चाहत्याचं भन्नाट Suprise पाहून रडला सिद्धार्थ जाधव

सिद्धार्थ जाधवला नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान खास भेट मिळाली.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 25, 2026, 08:19 PM IST
नाटकाच्या एका प्रयोगादरम्यान सिद्धार्थला चाहत्याकडून खास सरप्राइज मिळाले. त्याच्या टीममधील एका सदस्याने आणि चाहत्याने हातावर थेट सिद्धार्थ जाधवच्या चेहऱ्याचा टॅटू काढून आपले प्रेम व्यक्त केले. हे पाहून सिद्धार्थ भावूक झाला आणि त्याने सांगितले, “माझ्यासाठी ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्याने माझा चेहरा हातावर काढला आहे. हे भारावलेपण आहे.” या घटनेमुळे नाटकाच्या वातावरणात आनंद आणि उत्साहाची लहर पसरली.

‘ॲनिमल’चे प्रयोग ठाणे, बोरीवली, वाशी, दादर, पार्ले आणि मुलुंडसारख्या नाट्यगृहांत सादर होणार आहेत. या नाटकाकडे रंगभूमीप्रेमींचे विशेष लक्ष लागले आहे. प्रेक्षकांनीही या नाटकाची प्री-रिलीज प्रतिक्रिया खूप उत्साही असल्याचे समोर आले आहे.

नाटकाचे लेखन आणि दिग्दर्शन महेश मांजरेकर यांनी केले असून, सिद्धार्थ जाधव या नाटकात दुहेरी भूमिकेत आहे. तो या नाटकात कलाकार आणि निर्माता या दोन्ही भूमिकेत आहे. यामुळे त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेवर अधिक भर पडतो आणि प्रेक्षकांना एक संपूर्ण अनुभव मिळतो.

सिद्धार्थच्या आई-वडिलांच्या स्मरणार्थ सुरू केलेल्या ‘ताराराम’ निर्मिती संस्थेची ‘ॲनिमल’ ही पहिली निर्मिती आहे. या नाटकाद्वारे त्या संस्थेचा रंगभूमीवरील प्रवास सुरू होत आहे. सिद्धार्थने सांगितले की, हा नाटक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांच्यासाठी मोठे समाधान आहे.

नाटकाची कथा दत्तू नावाच्या तरुणाभोवती फिरते, जो छोट्या गावातून मुंबईत आला आहे आणि अभिनेता होण्याचं स्वप्न पाहतो. शहरातील स्पर्धा, अस्थिरता, नात्यांमधील अंतर आणि मानसिक ताण यांच्या घुसमटीत त्याचा प्रवास अधिक गुंतागुंतीचा होत जातो.

नाटकात एका व्यक्तीच्या मनात चालणारी झुंज रंगमंचावर एकपात्री शैलीत साकारली जाणार आहे. ही कथा प्रेक्षकांच्या हृदयाशी जोडली जाईल आणि त्यांना भावनिक अनुभव देईल, असा विश्वास निर्माते व्यक्त करतात.

सिद्धार्थच्या चाहत्यांनी टॅटूसारख्या अप्रत्यक्ष प्रेमाने त्याची आठवण कायम ठेवली आहे. या घटनेमुळे नाटक आणि अभिनेता यांची लोकप्रियता अधिक वाढली आहे, तर नव्या प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

नाटकातील रंगभूमीवरील अनुभव, चाहत्यांचा प्रेमळ प्रतिसाद आणि सिद्धार्थच्या अभिनयाने ‘ॲनिमल’ नाटकाला मराठी रंगभूमीवर एक वेगळा प्रभाव निर्माण केला आहे. प्रेक्षकही या नाटकासाठी उत्सुकतेने तिकीट बुक करत आहेत आणि अनुभव घ्यायला उत्सुक आहेत.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

