Fraud Call करणाऱ्याला सिद्धार्थ चांदेकरने दिला दणका; 'माझ्या मागे म्हण…' Video

काही दिवसांपासून महानगर गॅसच्या नावाने नागरिकांना फेक कॉल आणि मेसेज येत असल्याच्या घटना वाढताना दिसत आहेत. या कॉलद्वारे लोकांना विविध कारणे सांगून त्यांची वैयक्तिक माहिती किंवा पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची तक्रारही समोर येत आहे. या प्रकाराचा फटका केवळ सामान्य नागरिकांनाच नाही, तर सेलिब्रिटींनाही बसत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यापूर्वी अभिनेते चिन्मय मांडलेकर आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी सोशल मीडियावर त्यांना आलेल्या अशाच फ्रॉड कॉलचा अनुभव शेअर केला होता. आता अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर यालाही महानगर गॅसच्या नावाने फेक कॉल आला. मात्र सिद्धार्थने या कॉल करणाऱ्याची तक्रार करण्याऐवजी त्याचीच मजा घेतली.
सिद्धार्थ चांदेकरने या घटनेचा एक मजेशीर व्हिडीओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये कॉलवर असलेला व्यक्ती त्याच्याशी बोलताना म्हणतो, 'मराठी कोई नहीं बोल पाएगा, हमारे यहाँ मराठी की अनुमति नहीं है.' हे ऐकून सिद्धार्थ आश्चर्यचकित होतो आणि लगेचच त्या व्यक्तीला विचारतो, 'महानगर गॅस... महाराष्ट्र में जो गॅस कंपनी है, वो मराठी की अनुमति नहीं देती? महानगर?'
यानंतर सिद्धार्थने त्या कॉल करणाऱ्याला एक छोटासा ‘टेस्ट’ देण्याचे ठरवले. तो म्हणाला, 'आप एक काम करो, मेरे लिए एक मराठी शब्द या वाक्य बोल दो. मेरे पीछे बोलिए… ‘स्वर्गात आकाश गंगा, गंगेला सोनेरी काठ…' मात्र, हे वाक्य बोलताना त्या व्यक्तीला मराठी शब्दांचे योग्य उच्चार करता आले नाहीत. त्याने अनेक शब्द चुकीच्या पद्धतीने उच्चारले. हे ऐकून सिद्धार्थला हसू आवरता आले नाही आणि तो पोट धरून हसताना व्हिडीओमध्ये दिसतो.
हा व्हिडीओ शेअर करत सिद्धार्थने कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'महानगर गॅस फ्रॉड कॉल. मजा आली. सोनुरी काठे… झालाला… कुठलीही सरकारी संस्था तुम्हाला व्हॉट्सअॅपवर चॅट करायला सांगत नाही. खूप लोक याला बळी पडत आहेत. त्यामुळे सर्वांनी सावध राहा आणि अशा कॉल्सपासून दूर रहा.'
सिद्धार्थचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. अनेक कलाकार आणि नेटकऱ्यांनी त्यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी “आनंदी आनंद', 'खरंच खूप मजा आली' अशा कमेंट्स करत सिद्धार्थच्या विनोदी शैलीचे कौतुक केले आहे.
दरम्यान, या व्हिडीओमधून सिद्धार्थने लोकांना एक महत्त्वाचा संदेशही दिला आहे. कोणतीही सरकारी किंवा अधिकृत संस्था नागरिकांना व्हॉट्सअॅपवर चॅट करण्यास किंवा वैयक्तिक माहिती देण्यास सांगत नाही, त्यामुळे अशा कॉल्सवर विश्वास ठेवू नये. सतर्क राहून अशा फसवणुकीपासून स्वतःचा आणि इतरांचा बचाव करणे गरजेचे आहे.