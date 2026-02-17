सिद्धार्थ मल्होत्राला पितृशोक! भावुक पोस्ट लिहून शेअर केली दुःखद बातमी

बॉलीवूडच्या कॉरिडॉरमधून दुःखद बातमी येत आहे. "शेरशाह" अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा यांचे निधन झाले आहे. ते बऱ्याच काळापासून आजारी होते आणि 14 फेब्रुवारी रोजी त्यांचे निधन झाले. कियारा आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा सध्या त्यांच्या कुटुंबासह दिल्लीत आहेत. अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्राने भावुक पोस्ट शेअर करत याबाबत माहिती दिली आहे.
सिद्धार्थ मल्होत्राने स्वतः इंस्टाग्रामवर ही बातमी शेअर केली. अभिनेत्याने त्याच्या वडिलांसोबतचे अनेक फोटो शेअर केले आणि कॅप्शन दिले की, "ते असाधारण सत्य, सचोटी आणि संस्कृतीचे धनी होते. त्यांनी कधीही त्यांच्या मूल्यांपुढे झुकले नाहीत. त्यांनी आम्हाला कठोरपणाशिवाय शिस्तीत, अहंकाराशिवाय ताकदीने जगायला शिकवले. आयुष्याने त्यांची अनेक वेळा परीक्षा घेतली तरीही, ते नेहमीच सकारात्मक राहिले."
सिद्धार्थने पुढे लिहिले, "मर्चंट नेव्ही कॅप्टन म्हणून समुद्राचे नेतृत्व करण्यापासून ते शांत धैर्याने आजाराचा सामना करण्यापर्यंत, त्यांनी कधीही तडजोड केली नाही, कधीही त्यांची प्रतिष्ठा गमावली नाही." स्ट्रोकमुळे व्हीलचेअरवर अडकून पडूनही त्यांचा आत्मा उंचावला. "बाबा, तुमची प्रामाणिकता ही माझी वारसा आहे. तुमची शक्ती मला दररोज मार्गदर्शन करते. तुमची सकारात्मकता अजूनही आमच्या कुटुंबाला एकत्र ठेवते."
अभिनेत्याने पुढे लिहिले, "तुम्ही आम्हाला शांतपणे झोपेत सोडून गेलात, पण तुमच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी अगणित आहे. मी जो आहे तो तुमच्यामुळे आहे. आणि मी नेहमीच तुमचे नाव, तुमचे मूल्ये आणि तुमचा प्रकाश पुढे नेईन. बाबा, तुमच्यावर प्रेम आहे." सिद्धार्थच्या वडिलांचे १४ फेब्रुवारी रोजी निधन झाले, परंतु कुटुंबाने ही बातमी गुप्त ठेवली.
वडिलांच्या निधनाची बातमी कळताच, सिद्धार्थ आणि कियारा त्यांच्या कुटुंबासोबत राहण्यासाठी ताबडतोब दिल्लीला रवाना झाले. सिद्धार्थचे वडील सुनील मल्होत्रा यांचे निधन झाल्यानंतर, त्यांचे अंतिम संस्कार प्रसिद्धीपासून दूर, दिल्लीत शांतपणे पार पडले. वडिलांच्या निधनानंतर कुटुंबाला आधार देण्यासाठी आलेले सिद्धार्थ आणि कियारा अजूनही दिल्लीत आहेत. या कठीण काळात दोघेही कुटुंबासोबत खंबीरपणे उभे आहेत. सिद्धार्थला त्याच्या वडिलांच्या निधनाचे खूप दुःख आहे. अभिनेता त्याच्या खूप जवळचा होता. त्याचे वडील त्याचे आवडते नायक होते. त्याचे वडील त्याची प्रेरणा होते. त्याच्या वडिलांच्या सुनेने अभिनेत्याच्या प्रवासात आणि कारकिर्दीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
सिद्धार्थ मल्होत्राचे वडील सुनील मल्होत्रा हे मर्चंट नेव्हीमध्ये अधिकारी होते. त्यांना अर्धांगवायू झाला होता आणि ते बराच काळ व्हीलचेअरवर होते. त्यांचा मुलगा आणि सुने यांनी त्यांची उत्तम काळजी घेतली. सुनील कियारा आणि सिद्धार्थच्या लग्नाच्या रिसेप्शनला व्हीलचेअरवर पोहोचला होता आणि तो खूप आनंदी होता. "योद्धा" चित्रपटाच्या स्क्रीनिंगमध्ये तो अभिनेत्यासोबतही दिसले होते.