Marathi News
  • मनोरंजन
  • आता बस्सं! ... कदाचित मी पुन्हा भेटणारही नाही नेहा कक्करच्या Deleted पोस्टचा नेमका अर्थ काय?

Neha Kakkar: लोकप्रिय गायीका नेहा कक्करने अवघ्या काही तासांपुर्वीच तिच्या इंन्साटग्राम हेंडलवर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिनं धक्कायदाय माहिती दिली होती, तिची ही पोस्ट ज्यांनी पाहिली ते नेहा कक्करच्या 'या' पोस्टामागचा नेमका अर्थ काय? हाच विचार करत आहेत.

प्रिती वेद | Updated: Jan 19, 2026, 03:54 PM IST
Neha Kakkar Post:  'मिले तुम हमको', 'दिलबर', 'माही वे' अशी एकापेक्षा एक गाणी गाणाऱ्या नेहा कक्कडने चाहत्यांच्या मनात घर केले आहे. टॉप गायिकांच्या रांगेत असलेली नेहा कक्कर कायम चर्चेत असते. आता देखील तिच्याबद्दल जोरदार चर्चा रंगत आहेत. पण तिच्याविषयीची चर्चेत असलेली ही बातमी जरा चित्ताजनक आहे. गायीकेने काही तासांपुर्वीच तिच्या इंन्साटग्राम हेंडलवर एक पोस्ट आणि स्टोरी शेअर केली.  नेहा कक्करच्या 'या' पोस्टामागचा नेमका अर्थ काय?

नेहाची धक्कादायक पोस्ट
काही वर्षांपुर्वीच सर्वात जास्त सर्च केल्या जाणाऱ्या गायीकांपैकी एक असलेली नेहा कक्करच्या एका पोस्टने चाहत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तिने थोड्याच वेळेत ती पोस्ट इंस्टाग्राम हेंडलवरुन डिलीट केली मात्र त्या पोस्टमध्ये काही चिंत्ताजनक लिहीलं होतं.

डिलीट केल्या इंस्टा स्टोरी आणि पोस्ट मध्ये नेहाने लिहीलं होतं 'आता सगळ्या जवाबदाऱ्यांपासून मुक्त होण्याची वेळ आली आहे. काम, रिलेशनशिप, फेम या सगळ्यांपासूनच मला लांब जायचं आहे... कदाचित मी परत येईन की नाही... आणि हो पापाराझींनी माझे फोटो काढू नका. मी विनंती करते किमान माझ्यासाठी इतकं तरी करा...'

डिलीट केलेली इंस्टाग्राम स्टोरी

kakkarpost

डिलीट होण्याआधी ज्यांनीपण तिची स्टोरी पाहिली त्यांना धक्काच बसला आहे. त्यांना प्रश्न पडत आहे की तिला नेमकं काय झालंय?

नेहाचा टॉपची गायक होण्यापर्यंतचा संघर्ष

नेहाने अनेक बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये गाणी गायली आहेत. नेहाला तिच्या गाण्यांसाठी अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत. वयाच्या चौध्या वर्षी तिने गायला सुरुवात केली होती. देवीच्या जागरणात ती गायची. नेहा कक्करने इंडियन आयडॉल या सिंगिंग रिॲलिटी शोमधून तिच्या करिअरची सुरुवात केली. 2006 मध्ये ती या शोमध्ये सहभागी झाली होती पण ती विजेती होऊ शकली नाही. नेहा कक्कर 2014 मध्ये 'कॉमेडी सर्कस के तानसेन'चा भाग बनली होती.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Singer Neha KakkarNeha Kakkar Latest Instagram PostNeha Kakkar Story factsSinger Neha Kakkar Latest Instagram Post And Story factsmarathi news

