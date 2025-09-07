SIIMA Awards 2025: अल्लू अर्जुनला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तर रश्मिकाला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार, पाहा संपूर्ण यादी

SIIMA Awards 2025: दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठा पुरस्कार सोहळा साउथ इंडियन इंटरनॅशनल मूव्ही अवॉर्ड्स 2025 शनिवारी दुबईत पार पडला. या सोहळ्यात तमिळ, तेलुगु, मल्याळम आणि कन्नड चित्रपटांमधील कलाकार एकत्र आले होते.
तेलुगु चित्रपट ‘पुष्पा 2: द रूल’ ने या सोहळ्यात मोठी कामगिरी केली. अल्लू अर्जुनला सर्वोत्कृष्ट अभिनेता तर रश्मिका मंदानाला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री या पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. चित्रपटाने आपल्या दमदार कथानक आणि अभिनयासाठी चाहत्यांची मने जिंकली.
तर दुसरीकडे प्रभास आणि अमिताभ बच्चन यांच्या ‘कल्कि 2898 एडी’ ला देखील मोठे यश मिळाले. अमिताभ बच्चन यांना सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता तर अन्ना बेनला सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री म्हणून सन्मानित करण्यात आले. या चित्रपटाने विज्ञानकथानक आणि भव्य दृश्यांसाठी चाहत्यांचा प्रतिसाद मिळवला.
• सर्वोत्कृष्ट चित्रपट – कल्कि 2898 एडी
• सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक – सुकुमार (पुष्पा 2: द रूल)
• सर्वोत्कृष्ट अभिनेता – अल्लू अर्जुन (पुष्पा 2: द रूल)
• सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री – रश्मिका मंदाना (पुष्पा 2: द रूल)
• सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक (क्रिटिक्स) – प्रशांत वर्मा (हनुमान)
• सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (क्रिटिक्स) – तेजा सज्जा (हनुमान)
• सर्वोत्कृष्ट खलनायक – कमल हासन (कल्कि 2898 एडी)
• सर्वोत्कृष्ट डेब्यू अभिनेत्री – पंखुड़ी गिडवानी (लव मौली), भाग्यश्री बोरसे (मिस्टर बच्चन)
• सर्वोत्कृष्ट डेब्यू अभिनेता – संदीप सरोज (समिति कुरोलु)
• सर्वोत्कृष्ट छायालेखक – रत्नावेलु (देवरा)
• सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेता – सत्या (मथु वधालारा 2)
• सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (क्रिटिक्स) – मीनाक्षी चौधरी (लकी बास्कर)
• सर्वोत्कृष्ट डेब्यू दिग्दर्शक – नंद किशोर (35 ओका चिन्ना कथा)
• सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता – अमिताभ बच्चन (कल्कि 2898 एडी)
• सर्वोत्कृष्ट गायक – शंकर बाबू (फीलिंग्स – पुष्पा 2: द रूल)
• सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री – अन्ना बेन (कल्कि 2898 एडी)
• सर्वोत्कृष्ट संगीतकार – देवी श्री प्रसाद (पुष्पा 2: द रूल)
• सर्वोत्कृष्ट गायिका – शिल्पा राव (चुट्टमल्ले – देवरा)
SIIMA Awards 2025 ने दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील विविधतेचा आणि सर्जनशीलतेचा एक अद्भुत मेळ साधला. अभिनय, कथा, संगीत आणि तांत्रिक क्षेत्रातील उत्कृष्टतेला मिळालेल्या या पुरस्कारांमुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला. ‘पुष्पा 2’ आणि ‘कल्कि 2898 एडी’ सारख्या चित्रपटांनी आपल्या दमदार कामगिरीने नव्या मानकांची नोंद केली आहे.