Marathi News
गायक दिलजीत दोसांझला खालिस्तानी दहशतवाद्यांकडून धमकी! अमिताभ बच्चन ठरले कारणीभूत

खलिस्तानी दहशतवाद्यांकडून बॉलिवूड आणि पंजाबी गायक गायक दिलजीत दोसांझ याला धमकी मिळाली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Oct 29, 2025, 01:17 PM IST
गायक दिलजीत दोसांझला खालिस्तानी दहशतवाद्यांकडून धमकी! अमिताभ बच्चन ठरले कारणीभूत
(Photo Credit : Social Media)

Diljit Dosanjh : अमेरिकेतील खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या भारतविरोधी संघटनेने - सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने 1 नोव्हेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये होणारा गायक दिलजीत दोसांझचा कार्यक्रम बंद पडण्याची धमकी दिली आहे. धमकी देताना एसएफजेने म्हंटले की, 'बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांचे चरण स्पर्श करून दिलजीतने 1984 च्या शीख नरसंहारातील प्रत्येक पीडित, प्रत्येक विधवा आणि प्रत्येक अनाथाचा अपमान केला आहे.  तेव्हा नेमकं प्रकरण काय आणि अमिताभ बच्चन दिलजीतला मिळालेल्या धमकीसाठी कारणीभूत का ठरले याबाबत जाणून घेऊयात.

गायक दिलजीत दोसांझच्या कार्यक्रमावर बंदी घालणाऱ्या संघटनेने आरोप केला होता की,  बिग बी यांनी 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी 'खून के बदले खून' या नरसंहाराच्या घोषणेसह भारतीय जमावाला सार्वजनिकपणे भडकावले होते. या घोषणे संदर्भात असा दावा करण्यात आला होता की यामुळे लोक भडकले आणि भारतातील जवळपास 30,000 शीख पुरुष, महिला आणि लहान मुलं मारली गेली. दहशतवादी पन्नूने निवेदनात म्हटले की, 'ज्यांच्या शब्दांनी नरसंहाराचा कट रचला होता, त्यांच्या पायांना स्पर्श करून गायक दिलजीत दोसांझने 1984 च्या शीख नरसंहारातील प्रत्येक पीडित, प्रत्येक विधवा आणि प्रत्येक अनाथाचा अपमान केला आहे'. दिलजीत काही दिवसांपूर्वी केबीसीच्या मंचावर गेला होता. यावेळी त्याने आदर म्हणून अमिताभ बच्चन यांचे चरणस्पर्श केले होते. योगायोगाने, अकाल तख्त साहिबने 1 नोव्हेंबर हा दिवस "शीख नरसंहार स्मृतिदिन" म्हणून घोषित केला आहे. या धमकीवर दिलजीतने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 

सिख फॉर जस्टिसवर लागलाय बॅन : 

SFJ ने आपल्या एसएफजे ही बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) देशविरोधी कारवायांसाठी बंदी घातलेली संघटना आहे. गृह मंत्रालयाच्या मते, एसएफजे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि अखंडतेसाठी हानिकारक आहे. मंत्रालयाने यापूर्वी म्हटले होते की एसएफजे पंजाब आणि इतरत्र देशविरोधी आणि विध्वंसक कारवायांमध्ये सहभागी आहे आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला बाधा पोहोचवण्याचा त्यांचा हेतू आहे. 

कपिल शर्मा आणि त्याच्या पत्नीने कॅनडामध्ये 'Kaps cafe' नावाने एक आलिशान कॅफे उघडलं.बिष्णोई गॅंगने आतापर्यंत तीन वेळा त्याच्या या कॅफेवर गोळीबार केला आहे. सलमान खानला सुद्धा यापूर्वी बिष्णोई गॅंगकडून जीवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. 

FAQ : 

सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ने दिलजीत दोसांझच्या कार्यक्रमावर धमकी का दिली?
उत्तर: SFJ ने १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ऑस्ट्रेलियातील दिलजीत दोसांझच्या कॉन्सर्टला बंद करण्याची धमकी दिली आहे. कारण, दिलजीतने बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन यांचे पाय धरले, ज्यामुळे १९८४ च्या शीख नरसंहारातील पीडितांच्या स्मृतीचा अपमान झाल्याचा आरोप SFJ ने केला आहे. SFJ चे नेते गुरपतवंत सिंग पन्नू यांनी म्हटले की, हे कृत्य प्रत्येक पीडित, विधवा आणि अनाथाचा अपमान आहे.

 अमिताभ बच्चन यांच्याशी १९८४ च्या शीख नरसंहाराचा काय संबंध आहे?
उत्तर: SFJ च्या दाव्यानुसार, अमिताभ बच्चन यांनी ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी 'खून के बदले खून' अशी घोषणा देऊन लोकांना भडकावले, ज्यामुळे शीख नरसंहार झाला आणि अंदाजे ३०,००० शीख मारले गेले. मात्र, हे दावे वादग्रस्त आहेत आणि अमिताभ बच्चन यांनी यापूर्वी अशा आरोपांचा खंडन केला आहे. १ नोव्हेंबर हा दिवस अकाल तख्त साहिबने "शीख नरसंहार स्मृतिदिन" म्हणून घोषित केला आहे.

 SFJ ही संघटना काय आहे आणि तिच्यावर का बंदी आहे?
उत्तर: सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) ही अमेरिकेतील खलिस्तानी दहशतवादी संघटना आहे, जी भारतविरोधी कारवाया करते. भारत सरकारने तिला यूएपीए (बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत बंदी घातली आहे. गृह मंत्रालयानुसार, SFJ देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि अखंडतेसाठी धोका आहे; ती पंजाब आणि इतरत्र विध्वंसक कारवाया करते आणि भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देते.

 

 

