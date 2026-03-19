Video गुढीपाडव्याच्या दिवशी सिद्धार्थ चांदेकर आणि मिताली मयेकरचं नव्या घरात प्रवेश; पहा कसंय त्यांच्या स्वप्नातलं घर

आज गुढीपाडवा असून हिंदू नववर्षाचा उत्साह संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरलेला आहे. या शुभ दिवशी मराठी अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर आणि अभिनेत्री मिताली मयेकर यांच्या आयुष्यातील एक अत्यंत खास आणि आनंददायी क्षण साजरा झाला. त्यांनी आपल्या नव्या घरात प्रवेश करून हा आनंद दुप्पट केला आणि चाहत्यांसाठी हा क्षण अविस्मरणीय ठरवला.
सिद्धार्थ-मितालीने गृहप्रवेशाचा खास व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला, ज्यामध्ये पारंपरिक विधींचा संपूर्ण अनुभव दिसतो. व्हिडीओत प्रथम मिताली कलशावर स्वस्तिक काढताना दिसते, तर नंतर सिद्धार्थ गुढीवर साखरेच्या गाठीची माळ बांधतो. दोघे मिळून गुढीवर कलश ठेवतात, ज्यामुळे या क्षणाचा आध्यात्मिक आणि पारंपरिक महत्त्व अधोरेखित होते.
या शुभ मुहुर्तावर पूजा सुरू होताच निरंजन पेटवला जातो आणि दोघेही अत्यंत भक्तिभावाने गुढीची पूजा करतात. पूजा पूर्ण झाल्यानंतर नव्या घराकडे पाहताना त्यांच्या चेहऱ्यावर स्वप्नपूर्तीचा आनंद स्पष्ट दिसतो. हा क्षण त्यांच्या आयुष्यातील एक अत्यंत भावनिक आणि आनंददायी क्षण ठरला आहे.
सिद्धार्थ-मितालीने सोशल मीडियावर व्हिडीओसोबत दिलेल्या कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे: “नवं वर्ष, नवं घर, नवी सुरुवात! गुढीपाडवा आणि नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा!” या पोस्टवर चाहत्यांनी लाईक्स, कमेंट्स आणि शुभेच्छांचा वर्षाव केला. अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनीही त्यांचे अभिनंदन केले आहे.
गृहप्रवेशाच्या दिवशी दोघांनी पारंपरिक पोशाख घातला होता आणि घराच्या प्रत्येक खोलीत प्रवेश करताना पारंपरिक विधींचे पालन केले. त्यांनी घरात प्रवेश करताना आपल्या चाहत्यांसह हा आनंद शेअर करण्यासाठी व्हिडीओ बनवला, ज्यामुळे चाहत्यांना या क्षणाचा अनुभव घरबसल्या मिळाला. सिद्धार्थ-मितालीने नेमकं कोणत्या भागात घर घेतलंय हे अद्याप गुप्त ठेवले आहे, मात्र त्यांच्या आयुष्यातील हा क्षण त्यांच्या चाहत्यांसाठी नक्कीच लक्षवेधी ठरला आहे. नवीन घरात प्रवेश करताना त्यांनी नवीन वर्षाची सुरुवात उत्साहात, आनंदात आणि पारंपरिक विधींच्या साथीत केली आहे.
गुढीपाडवा हा दिवस फक्त नववर्षाचा नव्हे तर नवा आरंभ करण्याचा दिवस मानला जातो. सिद्धार्थ-मितालीने यंदा हा दिवस आपल्या आयुष्यातील स्वप्नपूर्तीचा दिवस म्हणून साजरा केला. नव्या घरात प्रवेश आणि नवीन वर्षाची सुरुवात यामुळे त्यांच्या जीवनात हा दिवस विशेष बनला आहे. शेवटी, या शुभ मुहुर्ताने सिद्धार्थ-मितालीच्या जीवनात आनंदाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. त्यांनी चाहत्यांसोबत हा क्षण शेअर करून सोशल मीडियावर खूप उत्साह निर्माण केला आहे. त्यांच्या नव्या घरात प्रवेशाचे हे क्षण फॅन्ससाठी आणि त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक अविस्मरणीय आठवण बनले आहेत.