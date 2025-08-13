रजनीकांतचा चाहता, 'कुली'चित्रपट पाहण्यासाठी कंपनी ठेवली बंद, कर्मचाऱ्यांना मोफत तिकिटे अन् दिलं जेवण

Coolie: तामिळ सुपरस्टार रजनीकांतच्या आगामी ‘कुली’ सिनेमाची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध कलाकार असणारा हा बिग-बजेट सिनेमा 14 ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार असून या चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे.
या चित्रपटात रजनीकांत मुख्य भूमिकेत असणार आहेत. त्यासोबतच मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, सुपरस्टार नागार्जुन, सत्यराज, साउथ इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय कलाकार सौबीन साहीर, तसेच श्रुती हसन, उपेंद्र राव हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. ‘विक्रम’ आणि ‘लिओ’ सारख्या हिट चित्रपटांचे दिग्दर्शन करणारे लोकेश कनगराज ‘कुली’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन करत आहेत.
विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या निमित्ताने बॉलिवूडचा सुपरस्टार आमिर खान साउथ इंडस्ट्रीत पदार्पण करत आहे. त्यामुळे आमिर खान आणि रजनीकांत यांना एकत्र मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये वेगळाच उत्साह बघायाला मिळत आहे.
‘कुली’ची लोकप्रियता केवळ भारतापुरतीच मर्यादित नाही तर परदेशातही मोठ्या प्रमाणात या चित्रपटाचे चाहते आहेत. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे सिंगापूरमधील फार्मर कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडने घेतलेला अनोखा निर्णय. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या नोटिसनुसार, कंपनीने 14 ऑगस्ट रोजी कर्मचाऱ्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे.
केवळ सुट्टीच नव्हे तर सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘कुली’ सिनेमाची तिकिटे देखील मोफत दिली आहेत. तसेच या चित्रपटाचा शो संपल्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना जेवणाचीही खास सोय केली आहे. या निर्णयामुळे कंपनीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून रजनीकांत यांच्या क्रेझचं हे एक वेगळं उदाहरण ठरलं आहे.
‘कुली’ हा चित्रपट 14 ऑगस्ट रोजी जगभरात प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटामध्ये प्रसिद्ध कलाकार आहेत. लोकेश कनगराजचं दमदार दिग्दर्शन आणि रजनीकांतसोबत आमिर खानची पहिली जुगलबंदी यामुळे हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर नवा इतिहास रचेल अशी प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे.
