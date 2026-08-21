'हीच का मराठी संस्कृती?', अभिनेत्री श्वेता तिवारीचा राज ठाकरेंना सवाल, नेमकं काय घडलंय? कोणी केली शिवीगाळ?

टेलिव्हिजनवरील प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता तिवारी मागील काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. 'द ट्रेटर्स 2' मध्ये सध्या अभिनेत्री पाहायला मिळत आहे, पण आता सध्या ती तिच्या शोमुळे नाही तर तिचा अपमान केल्याच्या आरोपांमुळे अभिनेत्री पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. श्वेताने इन्स्टाग्राम स्टोरीजवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर करून, ऑनलाइन महिलांविरुद्ध वापरल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद भाषेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठित कुटुंबातील लोकसुद्धा महिलांविरुद्ध अपमानास्पद भाषा वापरण्यास का मागेपुढे पाहत नाहीत, असा प्रश्न तिने उपस्थित केला आहे. सोशल मिडियावर मोठी पोस्ट करुन अभिनेत्रीने आता थेट महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांना प्रश्न केला आहे.
अभिनेत्रीने असा दावा केला आहे की, तिचा अपमान करणाऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचे समर्थक असल्याचे सांगणाऱ्या लोकांचाही समावेश होता. श्वेताने इन्स्टा स्टोरीवर अनेक पोस्ट करून, तिला वैयक्तिक संदेशांद्वारे शिवीगाळ करणाऱ्या युझर्सना उघड केले आहे. श्वेताने त्या व्यक्तीच्या खऱ्या प्रोफाइलचा स्क्रीनशॉटही शेअर केला आहे. श्वेताने अशी काही प्रोफाइल्ससुद्धा शेअर केली आहेत, जिथे ट्रोल करणारा व्यक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या पक्षाशी संबंधित आहे. श्वेताने राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाशी संबंधित कार्यकर्त्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. श्वेताने ही पोस्ट शेअर करत लिहिले आहे की, महिलांसाठी आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर करणे आता सामान्य झाले आहे. ही चिंतेची बाब आहे, यातून लोकांची विकृत मानसिकता दिसून येते.
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पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, अनेक सुशिक्षित आणि व्यावसायिक लोकसुद्धा अशी अपमानास्पद भाषा वापरत आहेत. यामध्ये अशा लोकांचा समावेश आहे ज्यांना घरी आई, बहिणी, पत्नी आणि मुली आहेत. त्याने विचारले, "दुसऱ्या स्त्रीला शिवीगाळ करून तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत कसे बसू शकता?" श्वेताने एक प्रोफाइल दाखवले, जिथे राज ठाकरे यांच्या समर्थनाशी संबंधित पोस्ट्स टाकण्यात आल्या आहेत. त्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे, "एक व्यक्ती राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाचा समर्थक आहे. ही गोष्ट माझ्यासाठी थोडी वैयक्तिक झाली आहे, कारण मी माझे संपूर्ण आयुष्य महाराष्ट्रात घालवले आहे. माझे वडील मुंबईत मोठे झाले, माझा जन्मही इथेच झाला. मी याच शहरात वाढले. आयुष्यभर, एक मराठी माणूस असण्याचा अभिमान आणि आदर मी अनुभवला आहे. मी मराठी महिलांना अभिमानाने म्हणताना ऐकले आहे की, त्या मराठी मुघलाई आहेत."
#ShwetaTiwari slams internet troller calling her with abusive titles pic.twitter.com/sG7fp0ywwv— (@SAMTHEBESTEST_) August 21, 2026
तिने राज ठाकरे यांना थेट प्रश्न विचारत लिहिले, "राज ठाकरेजी, जर असे लोक तुमचे समर्थक असतील, तर मला जाणून घ्यायचे आहे की हे वर्तन तुम्हाला मान्य आहे का? कारण केवळ मराठी बोलणे, स्वतःला मराठी माणूस म्हणवणे किंवा महाराष्ट्रावर प्रेम असल्याचा दावा करणे पुरेसे नाही. प्रत्येक स्त्रीचा आदर करा, केवळ तुमच्या स्वतःच्या स्त्रीचा नाही. तुम्ही एखाद्या स्त्रीला ओळखत नाही किंवा तिच्याशी असहमत आहात म्हणून तिचा सन्मान हिरावला जात नाही." सध्या सोशल मिडियावर हा मुद्दा प्रचंड चर्चेत आहे.