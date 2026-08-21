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'हीच का मराठी संस्कृती?', अभिनेत्री श्वेता तिवारीचा राज ठाकरेंना सवाल, नेमकं काय घडलंय? कोणी केली शिवीगाळ?

 सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठित कुटुंबातील लोकसुद्धा महिलांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरण्यास का मागेपुढे पाहत नाहीत, असा प्रश्न श्वेता तिवारीने उपस्थित केला आहे. सोशल मिडियावर मोठी पोस्ट करुन अभिनेत्रीने आता थेट मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना प्रश्न केला आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 21, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:17 PM IST
'हीच का मराठी संस्कृती?', अभिनेत्री श्वेता तिवारीचा राज ठाकरेंना सवाल, नेमकं काय घडलंय? कोणी केली शिवीगाळ?
Image Credit: श्वेता तिवारीचा थेट राज ठाकरे यांना प्रश्न, म्हणाली - मराठी संस्कृती... (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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