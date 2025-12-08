English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लाईव्ह कॉन्सर्टमध्ये कनिका कपूरसोबत एका व्यक्तीने केलं घाणेरडं कृत्य, प्रेक्षक संतापले, व्हिडीओ व्हायरल

प्रसिद्ध गायिका कनिका कपूरचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक अनोळखी व्यक्ती तिच्यासोबत गैरवर्तन केल्याचं दिसत आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 8, 2025, 05:23 PM IST
Kanika Kapoor : बॉलिवूडची लोकप्रिय गायिका कनिका कपूर पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर तिचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये तिच्या लाइव्ह परफॉर्मन्सदरम्यान स्टेजवर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. 

परफॉर्म करत असताना एक अनोळखी व्यक्ती अचानक स्टेजवर धावत आला आणि कनिकाला उचलण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना पाहून प्रेक्षकांनाही धक्का बसला. मात्र, तेथे असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून कनिकाला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला. 

काय घडलं नेमकं स्टेजवर?

मेघालयमध्ये सुरू असलेल्या मे-गोंग फेस्टिव्हलमध्ये कनिका कपूर परफॉर्म करत होती. तिच्या परफॉर्मन्सचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. त्यात दिसतं की कनिका गाणं गात असताना एक अनोळखी व्यक्ती थेट स्टेजवर उडी मारते आणि आधी तिच्या पायांना पकडून तिला उचलण्याचा प्रयत्न करते. त्यानंतर ती तिच्या खांद्यांनाही धरून तिला आपल्याकडे ओढू लागते.

अचानक झालेल्या या हल्ल्यासारख्या कृतीमुळे कनिका काही क्षणासाठी गोंधळलेली दिसली. ती स्पष्टपणे घाबरलेलीही होती, मात्र तिने लगेच स्वतःला सावरले आणि मागे सरकली.

सुरक्षा रक्षकांकडून तातडीने कारवाई

ही संपूर्ण घटना काही सेकंदांत घडली. कनिकाच्या आसपासची सिक्युरिटी टीम ताबडतोब सक्रिय झाली आणि त्या घुसखोर व्यक्तीला पकडून स्टेजवरून खाली उतरवलं. या घटनेमुळे मोठा अपघात टळला.

सध्या या व्यक्तीविरोधात कोणती कायदेशीर कारवाई झाली आहे का याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, या व्हिडिओनंतर कलाकारांच्या सुरक्षेवरून मोठं वादळ उठलं आहे. अनेक चाहत्यांनी आयोजकांवर टीका करत कठोर सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची मागणी केली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कनिका कपूरने उघड केला होता इंडस्ट्रीतील शोषणाचा मुद्दा

काही दिवसांपूर्वीच कनिका कपूरने प्लेबॅक गायकांच्या कमाईबद्दल मोठा खुलासा केला होता. उर्फी जावेदसोबतच्या संभाषणात तिने सांगितलं की तिला तिच्या सुरुवातीच्या प्रोजेक्ट्ससाठी केवळ 101 रुपये मानधन मिळालं होतं.

तिने हेही सांगितलं की भारतातील अनेक मोठ्या गायकांना मिळायला हवी तितकी रॉयल्टी, पब्लिशिंग राइट्स आणि योग्य कमाई मिळत नाही.  या स्टेजवरील घटनेनंतर सोशल मीडियावर कनिकासाठी सहानुभूती आणि आयोजकांवर संताप अशा दोन्ही प्रतिक्रिया दिसत आहेत. अनेकांनी म्हटलं की, 'स्टार कलाकारांना सतत अशा धोक्याचा सामना करावा लागू नये. सुरक्षा हीच प्राथमिकता असली पाहिजे'.

FAQ

1. कनिका कपूरसोबत नेमकी कोणती घटना घडली?

मेघालयमधील मे-गोंग फेस्टिव्हलमध्ये परफॉर्म करत असताना एक अनोळखी व्यक्ती अचानक स्टेजवर चढली आणि कनिका कपूरला जबरदस्तीने उचलण्याचा प्रयत्न केला.

2. ही घटना कधी आणि कुठे घडली?

ही घटना मेघालयमध्ये चालू असलेल्या मे-गोंग फेस्टिव्हलदरम्यान घडली.

3. त्या व्यक्तीने नेमकं काय केलं?

त्या घुसखोराने कनिकाच्या पायांना पकडून तिला उचलण्याचा आणि नंतर खांद्यांनी धरून ओढण्याचा प्रयत्न केला.

