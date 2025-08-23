Altaf Raja: 90च्या दशकात अनेक सुपरहिट गाणी देणारे गायक अल्ताफ राजा हे त्या काळात घराघरात पोहोचलेलं नाव होतं.

अल्ताफ राजांचा जन्म 15 ऑक्टोबर 1967 रोजी महाराष्ट्रातील नागपूर येथे झाला. त्यांच्या आई-वडिलांना मुलाने शिक्षण घेऊन यशस्वी व्हावं असं वाटत होतं. त्यामुळे पुढील शिक्षणासाठी अल्ताफ हे मुंबईत आले. मात्र शिक्षणात त्यांचा रस नसल्यानं पाचवीतूनच ते परत घरी गेले. त्यानंतर त्यांचा प्रवेश मुंबईतील अँटोनियो डिसूझा स्कूल मध्ये झाला. या शाळेत राज कपूरसारख्या दिग्गजांनी शिक्षण घेतलं होतं. तरीही अल्ताफ इथेही फारसं शिक्षण घेऊ शकले नाहीत. त्यांनी नववीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं आणि मग परत घरी गेले.
शिक्षणात मन न लागल्याने पालकांनी त्यांना शिलाई क्लासमध्ये टाकलं, पण तिथेही त्यांचं मन लागलं नाही. शेवटी एका दिवशी त्यांनी आईला सांगितलं की त्यांना संगीत शिकायचं आहे. मग त्यांनी हार्मोनियम शिकायला सुरुवात केली आणि आईसोबत कव्वाली गायन सादर करू लागले. त्यानंतर देशभरात स्टेज कार्यक्रम करायला सुरुवात केली.
1990 च्या दशकात त्यांचा पहिला अल्बम रिलीज झाला. या अल्बममधील 'तुम तो ठहरे परदेसी' हे गाणं अल्ताफ राजा यांच्या करिअरचं टर्निंग पॉइंट ठरलं. हे गाणं भारतातील सर्वाधिक विक्री झालेलं सोलो अल्बम ठरलं. त्याची लोकप्रियता एवढी होती की त्याचं नाव थेट गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंदवलं गेलं. या गाण्याने अल्ताफ रातोरात स्टार झाले आणि मोठ्या गायकांच्या रांगेत त्यांचं नाव घेतलं जाऊ लागलं. अल्ताफ यांचे वडील स्वतःही कव्वाली गायक होते. त्यांच्याच प्रभावातून अल्ताफ मोठे झाले, मात्र त्यांनी कव्वालीला वेगळ्या ढंगात सादर करून श्रोत्यांची मनं जिंकली.
मात्र नंतर अल्ताफ हळूहळू इंडस्ट्रीपासून दूर गेले. तरी 2021 मध्ये एमएक्स प्लेअरवरील 'इंदौरी इश्क' या वेब सीरिजसाठी त्यांनी आपला आवाज दिला होता. अलीकडेच त्यांनी 'सोनू तने मारा पर भरोसा नै के' (Sonu Tane Mara Par Bharoso nai ke) या गुजराती चित्रपटासाठी गुजराती भाषेत पहिली कव्वाली गायली. माध्यमांच्या माहितीनुसार, अल्ताफ राजा आजही मुंबईतील मोहम्मद अली रोड परिसरात वास्तव्यास आहेत. ते आज प्रसिद्ध गायक असले तरीही त्यांचे राहणीमान अगदी साधे आहे.
FAQ
अल्ताफ राजांचा जन्म कधी आणि कुठे झाला?
अल्ताफ राजांचा जन्म १५ ऑक्टोबर १९६७ रोजी महाराष्ट्रातील नागपूर येथे झाला.
प्ल्ताफ राजांच्या करिअरचा टर्निंग पॉइंट कोणता गाणं ठरलं?
१९९० च्या दशकात प्रदर्शित झालेलं ‘तुम तो ठहरे परदेसी’ हे गाणं त्यांच्या करिअरचं सर्वात मोठं टर्निंग पॉइंट ठरलं. हे भारतातील सर्वाधिक विक्री झालेलं सोलो अल्बम असून त्याची नोंद गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये झाली आहे.
सध्या अल्ताफ राजा कुठे राहतात?
सध्या अल्ताफ राजा मुंबईतील मोहम्मद अली रोड परिसरात राहतात. ते अजूनही साधं राहणीमान जगतात.