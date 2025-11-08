‘रामायण’मधील शूर्पणखा: 38 वर्षांनी तिचा बदल पाहून थक्क व्हाल!

भारतातील सर्वात लोकप्रिय पौराणिक टीव्ही शोंपैकी एक म्हणजे रामानंद सागर यांची ‘रामायण’. 1987 साली सुरू झालेली ही मालिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहे. भगवान राम आणि सीतेच्या जीवनावर आधारित या मालिकेत अरुण गोविल (राम) आणि दीपिका चिखलिया (सीता) यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. या भूमिकांमुळे हे दोघे अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनात राम-सीता म्हणून घर करून आहेत.
‘रामायण’मध्ये राम-सीता सोबत अनेक पात्रेही प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवणारी होती. विशेषतः रावणाची बहीण शूर्पणखा ही भूमिका लोकांच्या लक्षात राहिली. ही भूमिका साकारलेली अभिनेत्री म्हणजे रेनू धारीवाल, जिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भयभीत केले. मात्र, 38 वर्षांनंतर रेनू धारीवालचा लुक पूर्णपणे बदलला आहे. ती फक्त 22 वर्षांची असताना शूर्पणखेची भूमिका साकारली होती, आणि आज त्या 61 वर्षांच्या आहेत. शूर्पणखा मालिकेत कुरूप, भयंकर आणि असभ्य राक्षसी म्हणून दाखवली गेली होती, परंतु खऱ्या आयुष्यात रेनू धारीवाल अगदी सौम्य आणि साध्या जीवनशैलीत दिसतात.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत रेनू धारीवाल यांनी सांगितले की त्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील आनंदाची गोष्ट म्हणजे त्यांचा 23 वर्षांचा मुलगा आहे. सिनेसृष्टीत लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच त्यांनी इंडस्ट्रीला राम-राम करून राजकारणात पाऊल टाकले. सिनेमा क्षेत्रातही रेनू धारीवाल दिसल्या आहेत. 1992 मध्ये प्रदर्शित शाहरुख खानच्या ‘दिल आशना है’ चित्रपटात त्यांनी शाहरुख खानच्या बहिणीची भूमिका साकारली. याशिवाय त्या ‘मस्त कलंदर’ (1991), ‘खिलाफ’ (1991) आणि ‘भ्रष्टाचार’ (1989) या चित्रपटांतही झळकल्या आहेत.
‘रामायण’ ही 78 भागांची अत्यंत यशस्वी टीव्ही मालिका असून, तिची निर्मिती, लेखन आणि दिग्दर्शन रामानंद सागर यांनी केले होते. मालिकेचे प्रसारण दूरदर्शनवर 25 जानेवारी 1987 ते 31 जुलै 1988 पर्यंत झाले. मालिकेच्या यशामुळे ती आजही लोकांच्या आठवणीत ताजी आहे. कोरोना काळात, 28 मार्च 2020 पासून ही मालिका पुन्हा प्रसारित करण्यात आली आणि आता ती प्रेक्षक यूट्यूबवरही पाहू शकतात. रेनू धारीवालच्या बदललेल्या लुकबद्दल सोशल मीडियावर अनेक लोक थक्क झाले आहेत. मालिकेतल्या भयंकर राक्षसीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री आता पूर्णपणे बदललेल्या आणि सौम्य लूकमध्ये दिसते, जे पाहून प्रेक्षक तिच्या बदललेल्या आयुष्याचा आनंद घेत आहेत. 38 वर्षांच्या अंतरानंतर रेनू धारीवालचा हा बदल केवळ तिच्या रूपात नव्हे, तर तिच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनातही दिसतो. सिनेसृष्टीतल्या यशस्वी कारकिर्दीनंतर त्यांनी राजकारणात पाऊल टाकले, सामाजिक कार्यात सहभाग घेतला आणि आता त्यांच्या कुटुंबासह साध्या जीवनात समाधानी दिसत आहेत.
FAQ
रेनू धारीवाल ‘रामायण’मधील शूर्पणखा कधी साकारली होती?
रेनू धारीवाल फक्त 22 वर्षांच्या असताना ‘रामायण’मधील शूर्पणखा ही भूमिका साकारली होती. ही मालिका 1987 ते 1988 दरम्यान दूरदर्शनवर प्रसारित झाली होती.
38 वर्षांनंतर रेनू धारीवालचा लुक कसा बदलला आहे?
गेल्या 38 वर्षांत रेनू धारीवालचा लुक पूर्णपणे बदलला आहे. शूर्पणखा मालिकेत भयंकर आणि राक्षसी रूपात दिसत असली, तरी खऱ्या आयुष्यात त्या सौम्य, साध्या आणि आकर्षक दिसतात.
रेनू धारीवालचा सध्या वैयक्तिक जीवन कसा आहे?
रेनू धारीवाल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्या आहेत आणि त्यांचा 23 वर्षांचा मुलगा आहे. सिनेसृष्टीत यश मिळवल्यानंतर त्यांनी इंडस्ट्रीला राम-राम करून राजकारणात पाऊल टाकले आहे.