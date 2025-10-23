English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सिद्धार्थ जाधवचा भयानक लूक ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये चेहऱ्यावर क्रौर्य, नजरेत धार!

सिद्धार्थ जाधवचा भयानक लूक ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये; अभिनेत्याने सांगितलं   

Intern | Updated: Oct 23, 2025, 06:02 PM IST
सिद्धार्थ जाधवचा भयानक लूक ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये चेहऱ्यावर क्रौर्य, नजरेत धार!

Siddharth Jadhav's scary look in Punha Shivaji Raje Bhosale Marathi Movie: महेश वामन मांजरेकर दिग्दर्शित ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच प्रचंड उत्सुकता होती, आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या नव्या पोस्टरने ही उत्सुकता आणखीनच वाढवली आहे. या पोस्टरमध्ये लोकप्रिय अभिनेता सिद्धार्थ जाधवचा लूक उलगडण्यात आला असून, तो आतापर्यंतच्या कोणत्याही भूमिकेपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे.पोस्टरमध्ये सिद्धार्थच्या चेहऱ्यावर रक्त, जखमा, उरात धडकी भरवणारी नजर आणि क्रौर्य यांचे दर्शन होते. या लूकमुळे प्रेक्षकांमध्ये त्याची भूमिकेबाबतची आणि संपूर्ण चित्रपटाबाबतची उत्कंठा वाढली आहे. चाहत्यांना या भूमिकेतून सिद्धार्थची किती भव्य आणि भयानक भूमिका पाहायला मिळणार आहे, याची उत्सुकता आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सिद्धार्थ जाधवचा अनुभव

सिद्धार्थ जाधवने आपल्या भूमिकेबाबत सांगितले 'या भूमिकेबद्दल सांगायचं तर ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मधील माझी ही भूमिका माझ्या आजपर्यंतच्या कारकिर्दीतील सगळ्यात वेगळी आहे. या पात्रातील क्रुरता त्याच्या लूकमध्ये उतरवणं खूप गरजेचं होतं. माझ्या या लूकचं श्रेय पूर्णपणे महेश सरांन देतो. त्यांनी मला माझा एक फोटो पाठवायला सांगितला आणि त्यावर काम करून हा लूक तयार केला. जेव्हा मी हा लूक पाहिला, तेव्हा मी स्वतःच थक्क झालो. ‘असं मी दिसू शकतो का?’ असा प्रश्न मनात आला. अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वी कधीच केली नाही. परंतु महेश सरांवर माझा पूर्ण विश्वास असल्याने मीही या भूमिकेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सध्यातरी मी भूमिकेबाबत जास्त काही बोलू शकत नाही, पण मला खात्री आहे की प्रेक्षकांना माझं हे रूप नक्कीच आवडेल.' सिद्धार्थच्या या विधानातून त्याच्या भूमिकेतील गंभीरतेची आणि तयारीची झलक दिसते. त्याच्या या नव्या लूकमुळे प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

चित्रपट आणि कलाकार

द ग्रेट मराठा एंटरटेनमेंट, सत्य-सई फिल्म्स आणि क्रिझोल्हची निर्मिती असलेला हा चित्रपट झी स्टुडिओजच्या माध्यमातून 31 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. सिद्धार्थ बोडके छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटात विक्रम गायकवाड, शशांक शेंडे, मंगेश देसाई, पृथ्वीक प्रताप, रोहित माने, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी, सयाजी शिंदे आणि सिद्धार्थ जाधव हे मातब्बर कलाकार दिसणार आहेत. तसेच, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते बाल कलाकार त्रिशा ठोसर आणि भार्गव जगताप देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. चित्रपटाची कथा व पटकथा महेश मांजरेकर यांची, संवादलेखन सिद्धार्थ साळवी यांचे आहे, तर निर्मिती राहुल पुराणिक आणि राहुल सुगंध यांनी केली आहे.

प्रेक्षकांची उत्सुकता

सिद्धार्थ जाधवचा हा लूक आणि पोस्टर सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. प्रेक्षकांनी त्याच्या लूकची आणि भूमिकेची तुलना आधीच्या सर्व भूमिकांशी करताना पाहिली आहे. अनेकांनी म्हटले की, “हा लूक पाहून चित्रपटाची उत्कंठा आणखीनच वाढली आहे” तर काहींनी अभिनयाची प्रशंसा केली आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा सिद्धार्थ जाधवची कुशलता, विविध भूमिका साकारण्याची क्षमता आणि महेश मांजरेकरसह त्याचा कामाचा अनुभव समोर आला आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वीच प्रेक्षकांच्या मनात मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे, आणि 31 ऑक्टोबर रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होताच मोठा गाजावाजा होईल, अशी समीक्षकांची मते आहेत.

https://www.instagram.com/reel/DQJB7kKkXJM/?utm_source=ig_web_copy_link&...

FAQ
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये सिद्धार्थ जाधव कोणती भूमिका साकारत आहे?

सिद्धार्थ जाधव या चित्रपटात भयानक आणि क्रूर लूकसह एक महत्वाची भूमिका साकारत आहे, जी त्याच्या आतापर्यंतच्या कोणत्याही भूमिकेपेक्षा वेगळी आहे. पोस्टरमध्ये दिसलेल्या रक्त, जखमा आणि तीक्ष्ण नजरेतून त्याच्या पात्रातील गंभीरता दिसून येते.

हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ हा चित्रपट 31 ऑक्टोबरला झी स्टुडिओजच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

चित्रपटात आणखी कोणते कलाकार आहेत?

चित्रपटात विक्रम गायकवाड, शशांक शेंडे, मंगेश देसाई, पृथ्वीक प्रताप, रोहित माने, नित्यश्री ज्ञानलक्ष्मी, सयाजी शिंदे आणि सिद्धार्थ जाधव हे प्रमुख कलाकार आहेत. तसेच राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते बाल कलाकार त्रिशा ठोसर आणि भार्गव जगताप देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

About the Author
Tags:
Siddharth Jadhavpunha shivaji raje bhosle#bollywoodstars #entertainment #bollywoodcelebrity #bollywoodmovies #trendingnews

इतर बातम्या

Live मॅचमध्ये रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यरमध्ये वाद, स्टंप...

स्पोर्ट्स