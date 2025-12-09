व्ही. शांताराम यांच्या भूमिकेत सिद्धार्थ चतुर्वेदी; ‘जयश्री’ची भूमिका साऊथच्या लोकप्रिय अभिनेत्रीच्या वाट्याला

भारतीय सिनेसृष्टीतील दिग्गज दिग्दर्शक आणि निर्माता शांताराम राजाराम वणकुद्रे, ज्यांना ‘व्ही. शांताराम’ म्हणून ओळखले जाते, यांच्या जीवनावर आधारित भव्य चित्रपट ‘व्ही. शांताराम’ नुकताच चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी या सिनेमाची घोषणा झाली होती, तर त्यानंतर पहिलं पोस्टर प्रदर्शित झाले. आता प्रेक्षकांसमोर चित्रपटाचं दुसरं पोस्टर देखील आले असून, याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेची लाट निर्माण केली आहे.
या सिनेमात साऊथची लोकप्रिय अभिनेत्री तमन्ना भाटिया महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. ती ‘जयश्री’ या व्यक्तिरेखेतून व्ही. शांताराम यांचा नाजूक आणि भावस्पर्शी प्रवास प्रेक्षकांसमोर उलगडणार आहे. नुकत्याच प्रदर्शित पोस्टरमध्ये तमन्ना भाटिया गुलाबी साडीत दिसत असून तिच्या सौंदर्याची, सोज्वळतेची आणि कलात्मकतेची छटा स्पष्ट जाणवते. पोस्टरमधील तिचा हलका हसरा चेहरा आणि नजाकत यामुळे ‘जयश्री’ या व्यक्तिरेखेची महत्वाची भूमिका अधोरेखित होते.
चित्रपटात ‘जयश्री’ ही केवळ शांताराम यांची पत्नी नाही, तर त्यांच्या पहिल्या प्रेरणा, कलात्मक सहप्रवासी आणि भावनिक आधारस्तंभ म्हणून साकारली जाणार आहे. सिनेमामध्ये त्यांच्या सहकलाकार म्हणून सुरुवातीपासून विवाहापर्यंतचा प्रवास, प्रेम, तणाव, संवेदनशीलता आणि त्या काळातील सिनेसृष्टीचे पडद्यामागचे वास्तव प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. सिनेमात संपूर्ण कथा केवळ प्रेमकहाणी नसून, त्या काळातील भारतीय सिनेमाच्या सुवर्णकाळातील सांस्कृतिक, कलात्मक आणि सामाजिक बाजूही अधोरेखित केली जाईल, असे निर्माते सांगतात. हे चित्रपट प्रेक्षकांना त्या काळातील सिनेमॅटिक अनुभवाचा पुन्हा स्पर्श देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो.
याआधी प्रदर्शित झालेले सिद्धांत चतुर्वेदी यांचे पोस्टर प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण करणारे ठरले होते. त्यांच्या भावपूर्ण आणि उत्कट भूमिकेमुळे प्रेक्षक चित्रपटाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी उत्सुक झाले. आता तमन्ना भाटियाचे पोस्टर समोर येताच या चित्रपटाची चर्चा सोशल मीडियावर झपाट्याने पसरली आहे. निर्माते आणि दिग्दर्शक म्हणतात की, ‘व्ही. शांताराम’ हा चित्रपट यावर्षीच्या नवीन वर्षात प्रदर्शित होणार असून, भारतीय सिनेमाच्या सुवर्णकाळाचा अनुभव नव्या पिढीसमोर आणणारा भव्य आणि भावस्पर्शी सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.’
तमन्ना भाटियाने सिनेमाबद्दल आणि ‘जयश्री’ची भूमिका साकारण्याबद्दल सांगितले 'व्ही. शांताराम यांची भूमिका साकारणे माझ्यासाठी स्वप्नवत आहे. जितकं त्यांच्या प्रवासाबद्दल वाचत गेलो, तितकं अधिक नम्र झालो. ते केवळ भारतीय सिनेमाचे जनक नव्हते, तर प्रत्येक अडथळ्यावर मात करून पुढे जाणारे दूरदर्शी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या जगात पाऊल ठेवणं हा एक अभिनेता म्हणून माझ्यासाठी सर्वात खास अनुभव ठरला. माझ्या कामात आणि आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणात ही शिकवण मी जपून ठेवणार आहे.' तमन्ना भाटिया या भूमिकेमुळे केवळ अभिनय कौशल्य नव्हे, तर त्या काळातील सिनेमाची, नात्यांची आणि भावनांची सखोल समज प्रेक्षकांसमोर आणणार आहे.
‘व्ही. शांताराम’ हा चित्रपट भारतीय सिनेमाच्या सुवर्णकाळाची आठवण पुन्हा जागृत करणार आहे. प्रेक्षकांना केवळ दिग्दर्शक आणि त्याच्या पत्नीचा प्रेमप्रवास पाहायला मिळणार नाही, तर त्या काळातील सिनेमाच्या निर्मिती प्रक्रियेतील अडथळे, संघर्ष आणि कलात्मकताही प्रकट होणार आहे. सिनेमाचे दिग्दर्शन, अभिनय, छायांकन आणि संगीत यांच्यातील संयोजन प्रेक्षकांना भावनिक आणि दृश्यात्मक अनुभव देईल, असे चित्रपट निर्मात्यांनी सांगितले आहे.
FAQ
'व्ही. शांताराम’ चित्रपटाची कहाणी काय आहे?
चित्रपट दिग्दर्शक आणि निर्माता व्ही. शांताराम यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. या सिनेमात त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक प्रवासाचे नाजूक आणि भावस्पर्शी क्षण प्रेक्षकांसमोर उलगडले जातील, ज्यात प्रेम, संघर्ष आणि त्या काळातील सिनेसृष्टीचे पडद्यामागचे वास्तव दाखवले जाईल.
‘जयश्री’ची भूमिका कोण साकारत आहे?
‘जयश्री’ ही महत्वाची व्यक्तिरेखा अभिनेत्री तमन्ना भाटिया साकारत आहे. ती फक्त व्ही. शांताराम यांची पत्नी नाही, तर त्यांच्या जीवनातील प्रेरणा, कलात्मक सहप्रवासी आणि भावनिक आधारस्तंभ म्हणून चित्रपटात दिसणार आहे.
चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘व्ही. शांताराम’ हा चित्रपट येत्या नवीन वर्षात प्रदर्शित होणार असून, भारतीय सिनेमाच्या सुवर्णकाळाचा अनुभव प्रेक्षकांसमोर आणणारा भव्य आणि भावस्पर्शी सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.