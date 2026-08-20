तुकाराम मुंढे, कुठे आहात?', अभिनेत्री श्वेता तिवारीने शेअर केला VIDEO, इन्स्टामार्टवरून मागवलेल्या सामानात सापडलं झुरळ

ट्रेटर्स शोमुळे चर्चेत असलेली श्वेता तिवारीने सोशल मिडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ शेअर केला आहे. अभिनेत्री श्वेता तिवारीने सोशल मिडियावर शेअर केलेला व्हिडिओ हा शोसंदर्भात नाही तर हा व्हिडिओमध्ये तिने कंपनीची तक्रार एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे केली आहे. पण असे नक्की झाले तरी की अभिनेत्रीला एफडीए अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे थेट तक्रार करावी लागली. टीव्ही अभिनेत्री श्वेता तिवारीला स्विगी इन्स्टामार्टकडून मिळालेल्या एका ऑर्डरमुळे आश्चर्याचा धक्का बसला. नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर बातमी वाचा.
अभिनेत्री श्वेता तिवारीने सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये तिने सांगितले की, तिने स्वतःसाठी रेड बुल मागवले होते, पण त्या पेयासोबत एक नको असलेला पाहुणा आला. खरं तर, तिला त्या ऑर्डरमध्ये एक झुरळ आढळले. फक्त व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने सांगितलेच नाही तर तिने या घटनेचा व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे. इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आलेल्या स्टोरीमध्ये तिने महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना टॅग केले. आपल्या अधिकृत इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये श्वेता तिवारी म्हणाली, "आम्ही इन्स्टामार्टवरून रेड बुल मागवले होते. पण हे (झुरळ) सुद्धा इन्स्टामार्टवरून आमच्या घरी आले. झुरळ सगळीकडे धावत आहे."
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त्यानंतर इंस्टाग्रावर शेअर करण्यात आलेल्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्री झुरळ दाखवले आहे. या व्हिडिओमध्ये अभिनेत्रीने सांगितले की, "आपण तुकाराम मुंडेजींना टॅग करायचे का? मुंडेजी, ही झुरळे इन्स्टामार्टमधून आमच्या घरी येत आहेत. तुम्ही कुठे आहात, कृपया लक्ष द्या." त्यानंतर तिने ते झुरळ फर्निचरवर फिरताना दाखवले आणि म्हणाली, "आता हे झुरळ संपूर्ण घरात फिरत आहे. त्याच्याकडे बघा, ते किती लहान आहे." व्हिडिओमध्ये कोणीतरी झुरळ मारण्याचा प्रयत्न करताना दिसले, पण श्वेताने त्याला थांबवले. त्यानंतर श्वेताने गंमतीने चाहत्यांना विचारले की त्यांनी महाराष्ट्र एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना टॅग करावे का.
Shweta tiwari posted an Instagram story explaining what to do when u see a cockroach— Chota Don (@choga_don) August 19, 2026
She is in full mood to stay relevant these days pic.twitter.com/ZsAYPzYzjx
ती म्हणाली, "तर, आपण तुकाराम मुंडेजींना टॅग करायचे का? मुंडेजी, आता इन्स्टामार्टमुळे आमच्या घरी झुरळे येत आहेत. तुम्ही कुठे आहात? कृपया याकडे लक्ष द्या." व्हिडिओदरम्यान श्वेता आणि तिच्या मैत्रिणीही हसताना दिसल्या. श्वेताचा स्टायलिस्ट व्हिक्टर रॉबिन्सनने नंतर तिच्यासोबतचा एक फोटो शेअर केला. त्याने त्याला कॅप्शन दिले, "घरी आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी झुरळांचा तिरस्कार करणाऱ्या स्त्रीसोबत... ओजी श्वेता तिवारी."