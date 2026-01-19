'आता बस्सं! ... कदाचित मी पुन्हा भेटणारही नाही' नेहा कक्करच्या Deleted पोस्टचा नेमका अर्थ काय?

Neha Kakkar Post: 'मिले तुम हमको', 'दिलबर', 'माही वे' अशी एकापेक्षा एक गाणी गाणाऱ्या नेहा कक्कडने चाहत्यांच्या मनात घर केले आहे. टॉप गायिकांच्या रांगेत असलेली नेहा कक्कर कायम चर्चेत असते. आता देखील तिच्याबद्दल जोरदार चर्चा रंगत आहेत. पण तिच्याविषयीची चर्चेत असलेली ही बातमी जरा चित्ताजनक आहे. गायीकेने काही तासांपुर्वीच तिच्या इंन्साटग्राम हेंडलवर एक पोस्ट आणि स्टोरी शेअर केली. नेहा कक्करच्या 'या' पोस्टामागचा नेमका अर्थ काय?
नेहाची धक्कादायक पोस्ट
काही वर्षांपुर्वीच सर्वात जास्त सर्च केल्या जाणाऱ्या गायीकांपैकी एक असलेली नेहा कक्करच्या एका पोस्टने चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तिने थोड्याच वेळेत ती पोस्ट इंस्टाग्राम हेंडलवरुन डिलीट केली मात्र त्या पोस्टमध्ये काही चिंत्ताजनक लिहीलं होतं.
डिलीट केल्या इंस्टा स्टोरी आणि पोस्ट मध्ये नेहाने लिहीलं होतं 'आता सगळ्या जवाबदाऱ्यांपासून मुक्त होण्याची वेळ आली आहे. काम, रिलेशनशिप, फेम या सगळ्यांपासूनच मला लांब जायचं आहे... कदाचित मी परत येईन की नाही... आणि हो पापाराझींनी माझे फोटो काढू नका. मी विनंती करते किमान माझ्यासाठी इतकं तरी करा...'
डिलीट केलेली इंस्टाग्राम स्टोरी
डिलीट होण्याआधी ज्यांनीपण तिची स्टोरी पाहिली त्यांना धक्काच बसला आहे. त्यांना प्रश्न पडत आहे की तिला नेमकं काय झालंय?
नेहाचा टॉपची गायक होण्यापर्यंतचा संघर्ष
नेहाने अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. नेहाला तिच्या गाण्यांसाठी अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत. वयाच्या चौध्या वर्षी तिने गायला सुरुवात केली होती. देवीच्या जागरणात ती गायची. नेहा कक्करने इंडियन आयडॉल या सिंगिंग रिॲलिटी शोमधून तिच्या करिअरची सुरुवात केली. 2006 मध्ये ती या शोमध्ये सहभागी झाली होती पण ती विजेती होऊ शकली नाही. नेहा कक्कर 2014 मध्ये 'कॉमेडी सर्कस के तानसेन'चा भाग बनली होती.