ब्रिटिशांसाठी केली गांजाची शेती, पडले तेच नाव, आज आहे प्रसिद्ध गायक, गायली 800 गाणी

इंडस्ट्रीमधील असा एक गायक ज्याच्या नावावर आहे 800 गाण्यांचा विक्रम. पण हा गायक ब्रिटिशांसाठी गांजा पिकवत होता.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 23, 2025, 02:26 PM IST
Singer Kunal Ganjawala: बॉलिवूडमधील ‘चन्ना वे’, ‘सलामे’, ‘ओ हुमदुम सोनियो रे’, ‘तौबा तौबा’, ‘दिल ना दिया’ यांसारखी हिट गाणी ऐकली की ज्यांची आठवण सर्वप्रथम येते, त्या आवाजाचे जादूगार म्हणजे लोकप्रिय गायक कुणाल गांजावाला. त्यांच्या मधुर आवाजाइतकेच त्यांचे वेगळे आणि लक्षवेधी आडनाव ‘गांजावाला’ही लोकांमध्ये कायमच चर्चेचा विषय ठरत आले आहे. अलीकडेच त्यांनी एका पॉडकास्टमध्ये आपल्या या आडनावामागील खरा इतिहास उलगडून मोठा खुलासा केला.

कुणाल यांनी सांगितले की सोशल मीडिया असो किंवा प्रत्यक्ष भेट अनेक लोक त्यांच्याशी बोलताना सर्वप्रथम त्यांच्या आडनावासंबंधी प्रश्न विचारतात. अखेर त्यांनी एका मीडिया पॉडकास्टदरम्यान या नावामागील खरी कथा सांगितली. त्यांनी उघड केले की त्यांचे आडनाव 'गांजावाला' हे तसेच पडलेले नाही. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात त्यांच्या कुटुंबाचा पारंपरिक व्यवसाय औषधोपचारासाठी लागणाऱ्या गांजाच्या शेतीशी संबंधित होता. हे काम पूर्ण सरकारी परवानगीने केले जात असे.

गांजाची शेती आणि ब्रिटिश सरकारशी असलेले संबंध

कुणाल म्हणाले, 'आमचे पूर्वज गांजाची शेती करत आणि त्याचे सर्व उत्पादन थेट सरकारला देत. त्यावेळी हा अधिकृत व्यवसाय होता.' त्यांच्या वडिलांनी त्यांना सांगितले होते की, या कामाच्या बदल्यात ब्रिटिश सरकार त्यांच्या पूर्वजांना कर माफ करत असे. एवढेच नाही तर कुटुंबाला ‘राव साहेब’ अशी एक विशेष ओळखही दिली गेली होती.

ब्रिटिश लोक याचा वापर करून कॅन्सर रुग्णांसाठी अफू-आधारित औषधी इंजेक्शन तयार करत असत. कुणाल यांनी पुढे सांगितले की त्यांचे पूर्वज 1942 पर्यंत या व्यवसायात होते. मात्र, महात्मा गांधींनी ‘क्विट इंडिया मूवमेंट’दरम्यान देशवासीयांना आत्मनिर्भर व्हा असा संदेश दिल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबाने हा व्यवसाय सोडण्याचा निर्णय घेतला. देशातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून त्यांनी हा पारंपरिक व्यवसाय पूर्णपणे बंद केला आणि नव्या मार्गाचा स्वीकार केला.

नवीन व्यवसाय

गांजाच्या शेतीतून बाहेर पडल्यावर त्यांच्या कुटुंबाने स्टील फर्निचर बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केला. हळूहळू हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय बनला. मात्र, जुन्या व्यवसायाची परंपरा थांबली तरी ‘गांजावाला’ हे नाव तसेच टिकून राहिले.

आजपर्यंत 800 हून अधिक गाणी गाऊन बॉलिवूडमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या कुणाल गांजावालांनी या कथेमुळे अनेकांचे गैरसमज दूर केले आहेत.

