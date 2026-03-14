V. Shantaram यांच्या बायोपिकमध्ये मुख्य भूमिका साकारणार सिद्धांत चतुर्वेदी; शांताराम यांच्या मुलीने दिली प्रतिक्रिया

मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील व्ही. शांताराम हे एक अत्यंत आदरणीय आणि प्रभावशाली दिग्दर्शक होते. त्यांच्या दिग्दर्शनाने भारतीय सिनेमाला एक नवीन दिशा दिली, आणि त्यांनी अनेक क्लासिक चित्रपटांची निर्मिती केली. २०२५ मध्ये त्यांच्या जीवनावर आधारित बायोपिकची निर्मिती सुरू करण्यात आली आहे, आणि सध्या या चित्रपटाच्या चर्चेला मोठं वळण मिळालं आहे.
या बायोपिकमध्ये मुख्य भूमिका साकारणार असलेले अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी हे अलीकडच्या काळात एक महत्त्वाचे नाव ठरले आहेत. व्ही. शांताराम यांच्या दिग्दर्शनातील महत्त्वपूर्ण आणि सर्जनशील व्यक्तिमत्त्वांचा अभिनय करणे ही एक मोठी जबाबदारी आहे, आणि सिद्धांत चतुर्वेदी याची भूमिका त्यासाठी "परफेक्ट चॉइस" आहे, असे किरण शांताराम यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले.
किरण शांताराम, जे व्ही. शांताराम यांचे पुत्र आहेत, त्यांनी सांगितले की, “या चित्रपटाद्वारे आपण आपल्या वडिलांच्या महान सिनेमाई वारशाला आदरांजली देण्यासाठी एक श्रद्धांजली समर्पित करत आहोत. त्यांचे 125 व्या जयंतीनिमित्त, म्हणजेच 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होईल. आमच्या कुटुंबासाठी हा प्रकल्प अत्यंत खास आणि महत्त्वाचा आहे.”
कार्यक्रमात किरण शांताराम यांनी सिद्धांत चतुर्वेदीवर विश्वास व्यक्त करत म्हटले की, “सिद्धांतसारखा प्रतिभावान कलाकार मिळणे आमच्यासाठी खूप आनंदाची बाब आहे. त्याच्या अभिनयात एक सजीवतेची गोडी आहे, जी वडिलांच्या भूमिकेस न्याय देईल. सिद्धांतच्या अभिनयातून व्ही. शांताराम यांच्या आयुष्याचे आणि त्यांच्या कार्याचे योग्य प्रतिबिंब पडेल,” अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
हा बायोपिक व्ही. शांताराम यांच्या सर्जनशील प्रवासाचे, तसेच त्यांचा भारतीय सिनेमावर झालेल्या क्रांतिकारी प्रभावाचे चित्रण करणार आहे. त्यांच्या दिग्दर्शनातील क्लासिक चित्रपट जसे की 'दो आंखे बारा हाथ', 'नवरंग', आणि 'झनक झनक पायल बाजे' हे भारतीय सिनेमा इतिहासातील अविस्मरणीय क्षण ठरले आहेत. त्यांच्या चित्रपटांनी सामाजिक विषयांवर प्रगल्भ मांडणी केली, आणि नवे प्रयोग दर्शवले, ज्यामुळे ते कालातीत मानले जातात.
या चित्रपटात व्ही. शांताराम यांच्या दिग्दर्शनाच्या अभिनव प्रयोगांचे, तसेच त्यांच्या सिनेमातील सामाजिक संदेशांची झलक मिळेल. त्याच्या सिनेमांनी त्यावेळच्या सामाजिक स्थितीवर आणि लोकसंस्कृतीवर मोठा प्रभाव टाकला, आणि आजही त्या चित्रपटांना आदर्श मानले जाते.
सिद्धांत चतुर्वेदी याची ‘गली बॉय’ चित्रपटातील ‘एमसी शेर’ ही भूमिका प्रचंड यशस्वी ठरली होती. त्याच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात एक विशेष स्थान निर्माण केले. या चित्रपटात तो रॅपर आणि कलाकाराच्या भूमिकेत दिसला आणि त्याच्या अभिनयाने बऱ्याच लोकांचे लक्ष वेधून घेतले. आता या बायोपिकद्वारे सिद्धांत चतुर्वेदीला व्ही. शांताराम यांच्या भूमिकेची प्रतिष्ठित भूमिका साकारण्याचा एक सुवर्णसंधी मिळाली आहे. हा चित्रपट सिद्धांतच्या करिअरमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, असं मानलं जात आहे.
सिद्धांतने व्ही. शांताराम यांच्या कामाचे आणि त्यांच्या सर्जनशीलतेचे कौतुक केले असून, त्याला त्यांच्या चित्रपटांची धाडसी आणि दूरदृष्टी असलेली सिनेमाटोग्राफी आणि कथाकायमच आदर्श आहे, असं ते मानतात. चित्रपटाच्या आगामी भागाद्वारे व्ही. शांताराम यांचे महान कार्य पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.
‘आणि... डॅा. काशिनाथ घाणेकर’ या गाजलेल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिजित शिरीष देशपांडे यांनी ‘व्ही. शांताराम’ यांच्यावरील बायोपिकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन केले आहे. त्यांच्या भव्य दृश्यरचनेने आणि कलात्मक दृष्टीकोनाने या चित्रपटाला एक नवा उंची दिली आहे. चित्रपटाचे दृश्य आणि कलात्मक दृष्टी दोन्ही उत्तम प्रकारे गुंफलेले आहेत, जे या चित्रपटाच्या कथानकास पूर्ण न्याय देईल.
या बायोपिकच्या निर्मितीने एक ऐतिहासिक क्षण तयार होणार आहे. व्ही. शांताराम यांच्यावरील हा चित्रपट त्यांचं योगदान साजरा करणार आहे. हा चित्रपट त्यांच्या कार्याचा उत्सव तर असणारच आहे, त्याचबरोबर भारतीय सिनेमाच्या विकासातील त्यांचे महत्त्व समोर आणणारा ठरेल. 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट व्ही. शांताराम यांना सिनेमाई श्रद्धांजली वाहिलेलं एक महत्त्वपूर्ण काम ठरेल.
‘धुरंधर’ चित्रपटाच्या माध्यमातून व्ही. शांताराम यांच्या महान कार्याचा उत्सव साजरा केला जाणार आहे, ज्यात त्यांच्या समर्पणाची, धाडसी दृष्टिकोनाची आणि त्यांचे भारतीय सिनेमावर असलेले अमिट प्रभावाचे एक अप्रतिम चित्रण प्रेक्षकांसमोर येईल. सिद्धांत चतुर्वेदी या भूमिकेसाठी एक योग्य निवड असल्याचे दिसून येत आहे, आणि या चित्रपटाद्वारे सिनेमाप्रेमी व्ही. शांताराम यांच्या आयुष्याला पुनः सन्मान देईल.