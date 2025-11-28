कियारा सिद्धार्थच्या लेकीचं बारसं झालं बरं! पण नावाचा अर्थ काय?

Kiara Advani Doughter Name: लोकप्रिय सिने जोडप्यांपैकी एक असलेले कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. चाहते त्यांच्या मुलीची एक झलक पाहण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते. आता त्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. त्यांनी मुलीचा गोड फोटो आणि सोबत तिचे सुरेख नाव उघड केले आहे. कियारा आणि सिद्धार्थने एक खूप छान पोस्ट शेअर केली आहे.
मुलीचे नाव काय आहे?
कियाराने एक फोटो शेअर केला आहे ज्यामध्ये ती आणि सिद्धार्थ बाळाचे पाय धरून आहेत. बाळाने तेच मोजे घातले आहेत जे त्यांनी त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा करताना शेअर केले होते. कियाराने फोटोला भावनिक कॅप्शन दिले आहे, "आमच्या प्रार्थनांपासून, आमच्या मिठीपर्यंत, दैवी आशीर्वाद, आमची राजकुमारी. सरायाह मल्होत्रा."
पोस्ट एकदा पहाच
सिद्धार्थ आणि कियाराच्या या पोस्टवर चाहते लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव करत आहेत. 'शेरशाह' चित्रपटाच्या सेटवर सिद्धार्थ म्हलोत्रा आणि कियारा अडवाणी पेमात पडले, त्यानंतर 2023 मध्ये ते लग्नबंधनात अडकले.