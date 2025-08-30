English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूरचा 'परम सुंदरी' हिट की फ्लॉप? पहिल्या दिवसाची कमाई किती?

Param Sundari Box Office Collection : 'परम सुंदरी' चित्रपटाने प्रदर्शित होताच पहिल्या दिवशी किती कमाई केली. जाणून घ्या सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 30, 2025, 05:47 PM IST
सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूरचा 'परम सुंदरी' हिट की फ्लॉप? पहिल्या दिवसाची कमाई किती?

Param Sundari Box Office Collection : सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि जान्हवी कपूरची प्रमुख भूमिका असलेला रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट ‘परम सुंदरी’ अखेर शुक्रवारी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झाला. हा चित्रबट इंटर–कल्चरल लव्ह स्टोरीवर आधारित असला तरी प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरला नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

काहींनी चित्रपटाचे कौतुक केले असले तरी बऱ्याच जणांना या कथेत काही नवीनपणा जाणवला नाही. मात्र सिद्धार्थ–जाह्नवीच्या ऑन–स्क्रीन जोडीची आणि त्यांच्या केमिस्ट्रीची स्तुती करण्यात आली. तरीदेखील हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा चमकू शकला नाही.

पहिल्याच दिवशी किती केली कमाई? 

इंडस्ट्री ट्रॅकर सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार, ‘परम सुंदरी’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी फक्त 7.25 कोटी रुपयांची कमाई केली. विशेष म्हणजे शुक्रवारी यासोबत दुसरा कोणताही मोठा चित्रपट रिलीज झाला नाही. तरीदेखील चित्रपटाने पहिल्या दिवशी खूपच कमी कमाई केली. 

बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी रोमँटिक चित्रपटांपैकी एक असलेल्या ‘सैयारा’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी तब्बल 21.5 कोटी रुपयांची कमाई केली होती. ‘सैयारा’ची गंभीर प्रेमकथा प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली होती. परंतु ‘परम सुंदरी’ हा एक हलका–फुलका रोमँटिक कॉमेडी चित्रपट असल्याने त्याची तुलना ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ आणि ‘टू स्टेट्स’सारख्या चित्रपटांशी केली जात आहे.

या चित्रपटांसोबत होतेय तुलना

मे महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या राजकुमार रावच्या ‘भूल चूक माफ’ या चित्रपटानेही पहिल्या दिवशी 7 कोटींची कमाई केली होती. त्याच धर्तीवर ‘परम सुंदरी’चे आकडेही जवळजवळ तसेच राहिले. ट्रेड रिपोर्ट्सनुसार, शुक्रवारी या चित्रपटाची एकूण ऑक्युपन्सी 12.92% इतकी होती. सकाळच्या शोची सुरुवात 8.19% ऑक्युपन्सीने झाली. दुपारी ती वाढून 11.45% झाली. संध्याकाळी प्रेक्षकांची संख्या आणखी वाढली आणि ऑक्युपन्सी 12.27% वर पोहोचली. रात्री मात्र मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक थिएटरमध्ये दाखल झाले आणि ऑक्युपन्सी 19.77% इतकी झाली.

अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या ट्रेंडवरून चित्रपट पहिल्या दिवशी साधारण 9 कोटी रुपयांचा गल्ला करेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात कमाई यापेक्षा कमी निघाली.

FAQ

1. ‘परम सुंदरी’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याचे दिग्दर्शक कोण आहेत?

‘परम सुंदरी’ हा चित्रपट 29 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रदर्शित झाला. याचे दिग्दर्शन तुषार जलोटा यांनी केले आहे, आणि निर्मिती दिनेश विजान यांच्या मॅडॉक फिल्म्सच्या बॅनरखाली झाली आहे.

2. ‘परम सुंदरी’ चित्रपटाची कथा काय आहे?

‘परम सुंदरी’ ही एक इंटर-कल्चरल रोमँटिक कॉमेडी आहे, जी दिल्लीतील पंजाबी मुलगा परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) आणि केरळची मुलगी सुंदरी (जान्हवी कपूर) यांच्या प्रेमकथेवर आधारित आहे. उत्तर आणि दक्षिण भारताच्या सांस्कृतिक फरकांमुळे उद्भवणारे हास्य, गलतफहमी, आणि भावनिक क्षण यात दाखवले आहेत.

3. ‘परम सुंदरी’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी किती कमाई केली?

इंडस्ट्री ट्रॅकर सॅकनिल्कच्या आकडेवारीनुसार, ‘परम सुंदरी’ने पहिल्या दिवशी (29 ऑगस्ट 2025) भारतात 7.25 कोटी रुपये नेट कमाई केली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Param Sundari Box Office Collection Day 1sidharth Malhotra janhvi Kapoor movie slow startParam Sundari box office collectionSidharth Malhotrajanhvi kapoor

इतर बातम्या

आशिया कपपूर्वी BCCI कडून MS Dhoni ला खास ऑफर? टीम इंडियाचा...

स्पोर्ट्स