English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सिद्धांत चतुर्वेदीने नांदेडच्या सक्षम ताटेला समर्पित केला स्वत:चा पुरस्कार; ट्रॉफी हातात घेत म्हणाला, 'त्याच्यामागे...'

सक्षम ताटे हत्या प्रकरण हे फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर देशभरात खळबळ उडवणारं होतं. या घटनेनंतर अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदीच्या एका भावनिक घोषणेने सगळ्यांनाच चकित केलं आहे. 

Updated: Dec 8, 2025, 09:26 AM IST
सिद्धांत चतुर्वेदीने नांदेडच्या सक्षम ताटेला समर्पित केला स्वत:चा पुरस्कार; ट्रॉफी हातात घेत म्हणाला, 'त्याच्यामागे...'

‘धडक 2’ या चित्रपटात 'निलेश' ही भूमिका गाजवणारा अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी सध्या चर्चेत आला आहे. त्याने केलेल्या एका कृतीमुळे प्रेक्षकांच्या मनात वेळीच जागा मिळवली. सिद्धांतला पुरस्कार मिळाल्यावर त्याने मंचावरून जो निर्णय जाहीर केला, तो ऐकून संपूर्ण सभागृह स्तब्ध झाले. 

Add Zee News as a Preferred Source

अलीकडेच अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदीला ‘Power Packed Performer of the Year’ हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. मात्र सन्मान स्वीकारताना सिद्धांतने हा पुरस्कार दिवंगत सक्षम ताटे याला समर्पित केला. जातीय द्वेषातून बळी गेलेल्या एका तरुणाच्या नावाने पुरस्कार घेत सिद्धांतने ही घटना मनाला सलणारी आसल्याचं सांगितलं. 

मंचावरून बोलताना तो म्हणाला, “हा पुरस्कार फक्त माझा नाही. जातीय भेदभावाच्या छायेतही जगण्याचा संघर्ष करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जिद्दीचा सन्मान आहे. त्यामुळे हा सन्मान मी दिवंगत सक्षम ताटेला समर्पित करतो. त्याच्या मागे त्याचं कुटुंब, त्याचे गाव आणि आज माझं मन उभं आहे.”

सिद्धांतच्या या भावनिक प्रतिक्रियेनंतर सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. सिद्धांतचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांकडून त्याच्या भूमिकेचे कौतुक केले जात आहे. सिद्धांत चतुर्वेदीचा निर्णय एका अभिनेत्याचं वैयक्तीक मत नाही तर देशभरात जातीयतेविरुद्धचा मानवी संदेश पोहोचवणं आहे. 

काय आहे सक्षम ताटे प्रकरण?
नांदेडमध्ये 27 नोव्हेंबरला 20 वर्षीय सक्षम ताटे याची निर्घृण हत्या केली गेली. 3 वर्षांपासून प्रेमसंबंध असलेल्या या तरुणावर मुलीच्या कुटुंबीयांनी गोळीबार करून फरशीने वार करत त्याचा जीव घेतला. या प्रकरणात आतापर्यंत मुख्य आरोपींना अटक केली असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

शासनाकडून सक्षमच्या कुटुंबाला दिलासा
या घटनेनंतर पीडित कुटुंबाला समाज कल्याण विभागाकडून आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. याशिवाय कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

'धडक' आणि 'धडक 2' या चित्रपटातून सिद्धांत चतुर्वेदी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. धडक हा सैराट या मराठी चित्रपटाचा हिंदी रिमेक होता. पहिल्या चित्रपटाच्या यशानंतर 'धडक 2' हा रिलीज करण्यात आला. 'धडक 2' मध्ये सिद्धांतने साकारलेल्या निलेशच्या भूमिकेचं प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी खूप कौतुक केलं.

About the Author
Tags:
Siddhant ChaturvediNandeds Crime caseSaksham Tate CaseSiddhant Chaturvedi awardsnanded news

इतर बातम्या

Weekly Tarot Horoscope : डिसेंबरचा दुसरा आठवडा कोणासाठी शुभ...

भविष्य