या वैयक्तिक निर्णयाचा सन्मान करावा, अशा भावना व्यक्त केल्या.
आनंदची पोस्ट व्हायरल होताच अनेकांनी कमेंट्स केल्या. काहींनी शुभांगीच्या आगामी कामासाठी शुभेच्छा दिल्या, तर काहींनी तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या निर्णयाला धैर्याचे पाऊल म्हटले.
शुभांगी सदावर्तेने ‘संगीत देवभाबळी’ या नाटकातून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. संत तुकारामांच्या पत्नीची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली. तिच्या अभिनयाला भरभरून दाद मिळाली. त्यामुळे शुभांगी रंगभूमीवरील एक प्रभावी अभिनेत्री म्हणून प्रस्थापित झाली आहे.
सध्याची परिस्थिती
सध्या शुभांगी आणि आनंद यांच्या घटस्फोटाचे नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, दोघांनी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यांच्या या निर्णयामुळे रंगभूमीच्या चाहत्यांना धक्का बसला असला तरी दोघांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
