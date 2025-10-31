English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सिद्धार्थ जाधवचा भावनिक खुलासा ‘मांजरेकर सर माझ्या आयुष्यातील खरे बापमाणूस’

Siddharth Jadhav : सिद्धार्थ जाधव सध्या महेश मांजरेकर यांच्या दिग्दर्शनात तयार झालेल्या ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे.

Intern | Updated: Oct 31, 2025, 01:46 PM IST
सिद्धार्थ जाधवचा भावनिक खुलासा ‘मांजरेकर सर माझ्या आयुष्यातील खरे बापमाणूस’

मराठी चित्रपटसृष्टीतील अत्यंत लोकप्रिय आणि बहुगुणी अभिनेता म्हणून सिद्धार्थ जाधव याची ओळख आहे. विनोदी भूमिकांपासून ते भावनिक व्यक्तिरेखांपर्यंत त्याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी छाप निर्माण केली आहे. सध्या तो चर्चेत आहे ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटामुळे, ज्यात त्याने एक वेगळी आणि प्रभावी भूमिका साकारली आहे. हा चित्रपट महेश मांजरेकर यांनी दिग्दर्शित केला असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिद्धार्थने पुन्हा एकदा आपली अभिनयकौशल्यं सिद्ध केली आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

लोकमत फिल्मीशी संवाद साधताना सिद्धार्थने सांगितलं, 'हे वर्ष माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटाचं सगळं श्रेय महेश सरांना जातं. हा सिनेमा फक्त मनोरंजनासाठी नाही, तर तो प्रबोधनात्मक आहे. भव्य-दिव्य सादरीकरण, जबरदस्त कंटेंट आणि सशक्त दिग्दर्शन यामुळे हा चित्रपट विशेष ठरणार आहे. माझी भूमिका लहान असली तरी ती खूप अर्थपूर्ण आहे. माझ्या वाढदिवसादिवशीच चित्रपटाचं पोस्टर प्रदर्शित झालं आणि त्यामुळे माझ्यासाठी हा दुहेरी आनंदाचा क्षण होता.'

सिद्धार्थ म्हणाला, 'मी विनोदी भूमिकांसाठी ओळखला जातो. पण या सिनेमात माझी भूमिका थोडी वेगळी आहे. तिचं संपूर्ण श्रेय महेश सरांना जातं. त्यांनीच हे पात्र डिझाइन केलं आणि मला त्यात बसवलं. त्यांनी माझ्यावर असा विश्वास दाखवला की मी विनोदाच्या चौकटीबाहेरही काहीतरी वेगळं करू शकतो. त्यांच्या या विश्वासामुळे माझ्यातील कलाकाराला नवीन दिशा मिळाली.' महेश मांजरेकरांविषयी बोलताना सिद्धार्थ भावनिक झाला. तो म्हणाला, 'महेश सर माझ्या आयुष्यातील खरे ‘बापमाणूस’ आहेत. हे शब्द मी मनापासून बोलतो. मला त्यांच्याबद्दल खूप आदरयुक्त भीती वाटते. कारण त्यांनी फक्त दिग्दर्शक म्हणून नाही, तर एक मार्गदर्शक म्हणून माझं आयुष्य घडवलं आहे. मी फिल्ममेकिंगचं औपचारिक शिक्षण घेतलेलं नाही, पण सरांसोबत काम करताना मी प्रत्यक्षात खूप काही शिकलो आहे.'

तो पुढे म्हणाला, ‘दे धक्का’ या चित्रपटापासून आमचा प्रवास सुरू झाला. त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं होतं ‘जेव्हा तू हसतोस, तेव्हा लोक हसतात आणि जेव्हा तू रडतोस, तेव्हा प्रेक्षकांचं मन हेलावून जातं’. ही त्यांची वाक्यं आजही माझ्या मनात आहेत. त्यांच्या चित्रपटांमधून मी अभिनयाचं शिस्तबद्ध शिक्षण घेतलं आहे.' महेश मांजरेकरांसोबत काम करताना आलेल्या आठवणी सांगताना सिद्धार्थ म्हणाला, “सरांनी मला ‘कुटुंब’, ‘लालबाग परळ’, ‘शिक्षणाचा आयचा घो’, ‘दे धक्का’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये वेगवेगळ्या भूमिका दिल्या. प्रत्येक वेळी त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि नव्या पद्धतीने मला सादर केलं. एखादा कलाकार त्यांना आवडतो म्हणून ते त्याला सिनेमात घेत नाहीत, तर त्या पात्राची योग्यताच पाहून घेतात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम करणं म्हणजे मोठी जबाबदारी आणि शिकण्याची संधी असते.'

सिद्धार्थने पुढे सांगितलं, 'ते नेहमी मला सांगतात, ‘चौकटीत अडकू नकोस, स्वतःला सतत नवीन रूपात सादर करत राहा’. म्हणूनच आज मी कोणतीही भूमिका आत्मविश्वासाने करू शकतो. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच मी एक परिपक्व अभिनेता म्हणून उभा राहिलो आहे. त्यांनी दिलेलं प्रेम, विश्वास आणि आधार हे माझ्यासाठी अनमोल आहेत.' शेवटी सिद्धार्थने नम्रपणे म्हटलं, 'महेश सर माझ्यासाठी केवळ दिग्दर्शक नाहीत, ते मार्गदर्शक, मित्र आणि वडीलधारे आहेत. त्यांच्या आयुष्यात येणं हे माझं भाग्य आहे. त्यांनी माझ्यातला कलाकार ओळखला आणि घडवला म्हणूनच मी आज इथपर्यंत पोहोचलो आहे.'

FAQ

सिद्धार्थ जाधव आणि महेश मांजरेकर यांनी एकत्र कोणते चित्रपट केले आहेत?

सिद्धार्थ जाधव आणि महेश मांजरेकर यांनी ‘दे धक्का’, ‘शिक्षणाचा आयचा घो’, ‘लालबाग परळ’, ‘कुटुंब’ आणि आता ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ अशा अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलं आहे.

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटात सिद्धार्थ जाधवची भूमिका कशी आहे?

या चित्रपटात सिद्धार्थची भूमिका लहान असली तरी महत्त्वाची आहे. त्याच्या मते, या भूमिकेतून त्याला विनोदी चौकटीबाहेर काहीतरी वेगळं साकारण्याची संधी मिळाली.

सिद्धार्थ जाधव महेश मांजरेकर यांना ‘बापमाणूस’ का म्हणतो?

सिद्धार्थच्या म्हणण्यानुसार, महेश मांजरेकर हे त्याचे मार्गदर्शक, शिक्षक आणि प्रेरणास्थान आहेत. त्यांनी नेहमीच त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याला कलाकार म्हणून घडवलं, म्हणून तो त्यांना आपल्या आयुष्यातील ‘खरे बापमाणूस’ म्हणतो.

About the Author
Tags:
Siddharth Jadhavactor director mahesh manjrekar#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

शाळेच्या आधी टपरीवर ‘हजेरी’! मराठी अभिनेत्याची कबुली घेत हो...

मनोरंजन