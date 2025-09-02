प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडेंचा घटस्फोट, 17 वर्षाचा संसार मोडला

Rahul Deshpande Divorce: प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे आणि त्यांची पत्नी नेहा देशपांडे यांनी लग्नाच्या 17 वर्षानंतर विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. राहुल देशपांडे आणि नेहा देशपांडे यांनी नेहमी त्यांचं खासगी आयुष्य प्रसिद्धीच्या झोतापासून दूर ठेवलं. आपण विभक्त होत असल्याचं जाहीर करण्यापूर्वी त्यांनी जवळच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना याची माहिती दिली होती. भारताच्या शास्त्रीय संगीतात आदराने नाव घेतलं जाणाऱ्या राहुल देशपांडे यांनी फेसबुक पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली.
राहुल देशपांडे यांनी पोस्टमध्ये विभक्त होण्यामागील कारणे सार्वजनिकरित्या उघड केलेली नाहीत. मात्र मुलीच्या भविष्यासाठी एकमेकांप्रती आदर आणि समजूतदारपणा राखण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचं सांगितलं आहे. त्यांनी कायदेशीर वाद किंवा मतभेद नोंदवलेले नाहीत.
राहुल देशपांडे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, “प्रिय मित्रांनो, तुम्ही प्रत्येकजण माझ्या प्रवासाचा तुमच्या पद्धतीने अर्थपूर्ण भाग राहिला आहात आणि म्हणूनच मी तुमच्यासोबत एक वैयक्तिक आणि महत्त्वाची अपडेट शेअर करू इच्छितो. मी तुमच्यापैकी काहींना ही गोष्ट आधीच सांगितली आहे. 17 वर्षांच्या लग्नानंतर आणि असंख्य आठवणींनंतर, नेहा आणि मी परस्पर वेगळे झालो आहोत आणि स्वतंत्रपणे आमचे जीवन सुरू ठेवत आहोत. सप्टेंबर 2024 मध्ये आम्ही कायदेशीर पद्धतीने मैत्रीपूर्णपणे वेगळे झालो आहोत".
त्यांनी पुढे लिहिलं आहे की, “मी बदलाची ही प्रक्रिया खासगीपणे पूर्ण करण्यासाठी, तसंच सर्वकाही विचारपूर्वक व्यवस्थापित केले आहे याची खात्री करण्यासाठी, विशेषतः आमची मुलगी रेणुका हिच्या हितासाठी ही माहिती देण्यापूर्वी वेळ घेतला. ती माझी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि मी नेहासोबत तिचे अतूट प्रेम, पाठिंबा आणि स्थिरतेसह सह-पालकत्व करण्यास वचनबद्ध आहे".
आमच्या दोघांच्या आयुष्यातील हा नवा अध्याय असला तरी, पालक म्हणून आमचं नातं आणि आम्ही एकमेकांबद्दल असलेला आदर अजूनही मजबूत आहे. या काळात आमच्या गोपनीयतेबद्दल आणि निर्णयाबद्दल तुम्ही समजून घेतल्याबद्दल आणि आदर केल्याबद्दल मी खरोखर आभारी आहे असंही त्यांनी अखेरीस म्हटलं आहे.
राहुल देशपांडे यांच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांना पाठिंबा आणि पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. राहुल आणि नेहा दोघांनाही त्यांच्या पुढील प्रवासात शांतता आणि आनंद मिळो अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या आहेत.
राहुल देशपांडे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक आणि अभिनेते आहेत. 'मी वसंतराव' या चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयासाठी त्यांना अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत, ज्यामध्ये राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, फिल्मफेअर पुरस्कार मराठी आणि महाराष्ट्र राज्य चित्रपट पुरस्कार यांचा समावेश आहे. राहुल देशपांडे हे दिग्गज गायक पंडित वसंतराव देशपांडे यांचे नातू आहेत. राहुल देशपांडे यांचा जन्म 10 ऑक्टोबर 1979 रोजी पुणे, महाराष्ट्र येथे झाला.
FAQ
१. राहुल देशपांडे कोण आहेत?
राहुल देशपांडे हे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक, अभिनेते आणि संगीत दिग्दर्शक आहेत. ते किराणा घराण्याच्या शास्त्रीय संगीत परंपरेचे वारसदार असून, पं. भीमसेन जोशी यांचे नातू आणि पं. वसंतराव देशपांडे यांचे पणतू आहेत. त्यांना त्यांच्या गायनासाठी आणि ‘मी वसंतराव’ चित्रपटातील कामासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.
2) राहुल देशपांडे यांचे शिक्षण आणि सुरुवातीचे आयुष्य कसे होते?
राहुल देशपांडे यांचा जन्म पुणे, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून शिक्षण घेतले. त्यांचे शास्त्रीय संगीताचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या आजोबा पं. भीमसेन जोशी आणि वडील डॉ. वामनराव देशपांडे यांच्याकडून झाले. त्यांनी किराणा घराण्याच्या शैलीत गायनाचे प्रशिक्षण घेतले आणि वयाच्या १०व्या वर्षापासून व्यावसायिक गायनाला सुरुवात केली.
3) राहुल देशपांडे यांची प्रमुख कामगिरी कोणती आहे?राष्ट्रीय पुरस्कार: २०२२ मध्ये ‘मी वसंतराव’ या चित्रपटातील अभिनय आणि गायनासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. हा चित्रपट त्यांचे आजोबा पं. वसंतराव देशपांडे यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे.
शास्त्रीय संगीत: किराणा घराण्याच्या परंपरेत त्यांनी अनेक मैफली सादर केल्या आणि देश-विदेशात त्यांच्या गायनाला मान्यता मिळाली.
नाट्यसंगीत: त्यांनी मराठी नाट्यसंगीतातही योगदान दिले आहे, विशेषतः ‘कट्यार काळजात घुसली’ या नाटकातून.
संगीत दिग्दर्शन: त्यांनी अनेक मराठी चित्रपट आणि नाटकांसाठी संगीत दिग्दर्शन केले आहे