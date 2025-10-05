2 मुलांची आईने 45 व्या वर्षी बिकिनीमध्ये दाखवला बोल्ड अंदाज, तिच्या हॉटनेस पुढे 24 वर्षांची मुलगी फेल

Shweta Tiwari : छोट्या पडद्यावरची लोकप्रिय अभिनेत्री आणि ‘कसौटी जिंदगी की’ मालिकेतील ‘प्रेरणा’ म्हणून घराघरात ओळखली जाणारी श्वेता तिवारीने नुकताच तिचा 45 वा वाढदिवस अत्यंत खास आणि शांत पद्धतीने साजरा केला. या वेळी तिने कुठलीही पार्टी न करता ती आपल्या कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांसोबत सुट्टीच्या मूडमध्ये वाढदिवसाचा आनंद लुटताना दिसली.
श्वेताने आपल्या या बर्थडे ट्रिपमधील काही भन्नाट फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. ज्यात तिचा लुक पाहून चाहते अक्षरशः वेडे झाले आहेत. तिची फिटनेस आणि सौंदर्य पाहून कोणीही विश्वास ठेवणार नाही की ती आता 45 वर्षांची झाली आहे.
वाढदिवसाच्या दिवशी श्वेताने आपल्या मुलांसाठी आणि मित्रांसाठी पूल पार्टीचे आयोजन केले होते. या पार्टीदरम्यान ती पांढऱ्या रंगाच्या बिकिनीमध्ये दिसली आणि तिचा हा बोल्ड लूक सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. तिच्या टोनड बॉडी आणि आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाने चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
एका फोटोमध्ये श्वेता मुलगी पलक तिवारी आणि मुलगा रेयांशसोबत पोझ देताना दिसत आहे. चाहत्यांनी या आई-मुलीच्या जोडीवर प्रेमाचा वर्षाव केला पण त्याच वेळी श्वेताच्या फिटनेसचंही भरभरून कौतुक केलं. अनेकांनी कमेंटमध्ये लिहिलं की, 'श्वेता अजूनही आपल्या मुलीला हॉटनेसच्या बाबतीत कडक टक्कर देते.
पूल पार्टीसोबतच श्वेताने आपल्या या वाढदिवशी काही सामाजिक कार्यही केले. तिने अनेक झाडे लावून वाढदिवसाला एक वेगळा अर्थ दिला. पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देणारा तिचा हा उपक्रम चाहत्यांना खूप भावला. श्वेताने आपल्या वाढदिवसाच्या फोटोंसोबत एक भावनिक संदेशही शेअर केला. तिने लिहिलं की, 'हा वाढदिवस माझ्यासाठी खूप खास होता. त्याला अविस्मरणीय बनवण्यासाठी खूप प्रेम आणि प्रयत्न लागले. शब्दांपलीकडे कृतज्ञ आहे'. ही पोस्ट पाहून चाहत्यांनी तिच्या फोटोंवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.
‘कसौटी जिंदगी की’, ‘बिग बॉस’ आणि अनेक रिअॅलिटी शोजमधून लोकप्रिय झालेल्या श्वेता तिवारीचं नाव आजही टीव्हीच्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक आहे. 45 व्या वर्षीही तिची फिटनेस आणि स्टाईल अनेक तरुण अभिनेत्रींसाठी प्रेरणादायी ठरते. व्यावसायिक कामांमध्ये व्यस्त असतानाही तिने हा दिवस पूर्णपणे आपल्या मुलांसाठी आणि मित्रांसाठी राखून ठेवला. तिच्या फोटोंमधून दिसून येतं की तिने या खास दिवशी आपल्या मुलांसोबत अप्रतिम वेळ घालवला.
FAQ
श्वेता तिवारीचा वाढदिवस कधी साजरा झाला?
श्वेता तिवारीने ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आपला ४५ वा वाढदिवस शांतपणे साजरा केला. तिने पार्टीऐवजी कुटुंब आणि मित्रांसोबत सुट्टीचा आनंद लुटला.
श्वेता तिवारीने इन्स्टाग्रामवर काय शेअर केले?
तिने वाढदिवसाच्या फोटो शेअर केले, ज्यात ती पांढऱ्या बिकिनीमध्ये पूल पार्टीत दिसत आहे. मुलगी पलक तिवारी आणि मुलगा रेयांशसोबत पोझ देताना तिचा बोल्ड लूक व्हायरल झाला.
चाहत्यांचा प्रतिसाद कसा?
चाहत्यांनी तिच्या फिटनेस आणि सौंदर्याचे कौतुक केले. ‘तू २६ वर्षांची दिसतेस’ आणि ‘आई-मुलीची जोडी कमाल’ अशा कमेंट्सचा वर्षाव झाला.